«Мазепин станет персоной нон-грата». Россиянина обвинили в нарушении неписаных правил Ф-1

Первая в карьере квалификация в Формуле-1 получилась для россиянина Никиты Мазепина непростой. Речь не о двадцатом и последнем месте на стартовой решётке (на сильно большее рассчитывать не приходилось), а о событиях в самом конце первого сегмента квалификации, из-за которых пилот «Хааса» заслужил критические замечания со стороны ряда экспертов.

Что же случилось? По неписаной традиции Формулы-1 целый ряд пилотов отправился на последние попытки сегмента попозже, не оставляя себе серьёзного зазора. Ближе к концу круга образовалась своеобразная «пробка», когда пилоты прогревали шины и тормоза и одновременно старались чуть отпустить соперников впереди, чтобы затем не «упереться» в них в самый неподходящий момент. Возникла проблема: времени до окончания сегмента оставалось всё меньше, а «пробка» не рассасывались.

При этом в Формуле-1 существуют неписаные правила: не обгонять друг друга в самом конце прогревочного круга, чтобы не вносить хаос и не портить попытки — и себе, и коллегам. Правда, время от времени это правило все равно нарушают (чаще всего такими обгонами отличается Макс Ферстаппен). Кому-то кажется, что коллеги уж слишком медленные, а иногда банально начинает не хватать времени — тут уж не до реверансов.

Именно такая ситуация сложилась и у Мазепина: впереди было ещё много машин, а время сессии кончалось. В итоге россиянин обошёл нескольких соперников, включая Себастьяна Феттеля, и ушёл на быстрый круг.

На это никто особо не обратил бы внимания, если бы в первом же повороте Никиту не развернуло! То есть россиянин и неписаный закон нарушил, и испортил оставшимся позади коллегам быстрые круги, так как в месте разворота вывесили жёлтые флаги. И тут уже некоторые эксперты не выдержали…

«Никита нарушил джентльменское соглашение, когда ты ждёшь своей очереди и каждый уходит на круг, — заявил в эфире BBC бывший гонщик Формулы-1, а ныне обозреватель Джолион Палмер. – Он объехал всех чемпионов в финальном повороте, а потом его развернуло, что не позволило чемпионам поехать быстро!

Шокирующе. В конце квалификационных сессий все стараются добиться одной и той же цели. Речь идёт о том, чтобы проехать чистый круг, все уважают друг друга. В правилах ничего нет про то, что так нельзя делать, но если каждый ждёт своей очереди, то каждый получает свой шанс и доволен. А Мазепин в своей первой же гонке «перепрыгнул» очередь».

Схожей точки зрения придерживается и авторитетный обозреватель BBC Эндрю Бенсон: «Никита станет персоной нон-грата после того, как он нарушил джентльменский кодекс, обогнав Феттеля и других в очереди на прогреве перед последним быстрым кругом, а затем развернувшись (в четвёртый раз за уик-энд) в первом повороте».

«Двойные стандарты, к которым придётся, похоже, привыкнуть в этом году. И ничего, что обгонять Никите сказал инженер, чтобы успеть на быстрый круг. И ничего, что у него были проблемы с brake-by-wire, это и стало причиной разворотов. Мдаа», — написала в ответ на твит Бенсона комментатор «Матч ТВ» Наталья Фабричнова.

Мазепин начал с двух разворотов, «Ред Булл» правда впереди «Мерседеса». Ф-1 интригует! Действующие чемпионы не блефовали — у немецкой команды действительно больше нет преимущества! А вот «Хаас» — безнадёжно последний.

Интересно, что главный пострадавший в ситуации — Феттель, который не смог улучшить и стал в квалификации лишь 18-м — был настроен куда более миролюбиво, чем обозреватели.

«Обычно в такой момент никто не обгоняет, но, вероятно, он об этом не знал, — приводит слова Феттеля Motorsport-Magazin. – Мы все были близки к истечению времени. Возможно, ему и команда сказала, что нужно давить на газ. Честно говоря, и я сам обогнал Переса. Я мог бы его и не обгонять, но тогда не успел бы начать свой круг. Конечно, он развернулся ненарочно».

Кстати, как позже выяснилось, стюарды остались недовольны тем, насколько существенно замедлился Феттель в месте инцидента с Мазепиным. Четырёхкратного чемпиона мира вызвали на разговор в воскресенье — в теории немец может получить штраф, и тогда Себ окажется на стартовой решётке… позади Никиты! Вот это будет поворот. Хотя понятно, что 20-е место вместо 18-й — не такая сильная разница для пилота «Астон Мартин»…

Феттеля вызвали к стюардам за игнорирование жёлтых флагов после разворота Мазепина

Так что же, правда ли Никита такой нехороший человек? Вовсе нет. Как справедливо заметил Феттель, время сессии завершалось, а в такой ситуации любой гонщик Ф-1 будет думать о себе, а не о комфорте соперников.

«Я пересёк линию старта за две секунды до окончания времени, — отметил сам Мазепин. – В противном случае я бы доехал уже при клетчатом флаге. Не было времени ждать. Очевидно, что я находился в очереди, как и все остальные, но мне сказали, что если я не поеду сейчас, то сессия завершится. И что же ещё я должен был делать? Я сожалею, если кто-то недоволен этим, но я следовал совету своего инженера».



Подобные случаи в чемпионате мира были и ещё обязательно будут, а Мазепин оказался в центре внимания только из-за последовавшей дальше ошибки. Не было бы её, никто вообще не обсуждал бы обгона. Конечно, сразу припомнили россиянину и жёсткую борьбу в прошлом сезоне Формулы-2…



Что касается разворота, то, как уже было сказано выше, Мазепина подставила система brake-by-wire (электронный «помощник» торможения), из-за глюков которой задние колёса заблокировались. Так что вины Никиты особо и нет, но по его репутации вновь нанесён небольшой ударчик.