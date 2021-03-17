В паддоке Формулы-1 посмеиваются над растолстевшим болидом «Альпин». Ещё могут пожалеть!

«Меня поражает количество бодишейминга!» — в шутку заявил исполнительный директор команды «Альпин» в Формуле-1 Марцин Будковски на вопрос о необычном дизайне кожуха двигателя новой машины. В профиль автомобиль выглядит похожим на остальные, но вот при взгляде спереди бросается в глаза расширение кожуха позади кресла пилота. Почему в Энстоуне решили так поступить? Неужели мода на гигантские кожухи из 70-х возвращается?

Какая машина Формулы-1 в 2021-м самая красивая? Выбираем лучшую ливрею Почти все команды Ф-1 пошли на серьёзные изменения – но кто справился лучше всех?

Перекомпоновка «Рено»

В связи с разразившейся в прошлом году мировой пандемией в сезоне-2021 команды будут использовать доработанные прошлогодние машины, а дорогостоящий переход на принципиально новые шасси отложен до 2022-го. Так что фактически «Альпин» работает с прошлогодним «Рено», и одним из способов сделать его эффективнее инженеры сочли перекомпоновку задней части.



Инженеры всех команд стремятся сделать заднюю часть машины как можно более компактной — именно эту цель преследовали и в «Альпин». И лучшим способом добиться желаемого стал перенос части компонентов… наверх. «Да, в итоге получилась весьма массивная конструкция, но для нас это работает, — говорит Будковски. — Пришлось пойти на компромиссы в плане расположения центра тяжести, но аэродинамика важнее».

Эстебан Окон на тестах в Бахрейне Фото: Joe Portlock/Getty Images

Центр тяжести — важная вещь, и чем он ниже в автомобиле, тем устойчивее машина «держится» за трассу. Однако ключевую роль тут играет распределение веса при поворотах, разгоне и торможении. И если с таким неуклюжим кожухом «Альпин» способен поехать быстрее прошлогодней модели, то какая инженерам из Энстоуна разница, как автомобиль выглядит?



Пока, правда, «Альпин» быстрее не едет. И если в первый день предсезонных тестов Окон показал второе время, то затем ни он, ни Алонсо выше девятой строчки не поднимались. Лучший круг команды — 1:30,318 — это только восьмой результат, а позади остались лишь «Астон Мартин» и «Хаас». Времени «Рено» в прошлогодней квалификации в Бахрейне «Альпин» уступил 1,9 секунды — и это тоже восьмой результат (ещё больше самим себе проиграли «Астон Мартин» и «Мерседес»). Впрочем, никто не знает, какие на тестах использовались режимы двигателя и сколько топлива было в баках.

У «Ред Булл» появится шанс, а команда Мазепина уверенно последняя? Итоги тестов Ф-1 Для «Мерседеса» эти три дня обернулись худшим предсезонным сбором за всю турбогибридную эру!

Новая эра в Энстоуне

В этом году команда в очередной раз сменила цвета и названи, и пишет очередную главу своей истории, прежняя де-факто признана неудачной: за пять сезонов «Рено» удалось заработать лишь три подиума. Даже под руководством Жерара Лопеса в 2010-2011 годах «Рено» добилось большего: пять подиумов за два сезона. Сириля Абитебуля, всё это время стоявшего у руля команды, этой зимой по-тихому уволили. Карлос Гон, главный инициатор возвращения французской марки, и вовсе в бегах — Интерпол выдал предписание на его арест.

Фернандо Алонсо на тестах в Бахрейне Фото: Joe Portlock/Getty Images

Переформатированную в «Альпин» команду вперёд поведут её новый глава Марцин Будковски, известный по работе техническим делегатом ФИА, а также Фернандо Алонсо — возвращающийся после двухлетнего перерыва двукратный чемпион мира. И для испанца главная цель — быть конкурентоспособным в 2022 году, когда в силу вступит совершенно новый технический регламент.



Таким образом, сезон-2021 станет (очередным) «переходным» — даже если идея с «толстой» машиной окажется провальной, это не поставит под угрозу весь проект.



Команде необходимо сработаться, выстроить заново процессы и лишь тогда — в 2022-м — он сможет работать на максимуме своего потенциала. Однако до этого момента ещё нужно дожить, а пока «Альпин» предстоит разбираться со своим новым кожухом и повышенным центром тяжести. Уверены, конкурентам французов тоже будет очень любопытно узнать истинную скорость необычного болида.