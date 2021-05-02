Мик Шумахер уже впечатляет, а Алонсо восстал из пепла. Выводы по Гран-при Португалии

Разрыв между Хэмилтоном и Ферстаппеном всего восемь очков, но сможет ли нидерландец остаться в борьбе при таком количестве ошибок?

В «Ред Булл» так и не смогли навязать «Мерседесу» настоящей борьбы за победу, а Макс Ферстаппен практически всю гонку провёл позади одной или другой машины действующих чемпионов. И дело тут не только в скорости машины или тактике команды — в этом поражении Макс отчасти виноват сам. Но борьба продолжается — двух лидеров разделяют лишь восемь очков.

«Мерседес» снова доминирует

Когда в пятницу вечером Кристиан Хорнер утверждал, что поул достанется «Мерседесу», руководитель «Ред Булл», казалось, кокетничает, подогревая интерес к квалификации. Но впоследствии мало того, что весь первый ряд остался за действующими чемпионами (в этом отчасти виноват Ферстаппен — см. ниже), так ещё и в гонке темп «Мерседеса» в конце концов позволил Хэмилтону комфортно уехать от Макса.

Ферстаппену по ходу всей гонки по-настоящему не удавалось держаться за «Мерседесами». Валттери нидерландец прошёл, однако от Хэмилтона Макс стабильно отставал, когда выпадал из его зоны DRS. В итоге на последних кругах лидер «Ред Булл» проигрывал Льюису более пяти секунд и никоим образом не угрожал его позициям.

Борьба Боттаса, Хэмилтона и Ферстаппена Фото: Lars Baron/Getty Images

После трёх этапов счёт 2-1 в пользу «Мерседеса», и хотя расклад сил может измениться в любой момент, старт сезона однозначно остаётся за действующими чемпионами, а «Ред Булл» по-прежнему в догоняющих. Впрочем, не исключено, что если бы не ошибки Ферстаппена, коих уже не мало, ситуация в чемпионате выглядела бы совсем иначе.

Положение в чемпионате (топ-10):

1.

2.

3. Ландо Норрис («Макларен») — 37

4. Валттери Боттас («Мерседес») — 32

5. Шарль Леклер («Феррари») — 28

6. Серхио Перес («Ред Булл») — 22

7. Даниэль Риккардо («Макларен») — 16

8. Карлос Сайнс («Феррари») — 14

9. Эстебан Окон («Альпин») — 8

10. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7…

19. Никита Мазепин («Хаас») — 0. 1. Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 69 очков2. Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 613. Ландо Норрис («Макларен») — 374. Валттери Боттас («Мерседес») — 325. Шарль Леклер («Феррари») — 286. Серхио Перес («Ред Булл») — 227. Даниэль Риккардо («Макларен») — 168. Карлос Сайнс («Феррари») — 149. Эстебан Окон («Альпин») — 810. Пьер Гасли («Альфа Таури») — 7…19. Никита Мазепин («Хаас») — 0.

Ошибки Макса могут стоить ему титула

Никто не проехал в квалификации быстрее Макса Ферстаппена, однако на том круге нидерландец выехал за пределы трассы, так что результат был аннулирован, а лидер «Ред Булл» стартовал только третьим. Чем бы обернулся Гран-при Португалии, если бы Макс с поула смог бы запереть «Мерседесы» позади себя? Разумеется, было бы слишком оптимистично утверждать, что в субботу Ферстаппен упустил победу — всё-таки на длинной серии у «Мерседеса» был очень сильный темп, но это уже не первый косяк молодого нидерландца в этом году.

Так, в Имоле он тоже не добился максимума в квалификации и уступил даже собственному напарнику — впервые за долгое время. В той гонке Ферстаппен смог отыграться, однако в Бахрейне обгон Хэмилтона тоже произошёл за пределами трассы — и Макс знал, что на такую атаку у него лишь одна попытка.



Тот факт, что после трёх гонок сезона Ферстаппен уступает лишь восемь очков — отличная новость для «Ред Булл», Макс ещё никогда не был так близок к лидеру после трёх гонок. Но вряд ли борьба будет столь же острой, если нидерландец продолжит ошибаться.

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«Альпин» прибавляет

По двум первым этапам сложилось ощущение, что в «Альпин» прогадали с концепцией «толстого» кожуха, но в Портимане Окон и Алонсо были очень быстры (притом Эстебан — быстрее!) Фернандо в квалификации не блеснул и честно признался, что не смог собрать круг, а вот Окон в Q3 показал шестое время — и это его лучший результат после прошлогоднего этапа в Спа.

Фото: Alpine F1 Team

На первом отрезке Окон потерял две позиции, но одну из них смог вернуть за счёт проблем у Сайнса и финишировал седьмым. Неплохо смотрелся и Алонсо, который на последних кругах догнал напарника — они встретили клетчатый флаг с разницей в 1,05 секунды.

За счёт двойного финиша в топ-10 команда из Энстоуна набрала десять очков — чуть больше, чем «Феррари», чуть меньше, чем «Макларен». Однако проблема в том, что за две предыдущие гонки у французов лишь три балла, и в Кубке конструкторов «Альпин» отделяет от «Скудерии» уже 29 очков.

Положение в Кубке конструкторов:

1. «Мерседес» — 101 очко

2. «Ред Булл» — 83

3. «Макларен» — 53

4. «Феррари» — 42

5. «Альпин» — 13

6. «Альфа Таури» — 9

7. «Астон Мартин» — 5

8. «Альфа Ромео» — 0

9. «Уильямс» — 0

10. «Хаас» — 0.

«Астон Мартин» скатывается вниз

В прошлом году команда «Рейсинг Пойнт», «вдохновившись» чемпионскими «Мерседесами», победила бы в неофициальной номинации «Прорыв года». Теперь же «Астон Мартин», правопреемница той команды, скорее напоминает главное разочарование года. И если поначалу казалось, что как и «Мерседес» «Астон Мартин» страдает из-за сокращения рабочей поверхности днища перед задней оси, то теперь очевидно, что дело в другом. «Мерседес»-то в Портимане ехал неплохо…

Себастьян Феттель Фото: Lars Baron/Getty Images

Глядя на растерянное лицо Лэнса Стролла, возникает ощущение, что в команде в принципе не понимают, как работает эта машина. Не оттого ли, что она была «скопирована по фотографиям» и теперь инженеры не могут самостоятельно выявить корень проблем и добиться стабильной работы? В 2020-м после трёх этапов у команды Лоуренса Стролла было 40 очков, сейчас — пять. Даже в 2019-м на этой стадии сезона у «Рейсинг Пойнта» было больше очков.

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Шумахер оправдывает авансы

Ожидания от «Хааса» в этом году невысоки, американские машины — самые медленные на решётке, тем не менее Мику Шумахеру удалось удивить: молодой немец умудрился опередить Николаса Латифи! И пусть 17-е место — это даже не лучший финиш для Мика, это однозначно была его лучшая гонка в сезоне. Шумахер тоже ошибается, но с каждым этапом он обретает всё больше уверенности. «Впереди ещё много работы, — напоминает Мик. — Надеюсь, скоро мы сможем бороться не только с Латифи, но и с Расселлом».

Шумахер догоняет Латифи Фото: Lars Baron/Getty Images

У Никиты Мазепина, увы, всё далеко не так радужно, хотя этап в Португалии тоже был для пилота сильнейшим в этом году. И тем больше пугают 0,46 секунды отставания в квалификации и не столь высокий темп в гонке. Пока Никите ни разу по ходу этого сезона не удалось опередить напарника, но впереди хорошо известная всем пилотам трасса в Барселоне — надеемся, что россиянин проявит себя на ней.