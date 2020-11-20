Шумахер и Хэмилтон не легенды, а «самовозники»? Сравниваем силу машин и напарников

После того как Хэмилтон превзошёл рекорд Шумахера по количеству побед, а затем сравнялся с немцем по чемпионским титулам, весь паддок стал обсуждать, кто из этих двух гонщиков лучше. В основном эксперты сходятся во мнении, что сравнивать их нельзя: выступали в разные эпохи, да и машины у обоих были зачастую намного лучше, чем у соперников.

Но кому всё-таки больше повезло с техникой? Шумахеру, которому скорость «Феррари» позволила в 2002 году ещё посреди сезона обеспечить себе титул, или Хэмилтону, чья команда вот уже семь лет не знает поражений? Мы решили разобраться в этом с математической точки зрения.

Методология расчёта доминирования довольно проста: мы будем оценивать преимущество команды по доле очков, которая она заработала за сезон относительно максимального числа доступных ей баллов.

Два самовоза Шумахера

Свой первый чемпионский титул Шумахер выиграл в 1994 году с командой «Бенеттон». Фаворитом того сезона был «Уильямс», но первые гонки завершились неудачно, а в Имоле погиб Айртон Сенна, и в итоге именно Шумахер стал главным претендентом на титул. Позже Ньюи удалось сделать «Уильямс» более послушным — по словам инженера, на такой машине Сенна легко взял бы титул, но Хиллу, несмотря на дисквалификацию Шумахера и его отстранение, этого не хватило, а завершилась дуэль скандальным столкновением в Аделаиде. «Бенеттон» в том сезоне набрал 46,09% от максимально возможного количества очков.

Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула Эдриан Ньюи жалел, что пропустил ту гонку — он считает, что мог бы спасти Хилла и отобрать у Шумахера чемпионство.

В сезоне-1995 «Бенеттон» сменил двигатели «Форд» на «Рено», и Шумахер вновь стал чемпионом, хотя говорить о каком-либо доминировании не приходилось и в том году: на счету команды Михаэля в конце сезона было 50,36% очков. О доминировании «Бенеттона», таким образом, речи не идёт.

Шумахер после первой победы за «Феррари» Фото: Marcus Brandt/Bongarts/Getty Images

Лучшие машины Шумахеру строила «Феррари». В 2000 году «Скудерия» набрала 62,5% от максимально возможных очков, в 2001-м — 65,8%, а в 2002-м — аж 81,25%. Да, первые два титула Михаэль принёс Маранелло в плотной борьбе с Микой Хаккиненом на «Макларене», а вот затем Росс Браун и Рори Бёрн подготовили для Шумахера настоящий самовоз: 9 побед в 11 первых гонках и гарантированное за 6 этапов до конца сезона чемпионство.

В 2003-м, впрочем, от преимущества «Феррари» не осталось и следа, а Кими Райкконен по итогам года уступил Шумахеру лишь два балла. На счету «Скудерии» в том сезоне 54,86% возможных очков, но в 2004-м команда снова вышла на недосягаемый уровень: 80,86% очков и чемпионство Михаэля за 4 этапа до конца чемпионата.

СМИ ставят Хэмилтона выше Шумахера: «Больше не может быть сомнений, кто из них впереди» «Феррари» вдруг удивила всех грамотной тактикой, а Албон опять упустил отличный шанс.

Хэмилтон и его «Мерседесы»

Льюис свой первый титул выиграл в 2008-м — в знаменитой схватке в Бразилии, когда Масса 20 секунд был чемпионом мира, но в итоге уступил. В тот год борьба между «Маклареном» и «Феррари» шла на равных — команда из Уокинга набрала 46,6% своих возможных очков. Правда, больше с «Маклареном» Хэмилтон чемпионатов не выигрывал, и все оставшиеся шесть титулов взял с «Мерседесом».

Доминирование немецкой команды началось в 2014-м — с переходом на турбогибридные двигатели. В том сезоне «Мерседес» был недосягаем и набрал 81,51% очков — лишь в 2002-м «Феррари» вплотную подошла к этому результату, но всё равно немного уступила. В 2015-м преимущество «Мерседес» было ещё больше: команда набрала 86,04% возможных очков. «Феррари» о таком остаётся только мечтать.

Льюис Хэмилтон после победы в чемпионате 2015 года Фото: Lars Baron/Getty Images

В 2017-м регламент Формулы-1 изменился, уровень прижимной силы снова вырос, и «Феррари» удалось подтянуться к «Мерседесу». Немцы всё равно выиграли, но уже с меньшим запасом: на счету команды к конце сезона было 77,67% очков. В 2018-м «Скудерия» оказалась ещё немного ближе — 72,53%, а вот в прошлом году опять был откат — «Мерседесу» удалось набрать 79,97%. Да, в 2019-м «Феррари» впервые за долгое время в определённых условиях была стабильно быстрее «Мерседеса» — но лишь в квалификациях и из-за сомнительных настроек двигателя.

Наконец, в этом году «Мерседес» вообще остался без соперников: у «Ред Булл» проблемы с шасси, а «Феррари» потеряла преимущество в мощности. И вновь процент набранных очков (на момент Гран-при Турции) превысил отметку в 80%.

Таким образом, можно сделать вывод, что в среднем преимущество «Мерседеса» в период 2014-2020 годов заметно больше, чем было у «Феррари» в начале 2000-х. В среднем команды Хэмилтона в его чемпионские годы набирали 75,16% от доступных им очков, в то время как у команд Шумахера лишь 63,1%.

Скажи мне, кто твой напарник

Доказывает ли это, что Шумахер лучше Хэмилтона? Не совсем, ведь чем сильнее напарник лидера команды, тем больше у неё очков. Например, в сезоне-2020 преимущество «Мерседеса» всё же заметно больше, чем в 2019-м, а не на пару процентов, как говорят расчёты. Здесь дело в том, что Валттери в прошлом году выступал лучше и набрал в первых 14 гонках на 20 очков больше, чем в этом году. А потому предлагаем сравнить партнёров по команде двух семикратных чемпионов.

Силу напарников Шумахера и Хэмилтона мы оценивали, исходя из процента очков, которые набрал второй пилот соответствующей команды в соответствующий год относительно количества баллов Михаэля или Льюиса, после чего подсчитали средний процент по всем совместным сезонам. Учитывались только результаты совместных гонок, например, у Эдди Ирвайна за сезон-1999 в нашем рейтинге 46 очков, а не 76, т.к. 28 из них он набрал в отсутствие Шумахера, залечивавшего травмы.

Мы не будем учитывать сезон-1991, который Шумахер начал с середины, но для полноты картины упомянем, что немец набрал тогда четыре очка, в то время как Нельсон Пике — основной пилот «Бенеттона» в том году — в пяти совместных с Михаэлем гонках заработал 4,5. В 1992 году Шумахер выступал в одной команде с опытным Мартином Брандлом — и с ходу его опередил, хотя британец смог набрать 71,69% от очков Шумахера. Забегая вперёд, отметим, что вплоть до 2010-х столь результативных товарищей по команде у Михаэля не будет.

Шумахер в 1992 году Фото: Mike Hewitt /Allsport

В 1993-м Риккардо Патрезе набрал лишь 38,46% от очков от Михаэля, а годом позже все напарники Шумахера вместе взятые — Джей Джей Лехто, Йос Ферстаппен и Джонни Херберт — не набрали и 12%. В «Феррари» Михаэль поначалу выступал с Эдди Ирвайном, но тому в 1996-1998 годах не удавалось набрать и половины очков немца. Лишь в 1999-м, когда Шумахер получил переломы ног в Сильверстоуне, Ирвайн смог опередить Михаэля: в 12 совместных гонках ирландец набрал 46 очков против 44 у немца.

Это был первый и последний случай, когда кто-то в «Феррари» превосходил Михаэля. Пришедший на смену Ирвайну Рубенс Баррикелло смотрелся лучше и набирал хотя бы половину очков напарника, а в 2004 году показал свой самый сильный относительно Шумахера результат — 77,02%. В 2006-м на место Рубенса пришёл другой бразилец — Фелипе Масса — и тоже выглядел на фоне Михаэля неплохо — 66,11%. Только в 2010-х, когда постаревший Шумахер после трёхлетнего перерыва вернулся в Формулу-1, у него появился напарник, стабильно его побеждавший, — Нико Росберг. Тут уже Шумахер оказался в незавидном положении пилота, который приносит почти вдвое меньше очков, чем партнёр по команде.

10 лет назад Шумахер вернулся в Ф-1: ноль побед, уступил напарнику. Но это было не зря Многие были уверены, что Михаэль возьмёт с «Мерседесом» восьмой титул. Реальность оказалась суровее.

У Хэмилтона напарников было почти вдвое меньше — пятеро против девяти, однако по большей части они держались к Льюису куда ближе, чем те, кто выступал в одной команде с Шумахером. В своём дебютном сезоне Хэмилтон набрал столько же очков, сколько и действующий чемпион мира Фернандо Алонсо.

Испанец после скандала покинул «Макларен», а на его место пришёл Хейкки Ковалайнен — наименее результативный из всех напарников Хэмилтона. Следующим напарником Льюиса стал Баттон — они три года выступали за «Макларен», и за этот период Дженсон умудрился набрать на два очка больше! Собственно, Баттон — единственный, кому удалось опередить Хэмилтона по сумме всех совместных выступлений.

Да, Нико Росбергу удалось увести у Хэмилтона из-под носа чемпионат 2016 года, но в среднем за четыре года, проведённых с Льюисом, немец набирал 89,71% от его очков. Наконец, Валттери Боттас, который, увы, далеко не всегда производит хорошее впечатление, в среднем уступает британцу 71,91%. С одной стороны, это самый слабый результат после Ковалайнена, с другой — у Шумахера в его чемпионские годы не было даже таких напарников.

Оба — лучшие

Если формально подвести итоги, то машины Михаэля выглядят заметно менее «самовозными», но во многом за счёт того, что его напарники были гораздо слабее, чем у Льюиса. В общем, снова ничего непонятно!

Сравнение пилотов разных эпох — занятие, заранее обречённое на провал. В этом вопросе у каждого будет своё мнение и собственные системы отсчёта, а правда в том, что мы уже никогда не посадим Хэмилтона и Шумахера в одинаковые машины на одинаково незнакомой трассе, чтобы затем проделать это ещё 30 раз и всё же вычислить, кто из них двоих быстрее.

Хэмилтон побил рекорд Шумахера. Но стал ли он лучшим в истории? В вечном споре «кто лучший в истории» у сторонников Михаэля осталось лишь полтора аргумента.

Впрочем, даже такой эксперимент не имел бы смысла — сама по себе скорость в Формуле-1 ничего не значит. Чтобы быть чемпионом, необходимо наладить отношения с командой, добиться взаимопонимания с инженерами, участвовать в разработке стратегии на гонку и видеть на дистанции общую картину. И Шумахер, и Хэмилтон всё это умеют превосходно. Оба стали лучшими — по семь раз. Теперь нам предстоит выяснить, как высоко Льюис поднимет планку для следующего претендента на звание лучшего в истории. И, разумеется, узнать, кто этот следующий претендент.