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Презентация нового болида «Мерседеса» W12 — онлайн-презентация, первые фотографии и слова

Презентация нового болида «Мерседеса» W12 — онлайн
Евгений Кустов
Есть первые фото нового болида «Мерседеса»! Чемпион Формулы-1 вступает в игру. LIVE
Приготовил ли «Мерседес» очередные сюрпризы для конкурентов? В 13:30 мск начнём узнавать.
Авто / Формула-1 0
Аудио-версия:

Сезон презентаций перед новым сезоном Формулы-1 достиг экватора. Сегодня мы увидим презентации сразу двух новых машин — от «Мерседеса» и «Альпин». Первые на очереди — действующие чемпионы, которые покажут болид W12.

Пресс-служба «Мерседеса» заранее подробно рассказала о расписании презентации:

  • 13:30 мск — первые рендеры болида. Тогда же журналисты получат пресс-релиз, в котором будут доступны цитаты гонщиков, интервью с руководством команды и технические спецификации автомобиля;
  • 14:00 мск — онлайн-презентация реального W12 с участием Тото Вольфа, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса;
  • 17:00 мск — фотографии болида, гонщиков и Вольфа с презентации;
  • 18:00 мск — видео с презентации.
Нос нового болида — фото Первое фото «Мерседеса» W12
Live Евгений Кустов

Нос нового болида — фото

А вот и фотография носа автомобиля. Носа, который в последнюю пару сезонов задал тренд в Формуле-1 — его копирует всё большее число команд.

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12:17 Евгений Кустов

И ещё фотография. В этом году усиливается роль подразделения AMG, что нашло своё отражение в ливрее. Ну а мы можем посмотреть на «плавник» капота.

12:09 Евгений Кустов

Первое фото «Мерседеса» W12

«Мерседес» в своём стиле не ждёт 13:30 и начинает заранее показывать части автомобиля. Чёрная ливрея, очень узкая задняя часть болида!

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11:50 Евгений Кустов

А вот последнее видеопревью перед презентацией W12.

11:49 Евгений Кустов

В «Мерседесе» ещё несколько дней назад опубликовали изображение с, как мы пониманием, официальной цветовой схемой новой машины. К тому же Тото Вольф заранее говорил, что в 2021-м их автомобиль должен сохранить чёрную ливрею.

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