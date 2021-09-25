Спа по-сочински: субботу на Гран-при России смывает дождём

Гоночную программу субботы на ВТБ Гран-при России должна была открыть гонка Формулы-2 — однако её пришлось отложить на неопределённый срок. Третья сессия свободных заездов вообще отменена — медицинский вертолёт не смог взлететь.
На момент написания заметки неясно, будет ли возможность провести квалификацию в субботу или придётся переносить её на воскресенье…
Подтопленный Адлер
Сильнейшие дожди зарядили в Сочи ранним утром — по асфальту буквально текли реки. Правда, на какое-то время дождь успокоился — чтобы ваш автор смог добраться до автодрома. Но уже в пути было ясно, что дела плохи: перекрёсток улицы Акаций и Олимпийского проспекта затопило — в Весёлом осадков выпало ещё больше, и теперь вода стекала вниз.
Параллельно приходили безрадостные новости из окрестностей: реки Буу и Лоо вышли из берегов, подтопив ещё несколько улиц. Впрочем, таксист был уверен, что гонкам быть. «Поедут при любой погоде! — заявил он. — Мне пассажир сказал». Ваш автор уточнил, звали ли пассажира Майкл, но нет.
Инспекция трассы в субботу утром
Фото: Rudy Carezzevoli/Getty Images
В районе 9:30 утра дождь над трассой шёл не слишком сильный: асфальт был влажным, но без луж. Казалось, гонка Формулы-2 вот-вот начнётся — пусть и за автомобилем безопасности. Но пока шла инспекция трассы, дождь усилился, стало ясно, что поднять вертолёт в такую погоду невозможно — гонку решили отложить.
К 11 часам на трассу обрушился настоящий ливень, по всей трассе текли реки. Сверкали молнии. В такой атмосфере дирекция гонки отменила третью тренировку. Небо затянуло свинцовыми тучами…
Надежда есть
К полудню небо стало светлее, к 12:20 ливень сошёл на нет, хотя небольшой дождик так и продолжается без перерыва. Если усиления осадков не будет, а небо останется относительно светлым, Формула-1 сможет провести квалификацию. Иначе её придётся переносить на воскресенье.
В паддоке Гран-при России
Фото: Peter Fox/Getty Images
На момент написания заметки прогноз погоды на день гонки не слишком оптимистичный: вероятность дождя составляет 30-40 процентов. Правда, на субботу обещали ливни на протяжении всего дня без просветлений. Так что надеемся на лучшее и верим, что Гран-при России в этом году не повторит судьбу бельгийской гонки в Спа.
- 25 сентября 2021
-
13:30
-
12:56
-
12:51
-
11:51
-
11:33
-
11:24
-
11:12
-
11:00
-
10:37
-
10:18
-
09:50
-
09:15
-
08:50
-
07:00
-
01:18
-
00:38
- 24 сентября 2021
-
23:57
-
22:45
-
21:48
-
21:00
-
20:58
-
20:49
-
19:25
-
18:51
-
18:47
-
18:21
-
18:10
-
17:15
-
16:57
-
16:16
-
16:15
-
16:04
-
15:40
-
15:31
-
15:25