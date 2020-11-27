Хэмилтон докопался до «Чёрной пятницы»: «В этот день продавали рабов со скидкой!»

Британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон продолжает вести собственную политическую борьбу, которой он так увлёкся в 2020 году. Правда, если на гоночных трассах Льюису действительно нет равных, то вот по части политики пилот далеко не так успешен — и очередной пример тому возник в пятницу в первый день Гран-при Бахрейна.

Повод оказался действительно неожиданным — так называемая «Чёрная пятница» со всеми её скидками и распродажами. Свою акцию решил провести и официальный магазин Формулы-1, чья реклама появилась в «инстаграме» серии.

Скидки, милая картинка внутри с Риккардо и компанией — казалось бы, что могло пойти не так? Но в комментарии к посту Ф-1 внезапно пришёл Хэмилтон и выступил с критикой. «В этот день чёрных рабов продавали со скидкой», — грозно написал Льюис и добавил эмодзи с большим пальцем, указывающим вниз.

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Дальше всё было совсем в стиле семикратного чемпиона: комментарий провисел совсем немного времени, прежде чем был удалён. Остаётся лишь гадать, сам ли Льюис решил, что это всё-таки перебор, или ему подсказал кто-то из окружения или команды.



Вполне возможно, дело было так: Хэмилтон уже по традиции прочитал какой-то непроверенный источник в интернете, после чего эмоции взяли верх и он стремительно отправился в комментарии. А уже потом кто-то подсказал Льюису, что реальная история совсем другая, и пришлось давать заднюю. Вот только бдительные пользователи уже успели наделать скриншотов…



Нам остаётся развести руками и на всякий случай привести историческую справку. Итак, информация Хэмилтона о том, что «Чёрная пятница» получила своё название из-за распродажи рабов, — абсолютный фейк. Термин появился только в 1960-х — и придумала его полиция Филадельфии, описав таким образом огромные пробки в пятницу после Дня Благодарения. Заторы создавали покупатели, которые стремились как можно быстрее попасть в магазины после Дня Благодарения и смести с полок товары со скидками.

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Позднее, с 1980-х, чёрный цвет отнесли уже к бухгалтерским ведомостям: такой цвет — в противовес красному — показывает, что продавцы получают прибыль. Как видите, никакими рабами не пахнет — всё вполне цивилизованно и демократично. Или теперь слово «чёрный» вообще нельзя использовать без одобрения BLM-движения?



Так или иначе, Льюис оказался в плену фейков. Но легко понять, почему в данном случае он не стал ничего выяснять и отправился в «Инстаграм». Его обращение по поводу «Чёрной пятницы» не было направлено на кого-то конкретно и не могло привести к каким-либо серьёзным последствиям. Так ведь куда проще и безопаснее, чем, например, обвинить правительства стран, принимающих Гран-при Формулы-1 в несоблюдении прав человека…