Как на Ф-1! Этап Кубка мира в Сочи — с авариями, определением чемпиона и дебютом «Лады»

В последний уик-энд ноября на «Сочи Автодроме» дебютировал кубок мира WTCR. И, как пел усатый классик, у нас есть пять причин сказать, что это были одни из лучших гонок в истории российской трассы.

Плохая погода — это хорошо!

В 2021 году мировым сериям, приезжавшим в Сочи, с погодой повезло. Не в привычном смысле, когда везением считается яркое солнце, а в гоночном: когда погода меняется и идёт дождь. Формула-1 подарила захватывающий уик-энд на влажной трассе, и не менее захватывающе сложился этап WTCR. Тренировки проходили и посуху, и на мокром асфальте, да и обе гонки были в аналогичных условиях — шёл дождь, а затем осадки прекращались и трасса начинала подсыхать.



Незнакомая трасса в обрамлении бетонных отбойников, сложность с выбором между сликами и полностью дождевыми шинами, а также желание во что бы то ни стало добиться хорошего результата в конце сезона-2021 в сумме обернулись ярким зрелищем и не дали скучать ни зрителям, ни командам.

Права на видео принадлежат Eurosport Events Ltd. Посмотреть видео можно в «инстаграме» FIA WTCR.

Достаточно двух типов шин

Для обострения борьбы на трассе, оказывается, вовсе не надо привозить на трассу несколько разновидностей покрышек. Хватает одного состава сликов, одинаковых для всех команд, и таких же общих для всего пелотона дождевых шин. Никакой промежуточной резины или игр с разными по жёсткости составами. Либо все едут по сухому асфальту на сликах, либо все едут по залитому дождём автодрому на дождевой резине.



Монопольным поставщиком покрышек в WTCR являются американские шинники Goodyear, которые на каждый этап привозят как новые, так и уже использовавшиеся на предыдущих этапах комплекты. Это и обеспечивает необходимый уровень тактической борьбы. А особенно интересно становится, когда на трассе условия подобные тем, что были в Сочи — когда на сликах уже скользко, а дождевые шины ещё не работают в полной мере.

Насколько автомобили TCR близки к серийным, настолько же и покрышки Goodyear напоминают дорожные шины

Lada не затерялась в WTCR

Но в таких условиях на помощь приходит знание трассы, которым отличались пилоты заводской команды Lada Sport Rosneft. На домашнем для российского коллектива этапе в WTCR состоялся мировой дебют и седанов Lada Vesta Sport TCR, и российских гонщиков. И пусть Кирилл Ладыгин и Михаил Митяев на очки претендовать не могли, но свой уровень пилоты показали.



Загруженные балластом в 60 кг, который полагается всем участникам по уайлд-кард, на незнакомых покрышках Goodyear и толком не настроенных под эту резину автомобилях гонщики не могли претендовать на очки. В квалификации жёлто-чёрные седаны заняли последний стартовый ряд, а в первой гонке финишировали 18-м и 19-м — пока трасса была влажной, Ладыгин и Митяев могли держать темп соперников, а на подсохшем асфальте конкуренты уехали от россиян. Но во второй гонке Кирилл и Михаил стали уже 13-м и 14-м. Да, тоже последними из финишировавших, но зато пилоты Lada Sport Rosneft в сложнейших условиях сберегли свои машины и не попали в аварии.

Пилотов Lada Sport Rosneft на «Сочи Автодроме» поддерживал Виталий Петров

Для дебюта в неидеальных условиях — хороший результат! Который вполне можно развивать, если заявиться на весь сезон WTCR, тем более что к 2022 году уже готова обновлённая Lada Vesta Sport TCR — рестайлинговый вариант седана с техническими доработками стоял в боксах команды на «Сочи Автодроме», тщательно укутанный в чёрный чехол. Вскоре новинка выйдет на трассу в рамках тестов, а там и до премьеры недалеко.



Новую модель мы увидим как минимум в классе «Туринг» в рамках СМП РСКГ, а вот насчёт Кубка мира пока определённости нет. А ведь было бы интересно оценить потенциал российского автомобиля и российских пилотов в равных условиях с соперниками.

С 22 по 25 сентября в 2022 году на «Сочи Автодроме» состоится заключительный Гран-при России перед переездом в Санкт-Петербург. АНО «РОСГОНКИ», компания-промоутер российского этапа, уже объявила о продаже билетов на исторический Гран-при . Торопитесь: с 1 декабря ожидается повышение цен.

«Кузовам» все возрасты покорны

Кубок мира стал отличной иллюстрацией, что на равных могут бороться пилоты разных поколений. 25-летний Ян Эрлаше завоевал свой второй титул в WTCR (кстати, на «Сочи Автодроме» впервые определили чемпиона мирового уровня) в сражении на трассе с 21-летним Лукой Энгштлером, 22-летним Жилем Магнусом и 25-летним Микелем Асконой, соперниками которых были 49-летний Том Коронель, 50-летний Хорди Жене, 52-летний Иван Мюллер и 59-летний Габриэле Тарквини, обстоятельное интервью с которым читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.



В условиях, когда автомобили максимально уравнены по своим характеристикам, на первый план выходит мастерство, и тут уже возраст – далеко не главное. И это ещё больше обостряет борьбу и повышает интерес к каждому заезду.

WTCR — это весело!

В шутку говорят, что зрители ходят на гонки только ради обгонов и аварий. И если судить с этой точки зрения, то WTCR — идеальная серия, потому что здесь и обгонов, и столкновений хватает с лихвой. Кузовные гонки в принципе трудно представить себе без контактной борьбы, которая сопутствует обмену позициями, но и чистым манёврам в WTCR есть место. А вместе с ними — зрелищным инцидентам.

Два поворота после старта первой гонки потребовалось Эстебану Геррьери, чтобы разбить свою машину и пропустить второй заезд

На тренировке из-за технических проблем Хорди Жене влетел в стену на своём Cupra Leon Competicion TCR на жёстком торможении ко 2-му повороту, в первой гонке на первом же круге Эстебан Геррьери зрелищно разложил свою Honda Civic Type R TCR об отбойники в легендарном уже 4-м повороте «Сочи Автодрома», а во второй гонке своих соперников повыносили с трассы опытнейшие Иван Мюллер на Lynk & Co 03 TCR и Габриэле Тарквини за рулём Hyundai Elantra N TCR.



А обе гонки выиграли пилоты Cupra Leon Competicion TCR — машины, которая до того не побеждала по ходу сезона-2021 ни разу! — причём на верхнюю ступень пьедестала поднялись молодой пилот Микель Аскона, вырвавший победу на последнем круге, и гуру туринговых гонок 41-летний Роб Хафф.

Права на видео принадлежат Eurosport Events Ltd. Посмотреть видео можно в «инстаграме» FIA WTCR.

Но одним из самых ярких моментов, который точно войдёт в подборку лучших эпизодов прошедшего чемпионата, стал контакт Кирилла Ладыгина и Бенсе Болдиша — на залитом дождём асфальте в дуге 4-го поворота русско-венгерский «дуэт» исполнил такой парный дрифт, который сделал бы честь участникам прошедшего на «Сочи Автодроме» ранее этапа RDS GP! И если Болдиш, к сожалению, остался в стене, то Ладыгин продемонстрировал всё своё мастерство и отловил машину — приложившись правой стороной об отбойник и поломав пластик на своём автомобиле, Кирилл смог продолжить гонку. Вот что значит опыт в зимних трековых гонках, которого не было у Бенсе!



В общем, если вы любите зрелищные гонки, которые держат в напряжении от старта и до финиша, то WTCR — ваш выбор. И если не успели побывать на финальном этапе сезона-2021, расстраиваться повода нет. Кубок мира и «Сочи Автодром» подписали трёхлетний контракт, так что в ближайшие годы будет возможность лично убедиться в том, что интересной может быть не только Формула-1. А в чём-то кузовные гонки даже гораздо увлекательнее королевы автоспорта.