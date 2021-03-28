Резервный пилот «Уильямса» ехидно прокомментировал вылет Мазепина на старте
Британский гонщик Джек Эйткен, на прошлогоднем Гран-при Бахрейна Формулы-1 подменявший в составе «Уильямса» Джорджа Расселла, отреагировал на события нынешней бахрейнской гонки, в которой российский новичок «Хааса» Никита Мазепин вылетел с трассы и разбил машину на первом же круге гонки.
«Внезапно чувствую себя намного лучше по поводу того, что мне удалось проехать в Сахире 60 кругов до своего разворота», — написал Эйткен в собственном твиттер-аккаунте.
После аварии в гонке Гран-при Бахрейна — 2021 Мазепин взял вину на себя, признав, что допустил ошибку на первом круге гонки.
Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.
Мазепин — об аварии в дебютной гонке: полностью моя ошибка
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