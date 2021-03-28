Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Авто / Новости /

Резервный пилот «Уильямса» ехидно прокомментировал вылет Мазепина на старте

Резервный пилот «Уильямса» ехидно прокомментировал вылет Мазепина на старте
Авто / Формула-1 0

Британский гонщик Джек Эйткен, на прошлогоднем Гран-при Бахрейна Формулы-1 подменявший в составе «Уильямса» Джорджа Расселла, отреагировал на события нынешней бахрейнской гонки, в которой российский новичок «Хааса» Никита Мазепин вылетел с трассы и разбил машину на первом же круге гонки.

«Внезапно чувствую себя намного лучше по поводу того, что мне удалось проехать в Сахире 60 кругов до своего разворота», — написал Эйткен в собственном твиттер-аккаунте.

После аварии в гонке Гран-при Бахрейна — 2021 Мазепин взял вину на себя, признав, что допустил ошибку на первом круге гонки.

Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Мазепин — об аварии в дебютной гонке: полностью моя ошибка
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021