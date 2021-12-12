Невероятно! Чемпион Формулы-1 определился после атаки за победу на последнем круге!

Контакт и скандальчик на самом старте!

Перед стартом гонки большинство обращало внимание на то, что Льюису Хэмилтону придётся нелегко: при старте с грязной стороны решётки британец рисковал не удержать вторую позицию позади Макса Ферстаппена. Британец, однако, наплевал на все эти рассуждения и уверенно вышел в лидеры гонки!

Правда, голландец в своей уже излюбленной манере решил моментально отыграться: на первом же круге Ферстаппен смело нырнул внутрь, исповедуя традиционный подход «пропусти или врежусь». Правда, Макс не угадал с поворотом: когда дело дошло до лёгкого контакта, Хэмилтон просто срезал трассу и даже получил некоторое преимущество, оторвавшись на полторы секунды!

Разумеется, в «Ред Булл» начали требовать, чтобы британец вернул позицию, но у стюардов такая позиция понимания не нашла: судьи постановили, что Хэмилтону пришлось уезжать на обочину именно из-за действий Ферстаппена, просто не оставившего пилоту «Мерседеса» места. Так что Хэмилтон всё-таки остался впереди.

Если говорить об остальных пилотах, то Норрис слабо провёл старт и сразу пропустил Переса и даже Сайнса. Провалился и Валттери Боттас — с шестого места на восьмое, за Леклера и Цуноду.

Без шансов для Ферстаппена?

После стартовой активности интрига начала умирать. Выяснилось, что в гоночном режиме Хэмилтон быстрее Ферстаппена, и мягкие шины Макса лишь дополнительно уменьшали шансы голландца с каждым кругом. Когда разрыв стал расти сильнее, Ферстаппен рванул на пит-лейн и перешёл на «хард». В «Мерседесе» решили не давать соперникам шанса на андеркат и тоже довольно рано позвали Хэмилтона — дальше пилоты поехали уже на одинаковых шинах: и по компаунду, и по свежести.

Смена покрышек ни на что не повлияла: Хэмилтон продолжил уезжать. Одним из последних шансов «Ред Булл» стал Серхио Перес: командный мостик «быков» отложил пит-стоп мексиканца и попросил его как можно дольше сдерживать Льюиса. Чеко справился с задачей блестяще: после пропуска «Мерседеса» успешно контратаковал и в итоге заставил лидера потерять целых пять секунд — практически весь запас от Ферстаппена! И при этом Серхио действовал вполне корректно, никаких претензий.

Однако как только Льюис всё-таки вышел вперёд, отрыв от Макса вновь начал расти. Было непонятно, что способно помочь Ферстаппену, кроме каких-то внешних факторов или ненадёжности техники.

Джовинацци даёт Максу шанс

И этот фактор нашёлся. Проблемы подкараулили обоих пилотов «Альфа Ромео». Кими Райкконен внезапно улетел в отбойник, но сумел оттуда вырулить обратно на трассу и печально вернуться в боксы — вот такое завершение карьеры. А вот болид Антонио Джовинацци потерял ход, и итальянцу пришлось остановиться на обочине.

В такой ситуации гоночная дирекция предсказуемо включила режим виртуального сейфти-кара. В «Мерседесе» решили не терять позицию на трассе и обошлись без пит-стопа для Хэмилтона, а вот «Ред Булл» терять было нечего — Ферстаппен перешёл на новый комплект «харда». По завершении режима VSC между двумя лидерами было 17 секунд — сможет ли Макс ликвидировать отставание?

Поначалу всё пошло бодро: голландец начал отыгрывать по секунде на круге. Однако Хэмилтон, в свою очередь, взвинтил темп и всячески демонстрировал, что его шины «хард» всё ещё в порядке.

Латифи возрождает интригу!

Когда казалось, что всё уже кончено, а Кристиан Хорнер признался, что «Ред Булл» нужно чудо, это самое чудо решил подарить Николас Латифи. Пилот «Уильямса» сильно разбил машину на финальном секторе трассы. Хэмилтон не мог заехать на пит-стоп, чтобы не потерять позицию на трассе, а вот Ферстаппен переобулся ещё раз — теперь уже на «софт».

Дальше был главный вопрос: успеют ли эвакуировать машину и дать полноценный рестарт? Эвакуация прошла довольно быстро, но дальше странные вещи начала творить гоночная дирекция: она почему-то не отдавала приказа круговым обогнать Хэмилтона и сейфти-кар. Таким образом, Ферстаппен просто не успел бы обойти круговых и пойти в атаку! Однако в последний момент круговых всё-таки пропустили, так что Ферстаппен оказался прямо за «Мерседесом» — и рестарт дали буквально перед последним кругом!

Шансов у Хэмилтона было немного: разница в свежести шин была слишком велика. Ферстаппен решил не тянуть и рванул в атаку уже в новом пятом повороте трассы. Хэмилтон попробовал пристроиться за «Ред Булл» на следующей прямой, но после виляний со стороны голландца Льюис так и не сумел пойти в контратаку. Ферстаппен выходит вперёд — и выигрывает. И гонку, и сезон. Формула-1, встречай нового чемпиона!

Сайнс на подиуме и лучший среди остальных

Третье место в гонке долже был уверенно занять Серхио Перес, но у него за три круга до финиша сломалась машина: пришлось сойти в боксах. Таким образом, на подиум поднялся Карлос Сайнс, который благодаря этому занял в личнолм зачёте пятое место, опередив и Ландо Норриса, и Шарля Леклера. Британца подкараулил медленный прокол, а Леклеру гонка испортила «Феррари», когда под VSC позвала в боксы во второй раз. В итоге Ландо хотя бы финишировал седьмым, а Шарль — девятым.

Что касается остальных мест в очковой зоне, то Валттери Боттас в прощальной гонке за «Мерседес» занял четвёртое место, далее расположились Цунода с Гасли, Норрис, Алонсо, Леклер и Феттель.



Всё, невероятный сезон-2021 завершён. Выдыхаем!