«Сосиски»-убийцы угрожают гонщикам. Это не смешно: двое уже в больнице

В паддоке Формулы-1 вновь заговорили о безопасности — поводом стали так называемые «сосиски», которые стюарды устанавливают в поворотах, чтобы замедлять пилотов в случае срезки. И дело не в том, что пилотам так проще атаковать — две недели назад из-за таких поребриков гонщица W Series оказалась в больнице с переломами позвонков.
Техасские «сосиски»
Ещё две недели назад на этапе в Техасе Себастьян Феттель призывал организаторов избавиться от злополучных поребриков — в аварию попала Эбби Итон. Во время гонки W Series её машину подбросило на одной из таких «сосисок», а при приземлении девушка получила компрессионный перелом позвоночника и была срочно доставлена в больницу.
Фото: Chris Graythen/Getty Images
К призывам Феттеля никто не прислушался, и буквально на следующий день в точно такой же аварии такую же травму получил 14-летний Кристиан Уэйр, гонщик американской Формулы-4. «Я так мечтаю о Формуле-1, но сейчас есть время оценить, чего это стоит», — сказал Кристиан в больнице.
«Это было просто ужасно, — вспомнил об инцидентах в паддоке мексиканского Гран-при Фернандо Алонсо. — Надеюсь, нам не придётся пользоваться такими поребриками в будущем, и мы придумаем решения получше. Трава всегда помогает — в Зандворте, например, у нас таких проблем не возникало».
Границы дозволенного
Двукратный чемпион прав, и «сосиски» — это, по меньшей мере, небезопасный способ следить за границами трассы. Самым известным инцидентом, случившимся из-за таких поребриков, считается полёт Алекса Перони в Монце в 2019 году — во время гонки Формулы-3 его машина наехала на бордюр за пределами «Параболики» и на огромной скорости взмыла в воздух.
Приземлилась машина на отбойник — кокпитом вниз. Если бы не «гало», вся масса «Даллары» рухнула бы на шею гонщика. Впрочем, даже с нынешней системой защиты кокпита Перони после такого удара выбыл до конца сезона.
Соблюдение границ трассы — это разумное требование организаторов, притом что из-за него они оказываются перед сложной дилеммой. В теории отслеживать их соблюдение может помочь электроника, но автоматические списания кругов не нравятся болельщикам и часто превращают сессии в абсурд.
Решение в стиле старой школы
Поставить везде физические заграждения невозможно — особенно если речь идёт о тех трассах, на которые приезжают мотогонки. «Сосиски» — это, вероятно, самый простой вид физического заграждения против нарушения границ трассы, но и он, как показывает практика, недостаточно безопасен.
В то же время недавняя гонка в Зандворте, которую вспоминал Алонсо, напоминает о том, что естественные заграждения — гравий и газон — тоже являются отличным ограничителем трассы. А в некоторых случаях оказываются даже более безопасной альтернативой заасфальтированным зонам вылета — как в том же «Радийоне». В Спа уже начали перестройку зоны вылета в районе «Красной воды», может, и другие трассы в ближайшее время ждёт такой же процесс?
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