Какая машина Формулы-1 в 2021-м самая красивая? Выбираем лучшую ливрею

Почти все команды Ф-1 пошли на серьёзные изменения – но кто справился лучше всех?

«Феррари» сегодня последней показала обновлённую ливрею, в которой будет выступать в сезоне-2021. Теперь никто не мешает нам напомнить все десять ливрей нового сезона Формулы-1 и предложить вам решить, какая из них самая красивая. Формулировка именно такая: некоторые машины мы увидим только в первый день испытаний, поэтому оцениваем ливреи. Сначала изучите десять фотографий, ну а дальше – опрос!

«Макларен» MCL35M

Фото: McLaren

«Альфа Таури» AT02

Фото: Red Bull Content Pool

«Альфа Ромео» C41

Фото: Sauber Motorsport

«Ред Булл» RB16B

Фото: Red Bull Content Pool

«Феррари» пошла в бобслей! Как Формула-1 врывается в самые разные виды спорта Опыт гоночных топ-команд помогает в велогонках и даже парусном спорте. Вспоминаем самые интересные коллаборации.

«Мерседес» W12

Фото: AMG Mercedes F1

«Альпин» А521

Фото: Renault Sport

«Астон Мартин» AMR21

Фото: Aston Martin F1 Team

«Хаас» VF-21

Фото: Haas F1 Team

«Словно предательство». Машина Ф-1 в цветах российского флага вызвала споры у иностранцев Некоторые считают поступок американцев из «Хааса» недопустимым, а другим обновка Мазепина и Шумахера очень даже нравится.

«Уильямс» FW43

Фото: Williams F1 Team

«Феррари» SF21

Фото: Ferrari S.p.A

… Ну а теперь переходим к опросу!

Если у вас не грузится опрос, вы можете пройти его по ссылке:



Опрос: какая машина Формулы-1 в 2021-м самая красивая?