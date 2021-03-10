Какая машина Формулы-1 в 2021-м самая красивая? Выбираем лучшую ливрею

«Феррари» сегодня последней показала обновлённую ливрею, в которой будет выступать в сезоне-2021. Теперь никто не мешает нам напомнить все десять ливрей нового сезона Формулы-1 и предложить вам решить, какая из них самая красивая. Формулировка именно такая: некоторые машины мы увидим только в первый день испытаний, поэтому оцениваем ливреи. Сначала изучите десять фотографий, ну а дальше – опрос!
Фото: McLaren
Фото: Red Bull Content Pool
Фото: Sauber Motorsport
Фото: Red Bull Content Pool
Фото: AMG Mercedes F1
Фото: Renault Sport
Фото: Aston Martin F1 Team
Фото: Haas F1 Team
Фото: Williams F1 Team
Фото: Ferrari S.p.A
… Ну а теперь переходим к опросу!
Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:
Опрос: какая машина Формулы-1 в 2021-м самая красивая?
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