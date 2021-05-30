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Что стало с первым напарником Михаэля Шумахера в «Феррари» в Формуле-1 Эдди Ирвайном

Миллионер, риэлтор, хулиган. Что стало с первым напарником Шумахера в «Феррари»?
Дмитрий Захарченко
Что стало с Эдди Ирвайном
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Эдди Ирвайн одержал всего четыре победы и ни разу не стал чемпионом, но сегодня — он один из самых богатых пилотов Формулы-1.

Первым напарником Шумахера в «Феррари» был Эдди Ирвайн — ирландец с крайне дерзким характером. Ирвайна изначально брали на роль второго пилота, и гонщик был с ней согласен — первой победы в итоге пришлось ждать четыре года. Зато в сезоне-1999 у него появился неожиданный шанс на чемпионство: Михаэль попал в аварию в Сильверстоуне и сломал ноги, а потому единственной возможностью «Феррари» победить «Макларен» был Ирвайн.

Эдди выиграл четыре гонки, но уступил два балла Мике Хаккинену — в том числе из-за провала механиков на пит-стопе на «Нюрбургринге», когда они забыли вынести заднее правое колесо. А когда вынесли, долго не понимали, что с ним делать. «О, а теперь у них совещание: ставить колесо на машину или нет», — ехидно прокомментировал тогда Мартин Брандл.

После того года Ирвайна в «Феррари» сменил Рубенс Баррикелло. Лука ди Монтедземоло предлагал ирландцу новый контракт, но тот предпочёл «Ягуар» и прогадал: британо-американская команда год за годом стагнировала. Эдди ещё пару раз финишировал на подиуме (в Монако в 2001-м и в Монце годом позже), а по окончании сезона-2002 завершил карьеру. Её вершиной так и остался тот год, когда Шумахер переломал ноги, а Ирвайн уступил титул…

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Из пилотов в риэлторы

Ещё во времена выступлений в Формуле-1 ирландец был известен своей любовью к шумным вечеринкам и большим тусовкам — и потому Эдди часто сравнивали с Джеймсом Хантом. И уже на следующий год после завершения карьеры Ирвайн был арестован — за езду по лондонскому Гайд-парку на мопеде без страховки.

В то же время ещё во время собственной карьеры Ирвайн начал инвестировать в недвижимость. Поначалу он приобретал недвижимость среднего ценового сегмента в тех местах, где по воле гоночных календарей оказывался сам: Милан, Дублин. Однако со временем такого рода деятельность наскучила пилоту, и по завершении карьеры он переключился на люксовый сегмент.

Эдди Ирвайн на Гран-при Монако 2016 года

Эдди Ирвайн на Гран-при Монако 2016 года

Фото: Mark Thompson/Getty Images

Ирвайн приобретает кусок земли, нанимает архитекторов и строителей, возводит объект, после чего перепродаёт землю в несколько раз дороже. Наиболее успешно в этой области дела у Эдди идут в Майами. В 2011 году он приобрёл участок земли рядом с побережьем за $ 1,6 млн, построил на нём особняк с шестью спальнями и в 2015-м продал его за $ 10,5 млн. Другой проект Ирвайн продал в 2017-м за $ 27,75 млн, купив ранее землю за $ 5,19.

Пожалуй, самым известным проектом Ирвайна является эко-отель на Багамах, где экс-пилот Формулы-1 владеет целым островом — на соседнем, говорят, снимали отдельные сцены «Пиратов Карибского моря». Эдди построил здесь эко-курорт и сам на нём живёт, называя своим домом. Остров называется Kathleen Cay — в честь матери гонщика Кейтлин Ирвайн. Известно, что в 2016 году в связи с болезнью Альцгеймера она была помещена в дом престарелых и уже не узнавала своих детей — Эдди и его сестру Соню.

Сейчас состояние Ирвайна оценивается в $ 180 млн, он входит в топ-6 неофициального рейтинга самых богатых пилотов в истории Формулы-1.

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Эдди, который не меняется

После завершения карьеры о гонках Ирвайн не забыл. В 2005 году ходили слухи, что он вместе с другими инвесторами намерен купить команду «Джордан» — в ней он дебютировал в Формуле-1 в начале 90-х, но в итоге актив достался Алексу Шнайдеру и превратился в «Мидлэнд». Кроме того, Ирвайн вёл переговоры с Полом Стоддартом о покупке «Минарди», но и она отошла к «Ред Булл» и превратилась в «Торо Россо» (сейчас — «Альфа Таури»).

Ирвайн регулярно комментирует события на трассе и в 2019-м заявил, что Шарль Леклер лучше Макса Ферстаппена, а Льюис Хэмилтон, пусть и хорош, но всё же не дотягивает до уровня Шумахера. Кроме того, Эдди предлагал ограничить участие автопроизводителей в Формуле-1 исключительно поставкой двигателей. «Феррари» и «Мерседес» давят на всех огромными ресурсами и авторитетом, — сказал он тогда. — Когда я выступал за «Феррари», мне это нравилось, но это вредит спорту».

Памела Андерсон и Эдди Ирвайн на традиционном модном показе в дни Гран-при Монако. 2017 год

Памела Андерсон и Эдди Ирвайн на традиционном модном показе в дни Гран-при Монако. 2017 год

Фото: Эдди Ирвайн на Гран-при Монако 2016 года

Ну и напоследок нельзя не вспомнить об инциденте в одном из ночных клубов Милана в 2014-м, где Ирвайн подрался с Габриэле Моратти — сыном экс-мэра города Летиции Моратти, и племянником основателя «Интера» Массимо Моратти. Экс-пилота тогда приговорили к полугоду тюрьмы, но в итоге приговор заменили на условный — в тюрьму так никто и не сел.

В данный момент Ирвайн занят новым проектом: меньше месяца назад он приобрёл дом на берегу острова Гибискус за $ 10,5 млн и планирует провести реновацию.

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