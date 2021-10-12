«Ред Булл» мог сделать его первым русским в Формуле-1. Чего не хватило Алёшину?

11 лет назад – 10 октября 2010 года – на трассе «Каталунья» наш соотечественник Михаил Алёшин стал чемпионом серии Формула «Рено» 3.5. На тот момент этот титул был самым громким достижением российского гонщика за рубежом. Вообще во второй половине 2000-х Алёшин виделся одним из главных гоночных талантов нашей страны. В те годы многие считали, что именно Алёшин станет первым российским боевым пилотом Ф-1. Но, к сожалению, дебютировать в «Королевских гонках» Михаилу так и не удалось. Давайте вспомним карьерный путь самого перспективного русского пилота, которому так и не выпал шанс проявить себя в Формуле-1.

Международную карьеру начал благодаря поддержке «Лукойла». Стал первым русским пилотом в системе «Ред Булл»

В начале 2000-х российский автоспорт за рубежом был представлен не так широко, как сегодня. В те годы наши болельщики только лишь мечтали о том, чтобы увидеть своего соотечественника в качестве боевого пилота Ф-1. А в младших гоночных сериях российские гонщики только начинали делать свои первые шаги на международной арене, одним из которых как раз таки и был Михаил Алёшин.

На раннем этапе карьеры Алёшину здорово помогла поддержка со стороны гоночной программы «Лукойла». Вообще «Лукойл Рейсинг» являлся чуть ли не самой грозной автоспортивной силой России в начале века. Первым подопечным гоночной программы «Лукойла» стал Виктор Маслов, которому нефтяная компания сначала обеспечила дебют в Формуле-3000, а затем и вовсе чуть не продвинула в Ф-1 (был вариант выкупить для Маслова место боевого пилота «Минарди» на 2001 год). Со временем «Лукойл Рейсинг» стал походить на полноценную программу поддержки молодых пилотов, частью которой посчастливилось стать Алёшину.

В 2003-м для Михаила начинается международный этап его карьеры. В том году Алёшин смог принять участие в чемпионатах немецкой и европейской Формулы «Рено» 2.0, а также во время одного из этапов пересечься на трассе с Льюисом Хэмилтоном. На следующий год «Лукойл Рейсинг» создал свою команду в чемпионатах Формулы «Рено» 2.0, и Алёшин вполне логично присоединился к российской конюшне. В том сезоне Михаилу удалось зацепить пару подиумов в немецком первенстве, а также стать чемпионом зимней серии итальянской Формулы «Рено» 2.0 – это была первая международная победа Алёшина.

В 2005-м благодаря тесным связям «Лукойла» и «Ред Булл» Алёшин становится первым российским участником юниорской программы «быков». Для нашего автоспорта это был первый локальный успех. Пусть тогда академия «тауриновых» ещё не имела такой культовый статус, как сейчас, тем не менее в сотрудничестве Алёшина и «Ред Булл» был некий элемент признания таланта нашего пилота за рубежом. В том же году Михаил стал вице-чемпионом двухлитровой серии немецкой Формулы «Рено», после чего отправился на повышение в мировое первенство.

Выиграл чемпионат Мировой серии «Рено», но из-за проблем с финансированием так и не дебютировал в Ф-1

Свой первый год в чемпионате Формулы «Рено» 3.5 перспективный россиянин начинал в составе команды «Карлин». На двух этапах того сезона Алёшину даже пришлось стать напарником подающего надежды Себастьяна Феттеля. Дебютный сезон в новой серии для Михаила прошёл в целом неплохо – два подиума на «Истанбул-парке» и «Нюрбургринге», а также поул, завоёванный всё там же в Германии.

В 2007-м Алёшин побеждает в Монце и тем самым становится первым российским пилотом, кому удаётся выиграть гонку международной гоночной серии. Несмотря на удачное начало, сезон-2007 россиянин провёл не самым лучшим образом. Серьёзного прогресса в результатах достичь не удалось, к тому же на фоне своего напарника Феттеля Алёшин выглядел достаточно слабо. Зато всё в том же 2007-м Михаил дебютировал в GP2, подменяя на один этап то Михаэля Аммермюллера, то Себастьена Буэми. За четыре проведённых гонки россиянин однажды финишировал 6-м, а самое главное, получил опыт сражений с быстрейшими молодыми пилотами мира.

После ещё одного среднего сезона в мировой серии «Рено», а также бронзы в Формуле-2 (не имеет никакого отношения к ныне существующей одноимённой серии) Алёшин наконец-таки подобрался к своей главной победе в карьере. Сезон-2010 Михаил начал с места в карьер, одержав две победы на первых двух этапах чемпионата Формулы «Рено» 3.5. С самого старта сезона он обозначил свои претензии на чемпионский титул.

Основную борьбу в том году Алёшину навязал небезызвестный Даниэль Риккардо – член всё той же программы «Ред Булл», из которой Михаила убрали после 2009 года. Ожесточённая дуэль между россиянином и австралийцем продолжалась вплоть до последней гонки сезона на трассе «Каталунья». Всё решилось в очной борьбе на мокрой трассе: Алёшин обошёл соперника, финишировал на третьем месте и опередил Даниэля в личном зачёте с преимуществом в два очка!

После победы в Мировой серии «Рено» было очевидно, что Алёшин попытается продолжить карьеру в Формуле-1. «Да, мы ведём переговоры с командами, но сообщить подробности пока не готовы. У нас есть предложения от «Вёрджина», «Лотуса», «Форс Индия» и других команд, но наша цель – не просто прийти в Формулу-1, а сделать это так, чтобы это было интересно спонсорам. Нужно найти команду, которая обеспечит нашим партнёрам максимальный рекламный эффект», – заявлял отец Михаила Алёшина Пётр спустя несколько дней после победы.

В ноябре 2010-го в СМИ начинали ходить слухи о том, что руководство «Рено» готово рассмотреть кандидатуру новоиспечённого чемпиона в качестве боевого пилота на следующий сезон. Подлил масла в огонь и тот факт, что французская команда пригласила Михаила на тесты молодых пилотов в Абу-Даби (правда, это никак не было связано с переговорами – просто стандартный приз для победителя Мировой серии).

В распоряжении Алёшина был один день, по итогам которого он показал шестое время – вполне неплохой результат, тем более с учётом проблем с машиной. Однако главным аргументом в пользу Алёшина должна была стать спонсорская поддержка. И вот с этим аспектом у Михаила возникли проблемы: партнёры, которые в тот момент поддерживали карьеру россиянина, не были готовы к резкому росту расходов. К сожалению, как это часто бывает в мире «Королевских гонок», отсутствие должного финансирования поставило крест на формульной карьере очередного талантливого пилота.

Менеджмент Алёшина предпринял отчаянную попытку по сбору средств болельщиками, но, увы, краудфандинг не сработал: денег хватило для участия… в Гонке звёзд журнала «За рулём». Что же до поддержки, которой хватило бы для Формулы-1, то, к сожалению, она ушла вместе с «Ред Булл». Если бы Алёшин блеснул в Мировой серии в 2007-2008 годах, то вполне возможно, что в сезоне-2009 именно он стал бы новичком «Торо Россо» после перехода Феттеля в главную команду «Ред Булл». На деле же это место досталось воспитаннику «быков» Себастьену Буэми. В сезоне-2008 GP2 швейцарец занял шестую позицию – ничего выдающегося. У Алёшина были все шансы перейти швейцарцу дорогу, но, к сожалению, результат Михаил показал слишком поздно.

После неудачной попытки пробиться в Ф-1 Алёшин ненадолго мелькнёт в GP2, примет участие в странном гоночном чемпионате среди футбольных клубов под названием «Формула Суперлига», а также проведёт ещё пару сезонов в Мировой серии «Рено». В 2014 году Михаил всё-таки стал первым россиянином – но не в Ф-1, а в американской серии IndyCar, тем самым ещё раз вписав своё имя в историю нашего автоспорта. Также на его счету бронза в Ле-Мане в одном экипаже с Виталием Петровым и Стоффелем Вандорном. Но вот мечта о Ф-1 так и осталась мечтой.