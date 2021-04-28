Преемника Квята назвали лучшим новичком Ф-1 за годы, а потом Юки провалился. Перехвалили?

В этом году в Формуле-1 дебютировали три новичка, и хотя из-за проблем «Хааса» под лупой экспертов зачастую находятся Никита Мазепин и Мик Шумахер, у Юки Цуноды дела тоже идут не очень. Самый перспективный японец в Формуле-1 за последние годы допускает немало ошибок и пока не приносит результатов.



Теперь Юки придётся постараться, чтобы сохранить место в «Альфа Таури».

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Смазанный старт

После Гран-при Бахрейна японца хвалили — он оказался первым новичком за последние пять лет, кому удалось набрать очки в первой же гонки (последним таким случаем было десятое место Стоффеля Вандорна в Мельбурне-2016). Многие отмечали целую серию обгонов, которые Юки совершил по пути к девятому месту.



Тут ещё стоило бы отметить, что вообще-то все эти обгоны он совершил, потому что потерял много позиций на старте — и не смог полностью отыграться к моменту первых пит-стопов. Кроме того, все обгоны Цунода совершил против заведомо более медленных машин — «Альфа Ромео» Райкконена, «Астон Мартин» Феттеля, «Альпин» Алонсо. Гасли, напомним, квалифицировался намного быстрее всех этих экс-чемпионов, из чего мы и делаем вывод, что «Альфа Таури» да на столь изобилующей прямыми трассе была существенно быстрее.



Однако это всё же была дебютная гонка, и хотя бы два балла уже в первой гонке — это всё-таки успех. Так что на проблемы внимание не обращали. Более того, Росс Браун даже успел назвать Юки лучшим новичком Формулы-1 за несколько последних лет. А вот в Имоле всё пошло намного хуже: во второй гонке хвалить Юки было не за что…

Юки Цунода перед квалификацией в Имоле Фото: Peter Fox/Getty Images

Всё началось с серьёзного удара в квалификации, после которого коробка передач на машине Цуноды буквально развалилась надвое. Мало того, что дебютант оказался на решётке последним, так ещё и впустую растратил ресурсы команды, которые теперь ограничены ещё больше — стоимость ремонта разбитых машин подпадает под лимит расходов.



На первых кругах японец даже сумел более или менее отыграться и к первым пит-стопам вышел на 13-ю позицию, появился шанс вновь набрать очки. Но на рестарте новичок вновь перестарался и вылетел с трассы при попытке обгона Хэмилтона. В итоге по сумме двух этапов на счету Цуноды только два очка и одиннадцатое место в чемпионате. Правда, Пьер Гасли не так уж и далеко впереди — француз девятый с шестью баллами.

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Задача Юки

В Имоле Цунода выступил неудачно, но пока нельзя назвать старт его сезона провалом. Однако подобные проблемы могут надломить уверенность пилота в себе, да и весьма жёсткие комментарии Хельмута Марко вряд ли поспособствуют спокойной подготовке к очередному этапу. Однако если Цунода хочет сохранить место в команде, он должен быть готов к такому прессингу: под конец сезона его будет ещё больше.



Дело в том, что у «Ред Булл» в этом году сразу три пилота в Формуле-2: Лиам Лоусон, выигравший первый заезд сезона-2021, известный по борьбе со Шварцманом в Ф-3 Джехан Дарувала, а также Юри Випс — довольно опытный (по меркам молодёжных серий) пилот, который уже несколько раз блеснул скоростью. Не то что бы кто-то из них прямо сейчас выглядит кандидатом на место в кокпит, но ведь и Цунода на старте прошлого сезона Ф-2 таковым не выглядел.

Юки Цунода и Пьер Гасли Фото: Joe Portlock/Getty Images

Сейчас карьеру Цуноды в том числе поддерживает «Хонда», воспитанником программы которой Юки является с 2016 года — то есть ещё до ухода японских мотористов от «Макларена» в «Ред Булл». Но в следующем году австрийская команда будет строить себе моторы самостоятельно, и связи с «Хондой» едва ли будут иметь для Хельмута Марко или Франца Тоста какое-либо значение.



Таким образом, главная задача Юки — убедить команду в том, что его скорость и опыт обеспечат более высокие результаты, чем кто-то из гонщиков Ф-2. К тому же в сезоне-2022 в Формуле-1 появятся совершенно новые шасси — чтобы подобрать к такому ключ, инженерам необходимы опытные пилоты, и кандидатура Цуноды в этом смысле предпочтительнее прихода очередного новичка. Однако всё это уместно лишь при наличии результатов и отсутствия таких ошибок, как в Имоле.

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«Глупый сезон» начинается

Тем временем в паддоке всё активнее начинают циркулировать слухи о составах команд на 2022 год. В «Феррари», «Макларене» и «Хаасе» с гонщиками на будущее определились, ещё у ряда пилотов — Ферстаппена, Алонсо, Феттеля — долгосрочные контракты со своими нынешними командами, хотя пример Серхио Переса и обстоятельства его ухода из «Рейсинг Пойнт» (теперь — «Астон Мартин») показывают, что в Ф-1 нет веры контрактам.



Ну а уж предсказывать кадровые решения Хельмута Марко занятие в принципе неблагодарное — сейчас никто (и даже он сам!) не может сказать, кто будет пилотировать три из четырёх машины Дитриха Матешица. Да и Макс Ферстаппен в теории может покинуть «Ред Булл» — если вдруг очень сильно захочет…