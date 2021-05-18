Знаменитый актёр Майкл Фассбендер строит карьеру гонщика. И притом вполне успешно!

Первой крупной ролью Майкла Фассбендера в Голливуде был фильм «300 спартанцев», после чего он сыграл у Квентина Тарантино в «Бесславных ублюдках», регулярно появлялся в фильмах Стива Маккуина и стал одной из звёзд первого эшелона после работ с Marvel и ролей во франшизе «Чужой».
Но мало кто знает, что ещё до начала актёрской карьеры Фассбендер мечтал стать гонщиком и болел за «Феррари» в Формуле-1.
Фассбендер рулит
По-настоящему автоспортом Майкл занялся в 2016 году — примерно в тот же период, когда на экраны выходили «Кредо убийцы» и «Люди Икс: Апокалипсис». Сначала Фассбендер прошёл программу Corso Pilota от своей любимой «Феррари», а уже в следующем году проехал свою первую гонку, а уже в мае 2017-го выступил в Кубке Shell в рамках северо-американского отделения Ferrari Challenge.
Фассбендер в «Феррари»
Фото: ferrari.com
Дебют на «Лагуна Секе» получился неплохим: 11-е место в первой гонке и шестое — во второй. Осенью Фассбендер отправился на мировой финал Ferrari Challenge на трассе «Муджелло», где занял 15-ю позицию.
Но это было только начало: сезон-2018 Фассбендер начал с победы в первой гонке северо-американского Кубка Shell, затем последовали два вторых места на «Трассе Америк» и по одному третьему на «Лагуна Секе» и в Монреале. По итогам четырёх этапов Фассбендер занимал третье место в чемпионате, однако в июне прекратил выступления и пересел на «Порше».
Фассбендер на трассе
Фото: ferrari.com
После прохождения немецкой программы экстремального вождения, Фассбендер присоединился к немецкому кубку Porsche Super Sports, но выше восьмого места не поднялся. Зато познакомился с такими трассами, как «Хоккенхаймринг», «Нюрбургринг» и «Спа-Франкоршам». И в 2020-м Майкл сделал качественный шаг вперёд: теперь он почти на профессиональном уровне стал пилотом гонок на выносливость.
Переход в ELMS
С сезона-2020 Майкл Фассбендер является постоянным пилотом Proton Competition в Европейской серии Ле-Ман (ELMS). Фассбендер выступает в экипаже класса LMGTE № 93 на «Порше» 911 RSR вместе с Фелипе Фернандесом Ласером и Рихардом Литцем. Последний известен в гонках на выносливость — он выигрывал «24 часа Ле-Мана» в классе GT (трижды), а в 2015-м завоевал Мировой кубок по гонкам на выносливость для гонщиков GT.
В 2020-м году экипаж № 93 дважды финишировал четвёртым, но так ни разу и не дотянулся до подиума. При этом, несмотря на пропуск этапа в Ле-Кастелле, Фассбендер с товарищами по команде занял по итогам сезона ELMS пятое место в зачёте LMGTE. Чемпионами, к слову, стали представители другого экипажа Proton Competition — № 77.
Фассбендер за рулём «Порше»
Фото: porsche.com
В 2021 году Фассбендер провёл уже две гонки: шестое место в «4 часах Барселоны» и четвёртое — на недавних «4 часах Ред Булл Ринга». В общем зачёте Proton Competition (в этом сезоне в ELMS от команды лишь один экипаж) занимает пятое место, а лидируют Iron Lynx и Spirit of Race, выступающие на «Феррари». Отставание от лидеров составляет 20 очков, а до конца сезона ещё четыре гонки, так что шансы на очки есть.
Если, конечно, ирландцу не придётся пропустить выступления из-за съёмок. Уже известно о его участии в новом проекте Дэвида Финчера, а кроме того ходят слухи о большой роли в новом ремейке легендарного вестерна «Дикая банда», который готовит Мел Гибсон…
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