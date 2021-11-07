«Мерседес» задурил «Ред Булл» голову и выиграл! Ферстаппену ещё и помешали «свои»

На автодроме имени братьев Родригес в Мексике «Ред Булл» в этот уик-энд чувствовал себя как дома: болельщики горячо поддерживают Серхио Переса, а машины уже не первый год оказываются быстрейшими. Пока не начался финальный сегмент квалификации…

Первый ряд за «Мерседесом»!

В первой попытке финального сегмента Ферстаппен и Перес отправились на трассу первыми и показали результаты в диапазоне 1:16,2-1:16,3. «Мерседесы», весь уик-энд считавшиеся догоняющими, ехали позади — и с опережением графика пилотов «Ред Булл»! В итоге Хэмилтон «привёз» Ферстаппену две десятых секунды — 1:16,0, а на промежуточном поуле расположился Валттери Боттас — 1:15,8!



Вторые попытки начались с ошибки Серхио Переса — Чеко засмотрелся на выехавшего на обочину Пьера Гасли, сам промахнулся мимо траектории, проехал по газону и потерял шанс улучшить время. Ехавший следом Макс Ферстаппен тоже не смог прибавить — семь сотых голландец уступил самому себе. В итоге лишь Хэмилтон мог опередить Боттаса, но и Льюис не смог превзойти своего времени.



В итоге Боттас и Хэмилтон полностью оккупировали первый ряд стартовой решётки Гран-при Мексики, а Ферстаппен и Перес будут стартовать лишь со второй линии. Зато в первой пятёрке им может помочь Пьер Гасли — француз расположился пятым и может сыграть свою роль по ходу гонки.

Риккардо между двумя «Феррари»

Уступив Гасли в схватке середняков, Карлос Сайнс тем не менее опередил Шарля Леклера и занял шестое место, в то время как монегаск остался только восьмым. Между пилотами «Феррари» вклинился Даниэль Риккардо на «Макларене», который в пятницу испытывал большие проблемы с балансом.



На девятой и 10-й позиции расположились Ландо Норрис и Юки Цунода — именно ошибка последнего спровоцировала помарку Переса, так что отчасти своим выходом в Q3 японец «Ред Булл» только насолил. Так или иначе оба за замену силовой установки отправлены в конец стартовой решётки.



Не прошли в третий сегмент, но в итоге будут стартовать из первой десятки Себастьян Феттель и Кими Райкконен — два экс-чемпиона расположились на 11-й и 12-й позициях и после сильного темпа в тренировках рассчитывают набрать очки.



13-м квалифицировался Джордж Расселл, который потеряет пять позиций и начнёт гонку с 16-го места (да, так устроена система штрафов в Ф-1). Британец смог опередить Антонио Джовинацци — итальянец в последней попытке вылетел с трассы и задел задней частью отбойники.

Алонсо не вышел из Q1

Второй раз в сезоне для Фернандо Алонсо квалификация закончилась уже в первом сегменте. В своей последней попытке в Q1 испанец не смог улучшить и в итоге оказался 16-м.



Окон, к слову, тоже прибавить не смог, но на предыдущем круге был быстрее напарника и увёл у него последнюю путёвку в Q2. Во втором сегменте Эстебан оказался лишь 16-м, а из-за штрафа за замену двигателя и вовсе отправится на последний ряд, так что его сильное выступление в итоге помешало «Альпин» подняться в квалификации выше.



На 17-й позиции квалифицировался Николас Латифи, который лишь на одну десятую опередил Мика Шумахера, а Никита Мазепин расположился 19-м. Своему немецкому напарнику россиянин уступил 0,45 секунды. Несмотря на это, благодаря штрафам других гонщиков Мазепин будет стартовать 15-м.

Замкнул же протоколы Лэнс Стролл — канадец разбил машину на выходе из последнего поворота и не успел показать конкурентоспособного времени. Впрочем, канадец и без того должен был стартовать с конца стартовой решётки за замену двигателя.



Гран-при Мексики стартует в предстоящее воскресенье, 7 ноября, в 22:00 по Москве.