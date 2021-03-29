Русский новичок Ф-1 разбил машину спустя пару поворотов после старта. Как же так?

Не сказать, что мы ждали от первого Гран-при Никиты Мазепина Формулы-1 слишком многого, и всё-таки реальность неприятно удивила: дебютная гонка российского гонщика «Хааса» продлилась меньше круга и завершилась в отбойнике. Критики Мазепина получили очередной повод разнести россиянина — да уж, скверное начало…

Как же всё было? После штрафа Себастьяна Феттеля Мазепин стартовал с 19-го места, и сначала всё шло непросто: на подходе к первому повороту Никита оказался впереди Мика Шумахера и боролся за позицию с Николасом Латифи. Однако «Уильямс» оттеснил Никиту с оптимальной траектории, «Хаас» слегка потерял ход — и мимо Мазепина проскочил ещё и напарник.

В принципе, ничего страшного — впереди вся гонка. Но Никита, вероятно, решил не отставать от конкурентов и надеялся на контратаку перед четвёртым поворотом. Для этого россиянин начал агрессивно проходить третий, сильно заехав на бордюр — и в этот момент машина вышла из-под контроля, отправившись в занос. Дальше Мазепин уже не мог ничего поделать: неуправляемый болид «Хааса» боком на большой скорости заскользил в сторону отбойника, где и финишировал.

Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Видео эпизода можно посмотреть на странице «Матч ТВ» в «Твиттере».

«Всё очень просто: я допустил ошибку, — признал сам россиянин, когда вернулся в боксы. – Шины были холодными, я наехал на бордюр, слишком сильно нажал на газ, и меня развернуло. Полностью моя ошибка. Очень жаль команду, они заслуживали намного большего. Сильно злюсь на себя. Ты многому учишься, но бывают взлёты и падения, и сегодня случилось одно из самых больших падений».

«Все мы видели, что у него был разворот на первом круге, повлиявший на исход его гонки, — отметил глава «Хааса» Гюнтер Штайнер. – Он не чувствует себя хорошо по этому поводу, но мы расцениваем это как часть процесса обучения. Он вернётся в следующий гоночный уик-энд. Конечно, он извлечёт выводы из этого уик-энда».

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С одной стороны, Штайнер прав, с другой — очевидно, что столь быстрый сход негативно повлияет на перспективы Мазепина в ближайших Гран-при. Во-первых, по сравнению с Шумахером, проехавшим полную гонку (пусть и с одним разворотом), у Никиты теперь существенно меньше боевого наката. Во-вторых, целая серия разворотов на тренировках, в квалификации и наконец в гонке негативно повлияют на уверенность Никиты в машине, что признал и он сам.

«Опыт накапливается, такого не должно больше повториться. Был трудный уик-энд. Всю уверенность, которую получилось наработать на тестах, я потерял. Нужно всё проанализировать. Есть время всё проанализировать и вернуться сильней. Проблемы не получается обнулить, иначе они повторятся», — заявил россиянин в интервью «Матч ТВ».

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Впрочем, всё это дело поправимое. Главный вопрос: почему болид Мазепина вёл себя гораздо хуже, чем на тестах? У пилота и его инженеров есть три недели до этапа в Имоле, чтобы ответить на все вопросы. И если на пятничных тренировках всё пойдёт нормально, то Никита быстро восстановит форму. Главное — понять причины проблем.

Ну а самому Мазепину нужно больше слушать главу команды. Не зря Штайнер перед стартом ставил своим пилотам-новичкам совсем простую задачу на Бахрейн: просто финишировать…