Главный скандал в карьере Шумахера: история злополучной Аделаиды-94 и первого титула

Эдриан Ньюи жалел, что пропустил ту гонку — он считает, что мог бы спасти Хилла и отобрать у Шумахера чемпионство.

Гран-при Австралии 1994 года принёс Михаэлю Шумахеру первый чемпионский титул, однако обстоятельства того успеха — намеренное столкновение с Деймоном Хиллом — до самого конца карьеры оставались тёмным пятном на репутации немца. И лишь многие последующие победы и ещё шесть титулов не позволяют говорить об Аделаиде-94 как об определяющем эпизоде его карьеры.

13 ноября той гонке исполняется 26 лет — вспоминаем скандальные события того дня и последовавшую на них реакцию.

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Столкновение двух претендентов

Сезон-1994 начался как один из самых печальных в истории спорта — на третьем этапе разбились Роланд Ратценбергер и Айртон Сенна, единственный чемпион мира на стартовой решётке в тот день. Сенна считался фаворитом чемпионата, но новый «Уильямс», лишённый вспомогательной электроники, поначалу был капризным, и даже Айртону было не под силу удержать его на трассе — в Сан-Паулу и Аиде он не набрал ни одного очка.

Вперёд в итоге вырвался молодой немец Михаэль Шумахер на «Бенеттоне». Сенна подозревал, что команда немца продолжает использовать запрещённый «лаунч-контроль» и другие системы. И во время судебных разбирательств — уже после гибели Сенны — выяснилось, что в бортовом компьютере B194 действительно был записан алгоритм «лаунч-контроля». Регламентом, однако, было запрещено использование системы, а не её наличия, и ФИА в итоге не сумела доказать факт нарушения.

Деймон Хилл и Михаэль Шумахер на Гран-при Австралии-1994 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Зато Шумахера штрафовали за каждую мелочь в других гонках. Апогея строгость стюардов достигла в Бельгии, когда Михаэля исключили из протоколов за царапину на доске скольжения. Шумахер лишился победы, а помимо этого был отстранён ещё на два этапа — за прежние нарушения. Это позволило Хиллу, второму пилоту «Уильямса», до минимума сократить разрыв в общем зачёте: перед финальной гонкой в Аделаиде двух претендентов на титул разделял один балл — в пользу Шумахера.

С поул-позиции в Австралии стартовал Найджел Мэнселл — британский ветеран заменил в «Уильямсе» молодого Дэвида Култхарда. Но с сигналом светофора он допустил серьёзную пробуксовку, и вперёд вышли Шумахер и Хилл. Статус-кво сохранялся вплоть до 36-го круга, когда Михаэль ошибся, вылетел в повороте «Ист-Террас» и врезался в отбойник. Удар получился не слишком сильный — немец смог вернуться на трассу.

Хилл после столкновения с Шумахером Фото: Mark Sandten/Getty Images

В этот момент за спиной Михаэля появился Хилл — он видел, что «Бенеттон» отъезжает от стены, хотя и не знал, что автомобиль повреждён, и решает идти в атаку. Шумахер, с трудом удерживая машину — задняя подвеска погнута, в последний момент бросается наперерез сопернику — происходит столкновение. Автомобиль Шумахера взмывает в воздух и окончательно утыкается в барьеры из шин, а Хилл с погнутым рычагом подвески возвращается в боксы.

«Обгон здесь невозможен!» Шумахера прошли так красиво, что это помнят до сих пор. Видео Даже Михаэль не верил, что Вильнёву удастся удержаться в пределах трассы, но канадец сумел.

Кто заслуживал титул?

«Я встал у стены и наблюдал за гонкой. Найджел проехал один раз, второй, третий, а Деймона не было. Тогда у меня появилась надежда, что я всё ещё могу стать чемпионом», — вспоминал позже Шумахер. Титул, впрочем, Михаэля могли бы лишить судьи: в паддоке практически все были уверены, что немец намеренно выбил с трассы соперника и обвиняли его в неспортивном поведении.

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Не все, правда, разделяли эту точку зрения. Например, Марри Уокер, знаменитый комментатор Формулы-1, не верил, что Шумахер специально устроил аварию, хотя работавшие с ним Джонатан Палмер и Барри Шин — экс-пилот Ф-1 и мотогонщик — были полностью уверены в вине немца. «Если он сможет с этим спокойно жить, то почему нет?» — философски заявил тогда Берни Экклстоун.

В «Уильямсе» тоже были уверены, что Шумахер нарочно выбил Хилла, однако не стали подавать протест. Хотя, как позже признался тогдашний президент ФИА Макс Мосли, в таком случае у Шумахера бы отобрали титул. Патрик Хэд позже объяснял, что его команда отказалась от разбирательств, поскольку в Гроуве всё ещё скорбили по смерти Сенны и не хотели победы таким путём. Стюарды в конце концов сочли произошедшее гоночным инцидентом, результаты гонки остались в силе.

«В машине была пара небольших глупостей в аэродинамике, в Имоле они проявились очень сильно, но сразу после неё мы их исправили, — вспоминал сезон-1994 Эдриан Ньюи, инженер „Уильямса“ в то время. — Если бы Сенна выжил, он бы без проблем стал тогда чемпионом».

Шумахер празднует свой первый титул Фото: Mark Sandten/Getty Images

Кроме того, в своих мемуарах «Как построить автомобиль» инженер отмечал, что ситуация развивалась бы иначе, если бы он присутствовал в те дни в Аделаиде. «Если вы посмотрите на результаты, то пилот на пятом месте финишировал с отставанием в круг, так что Деймон мог позволить себе потерять круг и всё равно занять пятое место, — пишет он. — Возможно, он мог продолжить гонку. Рычаг вряд ли сломался бы, а единственное место, где он испытывал бы проблемы, — это левые повороты. Их в Аделаиде всего четыре, так что, если бы он тормозил там пораньше для стабильного входа, я думаю, был бы шанс, что машина смогла бы финишировать».

«С другой стороны, существовал несомненный риск: подвеска всё-таки могла лопнуть, спровоцировав аварию с непредсказуемыми последствиями, — добавляет Ньюи. — Возможно, учитывая год, который мы только что пережили, хорошо, что меня там не было».

«Лично мне всегда было ясно, что я не стану чемпионом: титул возьмёт Айртон, — говорил после австралийской гонки Шумахер. — К сожалению, в конце сезона его с нами уже не было. Я хотел бы отдать этот титул ему, потому что именно он его заслуживает. Он был лучшим гонщиком».