«Какой же я чёртов идиот!» После ошибки Мазепин почти расплакался во время интервью

Пока Льюис Хэмилтон уверенно отбирал поул-позишен Гран-при Бразилии у Макса Ферстаппен, в глубине пелотона Формулы-1 разыгралась неожиданная драма: российский новичок Никита Мазепин принял очень близко к сердцу свою ошибку в конце первого сегмента квалификации и чуть не разрыдался во время интервью сразу по окончании сессии. Что же случилось?

Перед финальной попыткой Мазепин по традиции уступал Мику Шумахеру и замыкал протокол, однако россиянин быстро адаптировался к незнакомой для себя трассе «Интерлагос», был вполне доволен машиной и рассчитывал если не опередить напарника, то по крайней мере проехать солидный круг и оказаться совсем рядом с немцем.

Первый сектор получился максимально оптимистичным: его Никита прошёл быстрее и Мика, и даже пилота «Астон Мартин» Себастьяна Феттеля. Однако на втором начались проблемы: сначала Никита заблокировал колесо и промахнулся мимо апекса в восьмом повороте, а затем ему пришлось отлавливать машину на выходе из 12-го.



В итоге Мазепин проиграл Шумахеру аж шесть десятых на втором секторе и ещё одну на третьем. То есть, по факту, круг был потерян именно в восьмом повороте, где ошибка была куда очевиднее и серьёзнее.



«Какой же я чёртов идиот», — выругался Никита сразу по окончании круга. Гоночный инженер в ответ постарался поддержать пилота, напомнив, что Никита впервые выступает на этой трассе и что до первой ошибки круг получался просто потрясающим. Однако при заезде на пит-лейн Мазепин продолжил: «Вы проделали отличную работу. Простите за эту ошибку».

Дальше — больше. Согласно медиарегламенту Формулы-1, выбывшие из квалификации гонщики обязаны сразу идти в специальный «загончик», где у них берут интервью телевизионные бригады. По интервью, размещённому на официальном сайте Ф-1, очевидно, что Мазепин просто не успел отойти от ошибки, которая так сильно его потрясла.



«Я был на хорошем круге, а потом допустил ошибку. Ощущения от машины были хорошими, это был наш день, мы были близки к «Уильямсу», но я перестарался. Определённо, наши ребята проделали отличную работу. Я никогда не ездил по этой трассе на симуляторе… И в итоге всё испортил», — с трудом выговорил Никита. Было видно, что россиянин практически на грани: ещё немного, и расплачется.

Интересно, что позднее, в пресс-релизе команды, Никита сделал акцент именно на ошибке в 12-м повороте – возможно, в данном Мазепин комментировал не финальную попытку, а один из первых кругов, где его действительно довольно сильно занесло в том месте. Может, на эмоциях у россиянина в голове смешались два круга, ну или пресс-служба решила использовать не слишком подходящую цитату — прежде в этом году уже бывало, что цитаты российского пилота было трудно понять без контекста.

Глава «Хааса» Гюнтер Штайнер поддержал Никиту — равно как и Мика Шумахера, который тоже ошибся в конце сессии: сильный круг немца удалили из-за несоблюдения пределов трассы.



«Для Мика и Никиты была непростая задача: у них обоих была всего лишь одна тренировка на новой трассе. В таких обстоятельствах, думаю, они оба отлично поработали в квалификации. Их финальные попытки выглядели хорошо, но, к сожалению, последнее время Мика удалили, а у Никиты была ошибка в конце круга после хорошего первого сектора. Они могут быть довольны своими усилиями, но знаю, что оба будут расстроены», — заключил Штайнер.



Наше резюме? Оно простое: эмоции и почти слёзы — это хорошо. Значит, Мазепин чувствовал, что потенциал есть, что он достаточно хорошо изучил трассу и мог в кои-то веки использовать возможности машины по максимуму.



Перед стартом уик-энда Никита как раз признавался, что последние пятницы получаются для него провальными из-за постоянных проблем с настройками, а на сей раз найти баланс на незнакомой трассе удалось всего за одну сессию. Это настраивает на оптимизм перед оставшейся частью уик-энда, к тому же впереди сразу две гонки — не только основная в воскресенье, но и субботний спринт.