Резервный пилот «Уильямса» ехидно прокомментировал вылет Мазепина на старте

Британский гонщик Джек Эйткен, на прошлогоднем Гран-при Бахрейна Формулы-1 подменявший в составе «Уильямса» Джорджа Расселла, отреагировал на события нынешней бахрейнской гонки, в которой российский новичок «Хааса» Никита Мазепин вылетел с трассы и разбил машину на первом же круге гонки.



«Внезапно чувствую себя намного лучше по поводу того, что мне удалось проехать в Сахире 60 кругов до своего разворота», — написал Эйткен в собственном твиттер-аккаунте.



После аварии в гонке Гран-при Бахрейна — 2021 Мазепин взял вину на себя, признав, что допустил ошибку на первом круге гонки.



Победу в гонке одержал британский гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон, вторым стал голландский пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен.

Мазепин — об аварии в дебютной гонке: полностью моя ошибка