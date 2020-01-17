От «Роллс-Ройса» до «Лады»: 10 самых необычных внедорожников «Дакара»

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как горит огонь, как течёт вода и как авантюристы пытаются покорить «Дакар» на автомобилях, которые абсолютно не приспособлены к ралли-рейдам. И если в наши дни особого разнообразия техники на дистанции легендарной гонки нет как из-за строгого регламента, так и по причине того, что рассчитывать на особый успех во внедорожном марафоне с созданной своими силами машиной невозможно, то в былые годы встретить на «Дакаре» можно было самые безумные проекты. В рамках спецпроекта G-Energy и «Чемпионата» мы выбрали самые любопытные автомобили.

Rolls-Royce Corniche

Фото: Christian Dior Archive

В 1981 году на «Дакаре» появился… «Роллс-Ройс»! Роскошная марка ассоциировалась с чем угодно, но только не с внедорожными гонками. И выход на старт элегантного купе Corniche I так возмутил Rolls-Royce, который переживал за свою репутацию, что фирма даже попыталась запретить участие машины в гонке, но ничего сделать не удалось и автомобиль стал одним из участников ралли-марафона.



А всё началось со спора французского пилота Тьерри де Монгорже, который заключил со своими друзьями пари, что он не просто проедет «Дакар», а сделает это так, что о нём будут говорить журналисты. Для этого пришлось искать необычную машину. Таковая нашлась у другого француза Жан-Кристофа Пеллетье, который предоставил своё купе Rolls-Royce Corniche I для переделки в гоночную машину.



Правда, исходная модель оказалась не слишком подходящим вариантом на роль ралли-рейдового внедорожника, поэтому была сварена пространственная рама, на которую навесили пластиковые панели, стилизованные под Rolls-Royce. Под капотом появился 350-сильный 5,7-литровый двигатель V8 от Chevrolet, а подвеску, полный привод и коробку передач вовсе взяли от внедорожника Toyota Land Cruiser (J40).

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Спонсором проекта стал модный дом Christian Dior, который ранее выпустил новый мужской парфюм Jules и решил использовать необычную машину в качестве рекламы для своей новинки. Это не только принесло экипажу дополнительные средства на свою авантюру, но и привлекло желаемое внимание журналистов.



В итоге до финиша Rolls-Royce Corniche I Jules всё-таки добрался. Пусть и вне зачёта после поломки на середине дистанции, но в Сенегал белое купе прибыло своим ходом. Тьерри де Монгорже выиграл спор, а его машина стала одной из самых необычных за всю историю «Дакара».

Jules II Proto 6x4

Фото: Christian Dior Archive_2

Впрочем, неудача не остановила ни де Монгорже, ни Christian Dior. Стороны вновь объединили свои усилия, чтобы попытаться в очередной раз покорить «Дакар» и прорекламировать новый аромат. К 1984 году Тьерри построил (на самом деле проект готовили под возрождение ралли-марафона «Париж-Пекин», но его не случилось) новую машину, которая уже не напоминала ни один серийный автомобиль, а имя этому необычному прототипу дали в честь парфюма Jules.



В основу легла пространственная рама, которую облачили в кевларовый кузов футуристичного вида, а ещё более необычным облик машины делали три оси. Привод при этом был только на переднюю и среднюю, а задняя служила для того, чтобы равномерно распределять нагрузку, коей было немало. Француз строил автомобиль с таким расчётом, чтобы обойтись без грузовика поддержки и везти все необходимые запчасти и прочую поклажу прямо на боевом прототипе. В движение необычную конструкцию приводил проверенный временем 5,7-литровый V8 производства Corvette, который на сей раз состыковали с коробкой передач от Porsche 935.



Проверенные агрегаты не подвели, а вот слабым местом Jules II Proto 6x4 стало шасси — конструкция просто не выдержала нагрузок, которые на неё оказывали неровные дороги, поэтому участие Тьерри де Монгорже и его штурмана Жан-Пьера Николя в «Дакаре»-1984 оказалось не самым долгим. Необычный автомобиль, который изначально не имел никаких шансов на победу, сошёл с дистанции уже на третьем этапе. Зато внимания прессы и своего места в истории, как и гоночный «Роллс-Ройс», новый проект удостоился сполна.

Porsche 959

Фото: Porsche

Немецкая марка ассоциируется больше с кольцевыми гонками, но и в ралли, и в ралли-рейдах у неё тоже были славные моменты. Особенно если говорить о модели Porsche 959, которая стала одной из самых известных машин не только в истории компании, но и марафона «Дакар».



Вообще разработка автомобиля велась для классического ралли и Porsche 959 должен был стать одной из машин культовой Group B, но работы над купе затянулись. К моменту, когда спорткар был готов к производству и сертифицированию для использования в гонках, Group B уже оказалась закрыта и раллийная карьера новинки закончилась, так и не начавшись толком.



Зато машина смогла проявить себя в «Дакаре». В 1984 году на старт ралли-марафона вышли Porsche 935 (серьёзно доработанный вариант Porsche 911 с полным приводом от разрабатывающегося Porsche 959), на которых обкатывали ряд решений для грядущей новинки — этот по своей сути тестовый мул выиграл гонку, чтобы в 1985 году уступить место уже ралли-рейдовому Porsche 959 (но ещё с мотором от Porsche 935). В той гонке машины до финиша не добрались, но спустя год спорткары уже с турбомотором оформили дубль на «Дакаре».



Если бы не регламент внедорожной гонки, которая в отличие от раллийного чемпионата мира не требовала выпуска дорожных версий автомобиля для допуска к состязаниям, Porsche 959 мог остаться только лишь одним из самых выдающихся гражданских спорткаров. А так у модели появился славный гоночный бэкграунд.

Mercedes-Benz 500 SLC

Как и Porsche, бренд Mercedes-Benz прочно ассоциируется с кольцевыми гонками благодаря успехам в Формуле-1, DTM и многочисленных сериях GT по всему миру. При этом в спортивной истории марки есть немало примеров успешных выступлений в ралли и ралли-рейдах. И речь не только о культовом внедорожнике «Гелендваген».



В 1983 году доработанный Mercedes-Benz 280 GE одержал победу в ралли-марафоне в зачёте внедорожников и в классе грузовиков с моделью Mercedes-Benz 1936 AK — это позволило марке стать первым брендом в истории «Дакара», кто смог выиграть гонку в двух зачётах сразу. И это само по себе выдающееся достижение, но в 1984 году Йохен Масс и Альберт Пфуль вновь заставили говорить о Mercedes-Benz.



Нет, ни экс-пилот Формулы-1, ни его товарищ по команде не только не выиграли гонку, но и даже не попали в топ-10 (Масс стал 62-м, а Пфуль финишировал на 44-й позиции), зато они выбрали очень необычную технику для участия в «Дакаре». Купе Mercedes-Benz 500 SLC (C 107) — хотя эта модель и участвовала в классическом ралли — на бездорожье выглядело абсолютно чужеродно. Зато автомобили вынесли все тяготы ралли-марафона и наглядно подтвердили надёжность машин марки.

Неважно, какая машина выпала именно тебе, важно то, насколько команда и автомобиль готовы к гонке. Стабильная работа двигателя важна не меньше, чем точность и техничность действий пилота. Именно поэтому “Газпром нефть” не только поддерживает команды, принимающие участие в ралли, но и активно исследует премиальные масла G-Energy в экстремальных условиях “Дакара”.



В этом году компания обеспечила техническую поддержку командам «МАЗ-СПОРТавто» и G-Energy Team на 42-м международном ралли-рейде «Дакар-2020», который впервые прошёл в Саудовской Аравии. Мобильная лаборатория G-Energy сопровождала спортсменов по всему маршруту ралли-марафона. Технические специалисты «Газпром нефти» провели порядка 100 исследований проб моторного масла. Передвижной лабораторный комплекс позволил провести диагностику двигателя, не разбирая его в полевых условиях, а также оценить запас эксплуатационных свойств масла.

Citroen DS

Фото: Citroen

Культовая «богиня» (DS произносится созвучно Deesse, что на французском означает «богиня») является одним из шедевров мирового автомобилестроения за всю его историю. Созданный Фламинио Бертоне и Андре Лефевром автомобиль в 1999 году занял третье место на конкурсе «Автомобиль века», а авторитетный журнал Classic & Sports Car назвал французскую модель самым элегантным автомобилем за всю историю человечества.



Многим Citroen DS известен по комедии «Фантомас разбушевался», где летающий вариант автомобиля был транспортным средством кинозлодея, а поклонники автоспорта прекрасно осведомлены о выступлениях модели в классическом ралли. Несмотря на свои габариты и абсолютно неспортивный дизайн, «богиня» была весьма успешна в гонках благодаря своей инновационной гидропневматической подвеске. Да, она была не самым надёжным элементом машины, зато даже на трёх колёсах автомобиль мог продолжать движение.

Справедливо рассудив, что такая технология и дарованные ею возможности могут прийтись кстати на сильно пересечённой местности, в 1981 году на старт «Дакара» за рулём Citroen DS вышел Бертран Ронсен. Француз своими силами подготовил автомобиль к ралли-марафону, увеличив дорожный просвет и переведя подвеску со специальной жидкости на обычное моторное масло, и успешно добрался до финиша, не завоевав никаких наград, но ещё раз подтвердив многогранность характера модели.

Renault 4

Фото: Renault

Если искать кандидатуру на роль гоночной машины, то Renault 4 будет не самым очевидным вариантом. Автомобиль, проектировавшийся как недорогое и откровенно бюджетное транспортное средство для широких масс, имел слабый мотор и не лучшую управляемость, что делало его неподходящим для кольцевых гонок.



С другой стороны, неубиваемая подвеска, большой дорожный просвет и хороший крутящий момент двигателя были преимуществом при заездах по пересечённой местности. А уж когда французская компания Sinpar в 1962 году представила полноприводный вариант Renault 4, то раллийная карьера машины была предопределена.

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В 1979 и 1980 годах семейный экипаж братьев Марро — Бернара и Клода — выставлял полноприводный Renault 4 Sinpar с более мощным мотором на «Дакар». И для французов это был отнюдь не провал: в первой гонке они финишировали на 5-й позиции, а во второй и вовсе замкнули тройку призёров. Затем хэтчбек продали Антуану Граньи, выступавшему в экипаже с Роджером Кайлабо, но в 1981 году машина до финиша не добралась и на этом её участие в «Дакаре» завершилось. Зато в классическом ралли Renault 4 гонялись едва ли не до 2000-х годов.

Peugeot 205 T16

Фото: Peugeot

Если история Porsche 959 в ралли-рейдах началась фактически от безысходности, потому что раллийную Group B к моменту появления модели уже закрыли, то вот Peugeot 205 T16 стал ярким примером того, как можно адаптировать к новой дисциплине машину, блестяще проявившую себя в классическом ралли.



В 1985 и 1986 годах, двух последних сезонах Group B, не было равных французскому хэтчбеку, который принёс заводской команде четыре титула — по два в личном и командном зачётах. Ну а когда модель оказалась вне закона в WRC, то её адаптировали для «Дакара» и в 1987 году выставили на старт. Дебют оказался успешным: финн Ари Ватанен одержал свою первую из четырёх побед в ралли-марафоне именно за рулём Peugeot 205 T16.



В 1988 году компактный хэтчбек, который смотрелся на дистанции ралли-рейда не так гармонично, как на раллийном спецучастке, выиграл ещё один ралли-рейд. Затем модель сменило купе Peugeot 405 T16, которое и победило во всех следующих «Дакарах» по 1991 год включительно.

FIAT PanDAKAR

Фото: FIAT

В 2007 году на старт «Дакара» вышли два хэтчбека FIAT Panda 4x4. Типично городской автомобиль силами итальянского завода был подготовлен для ралли-рейда, а за руль новинок посадили опытнейших пилотов — итальянца Мики Бьязьона и француза Бруно Саби.



Казалось, что тандем двукратного чемпиона WRC и победителя «Дакара» в составе заводской команды не оставит никому шансов в зачёте T2, но реальность оказалась более суровой. Оснащённые 105-сильными дизелями полноприводные малыши, как выяснилось, были не лучшим вариантом для гонок по пересечённой местности.

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Проехав всего четыре этапа «Дакара», после второго африканского спецучастка итальянский коллектив принял решение снять оба FIAT PanDAKAR с гонки. Машины оказались беспомощны перед глубоким песком и не могли преодолевать накатанные другими внедорожниками и тем более грузовиками колеи. Поэтому, прокопавшись целый день в песке, экипажи опоздали на старт следующего этапа и команда вовсе решила не продолжать гонку.

Acciona 100% EcoPowered

Фото: Acciona

За столь необычным названием скрывается амбициозный проект испанской компании Acciona, одной из специализаций которой является работа с возобновляемыми источниками энергии. Стоит ли удивляться, что фирма для своей рекламы выбрала амбициозную, но очень непростую цель — проехать «Дакар» на электромобиле.



В 2015 году на старт ралли-марафона вышел первый в его истории внедорожник с полностью нулевыми выбросами. Гонка для машины продлилась недолго и уже на третьем этапе экипаж сложил оружие из-за технических проблем. Вернувшись на «Дакар» в 2016 году, Acciona также сошла, но уже за три этапа до финиша. И лишь третья попытка покорить культовый ралли-рейд на электромобиле увенчалась успехом.



«Дакар»-2017 года внедорожник Acciona 100% EcoPowered проехал целиком и стал первым электромобилем, преодолевшим полную дистанцию ралли-марафона. Для достижения этой цели команда работала несколько лет, постоянно модернизируя машину — финальная итерация, на которой Ариэль Хатон и Тито Ролон финишировали в гонке, была легче, мощнее и автономней, чем предыдущий вариант внедорожника. Команда стала ярким примером того, что можно добиться своей цели, если не опускать руки и продолжать год от года развивать свою разработку.

Lada Samara Т3

Фото: Lada

Рассказ о самых необычных внедорожниках «Дакара» не может быть полным без родной «восьмёрки». На самом деле от базового ВАЗ-2108 в ралли-рейдовом прототипе Lada Samara T3 было разве что имя да шильдик на решётке радиатора, а в остальном модель представляла собой сборную солянку.



Французский импортёр «АвтоВАЗа» компания Lada Poch была заинтересована в участии в ралли-рейдах для продвижения советских автомобилей (как легковых, так и внедорожника «Нива»). Поэтому Жан-Жак Пок вплотную занялся гоночной программой и сумел собрать как спонсорскую поддержку, так и пригласить сильных пилотов. Одними из тех, кто ездил на «Ладах», были легендарные бельгиец Жаки Икс и француз Дидье Ориоль.

Как «Нива» чуть «Дакар» не выиграла. Успехи и провалы «Лады» на легендарном марафоне «Нивы» приезжали на подиумы, их пилотировали пилоты Формулы-1 и «24 часов Ле-Мана», а конструировали — инженеры из аэрокосмической отрасли.

Lada Samara T3 оснащалась 3,6-литровым двигателем Porsche и системой полного привода от вышеупомянутого Porsche 959, подвеску помогало разрабатывать авиационное конструкторское бюро «Туполев», а кроме того над машиной работал научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт НАМИ. Труд таких грандов принёс свои плоды: в 1990 году под управлением Икса «Лада» финишировала на «Дакаре» седьмой, а в 1991-м Ориоль привёл «советский» прототип к финишу на пятом месте. Машина добивалась успеха в других ралли-рейдах, но на «Дакаре» победить или побывать в тройке призёров не смогла.