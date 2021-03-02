Есть первые фото нового болида «Мерседеса»! Чемпион Формулы-1 вступает в игру. LIVE
Приготовил ли «Мерседес» очередные сюрпризы для конкурентов? В 13:30 мск начнём узнавать.
Сезон презентаций перед новым сезоном Формулы-1 достиг экватора. Сегодня мы увидим презентации сразу двух новых машин — от «Мерседеса» и «Альпин». Первые на очереди — действующие чемпионы, которые покажут болид W12.
Пресс-служба «Мерседеса» заранее подробно рассказала о расписании презентации:
- 13:30 мск — первые рендеры болида. Тогда же журналисты получат пресс-релиз, в котором будут доступны цитаты гонщиков, интервью с руководством команды и технические спецификации автомобиля;
- 14:00 мск — онлайн-презентация реального W12 с участием Тото Вольфа, Льюиса Хэмилтона и Валттери Боттаса;
- 17:00 мск — фотографии болида, гонщиков и Вольфа с презентации;
- 18:00 мск — видео с презентации.
Live Евгений Кустов
Нос нового болида — фото
А вот и фотография носа автомобиля. Носа, который в последнюю пару сезонов задал тренд в Формуле-1 — его копирует всё большее число команд.
12:17 Евгений Кустов
12:09 Евгений Кустов
Первое фото «Мерседеса» W12
«Мерседес» в своём стиле не ждёт 13:30 и начинает заранее показывать части автомобиля. Чёрная ливрея, очень узкая задняя часть болида!
11:50 Евгений Кустов
11:49 Евгений Кустов
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