Гонщика никак не могли достать из горящей «Ламборгини». Как ему удалось выжить?

Во время паузы в новом сезоне Формулы-1 продолжаем изучать коллекцию эпичных автоспортивных видео, посвящённых разным гоночным происшествиям. Очередной пугающий ролик посвящён инциденту, произошедшему в мае 2010 года на трассе в чешском Брно.

В Чехии тогда проходил очередной этап Еврокубка Lamborghini Super Trofeo, одним из участников которого являлся итальянец Джорджио Барточчи. Квалификация сложилась для пилота-любителя идеально: он завоевал поул-позишен. Но сама гонка стартовала на влажной после дождя трассе, поэтому организаторы решили, что лучше выпустить гонщиков в бой после нескольких кругов позади машины безопасности. И проблемы возникли сразу же, на рестарте…

Отпустив сейфти-кар и затем разогнавшись, Барточчи слишком широко заехал на бордюр в последнем повороте трассы. Трава за бордюром всё ещё была мокрой, и пилот, ехавший на большой скорости, моментально потерял контроль над своей «Ламбой». После этого суперкар на огромной скорости пересёк стартовую прямую по диагонали и врезался в стену, отделяющую трассу от пит-лейна.

В результате сильнейшего удара машина моментально вспыхнула, замерев в середине трека. В неё никто не врезался, но получивший травмы пилот никак не мог выбраться из полыхающего автомобиля.

Довольно странно, но в результате аварии и разрушений «Ламборгини» Барточчи наполовину вывалился из машины (в салоне оставалась только нижняя часть тела). С одной стороны, подозрительно, что подготовленный по регламенту ФИА автомобиль почти «выбросил» своего ездока. С другой – в данном конкретном случае это даже пошло немного на пользу: поскольку гонщик меньше вдыхал продукты горения, его голова и туловище оказались в стороне от пожара.

Ну, а дальше… Дальше началась долгая и не слишком-то организованная процедура спасения пилота и тушения пожара. Симптоматично, что первым на месте инцидента оказался не маршал с огнетушителем, а оператор с камерой наперевес. Затем прибежали и два маршала, но их огнетушители как-то не внушали доверия, к тому же, одно из средств тушения, похоже, просто перестало работать.

В секунде от трагедии: авария после финиша гонки чуть не привела к гибели двух людей Спортивная «Феррари» разрушилась, но каким-то чудом спасла хозяина.

Что ж, по крайней мере, хорошо, что всё случилось прямо напротив пит-лейна: на подмогу оперативно подоспели не только другие маршалы, но и сотрудники команд (причём далеко не все из них – в огнеупорной одежде). Барточчи удалось вытянуть из всё ещё горящей машины спустя длившихся целую вечность 80 секунд (Ромен Грожан, для сравнения, выбрался из зоны пожара менее чем за 30).

«Я видел, что Джорджио в сознании, потому что он двигался и отстегнул ремни безопасности, — комментировал случившееся в интервью Motorsport пилот Фабио Бабини, участвовавший в спасении коллеги. – Он не мог сам выбраться, потому что его ноги застряли в зоне педалей. Мы открыли дверь, но не сразу смогли достать его. Когда нам это всё-таки удалось, то я снял с него шлем, чтобы облегчить дыхание. Это был драматичный момент, я не мог понять, насколько плохо его состояние. Я продолжал кричать ему: «Джорджио, как ты? Ты можешь меня слышать?» В какой-то момент ответил мне, что в порядке».

«Макларен» засветил по ТВ шпаргалку для пилотов. Мы спросили у Сироткина, что там написано Российский гонщик даже удивился столь банальным советам опытнейшему Риккардо, но подробно всё прокомментировал.

Самого страшного удалось избежать. Да, Барточчи заработал ожоги второй степени 40% тела, но эти травмы не оказались фатальными. Кто-то спросит: а как же огнеупорные комбинезоны? Ну, они защищали пилота столько, сколько могли, но всё-таки не предназначены для того, чтобы выдерживать пламя вечность – скорее, такая экипировка даёт маршалам ценное время, чтобы помочь гонщику, если он не может сам покинуть автомобиль.

Барточчи также пришлось залечивать переломы рёбер и одной ноги (по другим данным – обеих). По крайней мере, лёгкие гонщика не пострадали, так что он довольно быстро пришёл в себя в больнице и начал длительный процесс восстановления.

P.S. Спустя семь лет Джорджио Барточчи вернулся на гоночную трассу. В 2017 году он протестировал Audi RS3 LMS TCR команды Pit Lane Competizioni на трассе в итальянской Валлелунге.