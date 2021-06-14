В Ф-1 должен был поехать глава царского дома Грузии. Но заявку Багратиона просто потеряли!

28 апреля 1974 года на трассе Харама состоялся четвёртый этап сезона Формулы-1 – Гран-при Испании. Свой отпечаток в истории эта гонка оставила прежде всего дебютной победой Ники Лауды. Однако этот Гран-при мог запомниться не только первой победой великого австрийца. Именно гонка в Испании могла стать дебютной для одного пилота с весьма интересной судьбой.

Начал увлечение гонками с мотоцикла. Первых успехов добился в ралли

Георгий Ираклиевич Багратион, или же по-испански говоря – Хорхе де Багратион, является представителем грузинской царской династии. Практически 1000 лет его предки правили Грузией. Многим представителям династии Багратионов удалось оставить свой след и в истории России. Герой Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии – Пётр Иванович Багратион – пожалуй, самый яркий пример. В начале 1920-х монаршей династии по понятным всем причинам пришлось уехать со своей исторической родины. Представители династии мигрировали в самые разные страны Европы, в одной из которых и начинается история нашего героя.

Георгий появился на свет 22 февраля 1944 года в Риме. Спустя 3 года юный князь вместе с семьёй переехал в Испанию, где и произойдёт его знакомство с миром гонок. В возрасте пятнадцати лет Георгий, можно сказать, начинает свою гоночную карьеру, причём с мотогонок. Спустя 4 года Багратион принял судьбоносное для себя решение и сменил мотоспорт на гонки на четырёх колёсах.

Пётр Багратион — родственник Георгия Фото: РИА Новости

Начать автоспортивную карьеру Георгий решил с ралли, приняв участие в чемпионате Испании. Первых локальных успехов молодой князь добился в 1966-м, одержав победу в Ралли Васко Наварро. В следующем сезоне Георгий и вовсе стал вице-чемпионом национального чемпионата по ралли.

Свои раллийные успехи молодой князь отпраздновал дебютом в Формуле-3. При поддержке королевского автомобильного клуба Каталонии Багратион принял участие в последнем этапе сезона, проходящем на Хараме. Пройти квалификацию на домашней трассе Георгию не удалось. Однако результат в этой истории отходит на второй план, гораздо важнее то, чему этот «формульный» дебют поспособствует в будущем.

Сезон в Формуле-2: очки на домашней трассе, первая попытка выйти на старт Ф-1

Окрылённый своими раллийными подвигами, Багратион решился попробовать свои силы в Формуле-2. Шаг более чем смелый и самонадеянный, учитывая практически полное отсутствие опыта в сериях с открытыми колёсами. Что уж тут говорить, новые вызовы князь очень даже любил. К тому же нужно понимать, что Георгий хоть и любил всем сердцем гонки, но определённо не расценивал их как дело всей жизни. Автоспорт для князя был скорее дорогим развлечением, поэтому и предполагаемые неудачи воспринимались им не так болезненно.

Дебют Багратиона в новой для себя серии состоялся в 1968-м в составе команды «Кальво Сотело». Кстати, нужно понимать, какой тогда была Формула-2: в те годы в ней участвовали не только будущие пилоты Ф-1, но и действующие. Так, например, Джим Кларк (трагически погиб в гонке-открытии того сезона в Хоккенхайме), Йохен Риндт, Жаки Икс, Джеки Стюарт, Педро Родригес, Йо Зифферт приняли участие в отдельных этапах Формулы-2 сезона-1968. Помимо действующих пилотов королевских гонок, в том сезоне хватало и других в будущем громких имён – Жан-Пьер Бельтуаз, Анри Пескароло, Клей Регаццони – соперники более чем достойные.

Крайне малый опыт в формульных сериях определённо усложнял и без того трудный для Багратиона сезон. На многих этапах он не мог квалифицироваться в гонку, а если и доходило до участия в гонке, то не получалось демонстрировать хоть сколько-нибудь приличный темп. Тем не менее, нашлось место локальной победе и в этом, на первый взгляд, неудачном сезоне.

На третьем этапе, проходившем на автодроме «Харама», Георгию Багратиону удалось завоевать первые очки в новой для себя серии. Несмотря на финиш в трёх кругах от лидера, этот результат можно считать очень даже удачным. Кстати, именно эта гонка едва не поспособствовала дебюту молодого князя в Формуле-1.

Руководство «Кальво Сотело» так воодушевило 6-е место Георгия на домашнем этапе, что они уже подумывали об участии в Гран-при Формулы-1, который через две недели должен был пройти всё на той же «Хараме». Согласно плану руководства «Кальво Сотело», в гонке должны были принять участие оба пилота команды – Алекс Солер-Руиг и сам Багратион.

К сожалению, столь интересный дебют так и не состоялся: ФИА забраковала болиды «Лола» Т100, на которых команда планировала участвовать в гонке (на них же «Кальво Сотело» участвовала в Формуле-2). Так сорвался первый потенциальный дебют Багратиона в Формуле-1. Что интересно, первая попытка наследного монарха выйти на стартовую решётку Формулы-1 состоялась ещё в начале 1950-х: принц Сиама Бира был куда удачливее Георгия.

Бюрократическая ошибка перечеркнула шансы Багратиона на дебют в Ф-1

Очки, набранные на испанском этапе, так и остались единственным подвигом Багратиона в дебютном сезоне Формулы-2. После не самого удачного опыта в формульной серии наследный князь решил вернуться в кузовные серии. В основном он участвовал в местных чемпионатах и европейском «туринге», а также в гонках на прототипах и некоторых внезачётных Гран-при.

В 1973-м князь пробует свои силы в легендарном марафоне «24 часа Ле-Мана» за рулём «Чеврон» B23. Пожалуй, это был самый серьёзный вызов в гоночной карьере Багратиона. Тем обиднее, что его единственная попытка покорить Ле-Ман завершилась поломкой коробки передач.

К 1974 году гоночная карьера Багратиона несколько подуспокоилась. Он вполне комфортно чувствовал себя в кузовных сериях, и могло показаться, что амбиции дебютировать в Формуле-1 остались где-то там – в 1968-м. Как вдруг спустя 6 лет после неудачной попытки выйти на стартовую решётку Формулы-1 целеустремлённый князь вновь решил попытать удачу.

Естественно, потенциальный дебют Багратиона должен был произойти на всё той трассе «Харама», которую он знал лучше многих пилотов Формулы-1. Заручившись поддержкой спонсоров (в том числе «Кальво Сотело»), Георгий приобрёл у команды «Сёртис» болид TS16. Казалось бы, у Георгия наконец-то появились все условия для дебюта в Королевских гонках. Однако то, что произошло дальше, иначе, как злым роком, не назовёшь.

Дело в том, что незадолго до гонки на трассе Харама состоялись выборы в испанскую федерацию автоспорта, в результате которых предыдущий президент был вынужден покинуть свой пост. Далее начинается самое весёлое: освобождая кабинет, экс-президент забрал с рабочего стола все документы, среди которых был заявочный лист на Гран-при Испании. Организаторы восстановили заявку по предварительному списку участников. Однако в нём Багратион отсутствовал, потому что слишком долго заключал контракт с «Сёртисом» о покупке болида (возникли трудности с поиском спонсоров), и был включён в заявочный лист в последний момент.

Главный титул — не в гонках

Эта бюрократическая ошибка окончательно перечеркнула шансы наследного князя на дебют в Формуле-1. Как показала практика, короли могут далеко не всё. Подавленный сложившейся ситуацией, Багратион пропустит практически весь следующий гоночный сезон, приняв участие только в двух заездах за год. С 1976 года он переключает всё своё внимание на ралли. В 1979 и 1981 годах он становится чемпионом Испании по ралли – самые громкие успехи в его жизни. В 1982 году Георгий проводит свой последний сезон в автоспортивной карьере.

Несмотря на страстное увлечение гонками, свой главный титул представитель древнейшей христианской монаршей династии получил не на трассе: в 1977 году Георгий Багратион был провозглашён главой грузинского царского дома в изгнании. В 1995 году он впервые в жизни побывал на исторической родине своих предков, а в 2004-м и вовсе получил грузинское гражданство. Последние два года жизни провёл в Тбилиси, где и скончался в 2008 году в возрасте 63 лет.