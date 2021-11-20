Гонки Ф-1 станут грязнее. Теперь вообще непонятно, почему пилотов штрафуют или нет

В пятницу стюарды Гран-при Катара Формулы-1 отказали «Мерседесу» в пересмотре инцидента, который произошёл между Максом Ферстаппеном и Льюисом Хэмилтоном на 48-м круге гонки в Бразилии — предыдущего этапа чемпионата.

Руководитель команды «Мерседес» Тото Вольф заявил, что был готов к такому решению, но поднятый им вопрос касается буквально всех в пелотоне, потому что он о том, как можно вести борьбу на трассе и как нельзя. И ФИА почему-то вновь неспособна дать понятный ответ.

Когда изменились правила?

На 48-м круге гонки в Бразилии, когда перед четвёртым поворотом Хэмилтону удалось выйти вперёд по внешней траектории, Ферстаппен понимал, что пропустил атаку и уже ничем на неё ответить не может — и в отчаянии Макс тормозил так поздно, что вписаться в пределы трассы не смог бы ни при каком сцеплении. В том эпизоде Ферстаппен готов был на всё, лишь бы удержать позицию, в том числе на столкновение с Хэмилтоном — его не произошло лишь потому, что британец в последний момент отвернул.

Эпизод получился сколь же зрелищным, столь и противоречивым. В правилах есть пункты о необходимости оставлять место сопернику снаружи, есть штрафы за получение преимущества за пределами трассы, но стюарды гонки решили, что инцидент таких санкций не стоит. Более того, они решили, что произошедшее не стоит даже разбирательств: за пределы трассы выехали оба, объяснял позже руководитель гонки Майкл Маси, ни один из них, говорил он, не потерял позиций.

Хорошо, допустим, что Хэмилтон не был впереди перед апексом и не потерял лидерство в гонке из-за манёвра Ферстаппена. Но разве сам Маси не повторял, что судьи оценивают инциденты по действиям гонщиков, а не по их последствиям? Какая разница, потерял ли кто-то позицию, если один пилот не оставил другому место? Или подход неожиданно изменился по ходу сезона?

Права на видео принадлежат Formula One World Championship Limited. Посмотреть видео можно в «инстаграме» Формулы-1.

Бразильский инцидент многим в паддоке напомнил штраф, который Ландо Норрис получил в Австрии, выдавив в гравий Серхио Переса, но ФИА не комментирует эти сравнения и не пытается объяснить, в чём разница между этими двумя эпизодами. Правила изменились вслед за подходом? Тогда, напомним, Маси заявил следующее: «Серхио ехал бок о бок с Ландо, а в таком случае необходимо оставлять пространство шириной в машину». Оставил Макс Льюису пространство шириной в машину? Или Маси не считает, что они шли бок о бок?

«Если вспомнить, что случилось с Ландо, то у нас определённо есть вопросы. С нашей точки зрения, его штраф в Австрии не был очевиден, при том, что в том случае это был поворот Ландо. Кто-то скажет, что в Бразилии ситуация была иной, но я бы хотел узнать, что Майкл Маси будет говорить пилотам на брифинге. Каким бы ни был вердикт, он изменит подход пилотов к некоторым манёврам», — сказал руководитель «Макларена» Андреас Зайдль.

Очень похожий эпизод произошёл в Австрии в прошлом году, когда Стролл вывез Риккардо за пределы трассы — но канадец тогда атаковал, а не защищался. Судьи тоже не выписали никаких штрафов, но Риккардо позже заявил, что в разговоре с ним судьи признали ошибку и пообещали впредь за подобное штрафовать…

Вина ФИА

«Если Макс так и не получит штрафа, я буду гоняться по-другому, — признался накануне вердикта Шарль Леклер. — Любой гонщик должен находиться на грани дозволенного, и, похоже, бороться так, как это делал Макс, можно. Ну хорошо, адаптируемся к этому, но обгонять по внешней траектории теперь будет чертовски трудно».

Гонка в Бразилии позади, а её результаты утверждены окончательно, но дело уже не в штрафе Ферстаппена, а в том, что нет чётких правил, по которым будет оцениваться его борьба с Хэмилтоном. И если Максу сошла с рук столь грубая защита, значит, та грань дозволенного, о которой говорил Леклер, немного дальше, чем считалось, и в следующий раз Ферстаппен будет сомневаться ещё меньше. Как, разумеется, и Хэмилтон. И тогда мы рискуем получить очень грязную концовку сезона.

И виноват в этом будет не Макс, и не Льюис, и не Тото Вольф с Кристианом Хорнером, поскольку каждый из них по-своему прав: Формула-1 — это война и здесь хороши любые средства. И это ответственность судей — контролировать происходящее и следить за соблюдением правил всеми пилотами, независимо от того, кто борется за титул, а кто нет. Почему-то нет уверенности, что Никита Мазепин на месте Ферстаппена тоже избежал бы наказания.

Майкл Маси Фото: Mark Thompson/Getty Images

«Мы любим этот спорт и хотим знать, как будут оцениваться те или иные эпизоды, исходя из какой логики будут приниматься решения в похожих ситуациях в будущем — у нас всё-таки очень плотная борьба», — отметил, в свою очередь, Деймон Хилл, который в последние годы регулярно выступает экспертом на Sky Sports.

Эпизод борьбы Хэмилтона и Ферстаппена обсуждают уже без малого неделю, при этом судьям Гран-при Бразилии не понадобились ни записи с бортовой камеры, ни телеметрия с машин, ни даже показания самих участников происшествия. Кажется, ФИА теряет контроль над происходящим, и это ощущение только усиливается, когда Ферстаппен начинает ёрничать в адрес стюардов.

Доверия к ФИА после настолько противоречивых решений без каких-либо публичных объяснений и разъяснений болельщикам (которых Liberty Media, напомним, обещала «поместить в центр событий») стало ещё немного меньше. И если чемпионский титул этого года будет скомпрометирован, ответственность за это будет исключительно на ФИА.