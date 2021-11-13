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Никита Мазепин прокомментировал свою ошибку в квалификации Гран-при Бразилии

Никита Мазепин прокомментировал свою ошибку в квалификации Гран-при Бразилии
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Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин прокомментировал своё выступление в квалификации Гран-при Бразилии, сосредоточив внимание на ошибке на одном из быстрых кругов.

«К 12-м повороту шины были в огне, а в нём ты можешь много выиграть или проиграть, ведь впереди длинная прямая. Так что либо ты сильно себе помогаешь, либо сильно вредишь. Я просто перестарался, слишком хотел побыстрее начать газовать в ситуации, когда, вероятно, у зада машины ещё не было сцепления с трассой. Хорошая вещь в том, что я поймал машину, но плохая — я потерял время. Но именно такие вещи делают наш формат квалификации захватывающим: поэтому вы видите ошибки пилотов, как у меня. Мы стараемся пробовать вещи, которые я прежде не мог изучить», — приводит слова Мазепина пресс-служба «Хааса».

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