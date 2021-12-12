Решающий день в сезоне Ф-1 настал. Вся главная информация о сражении за титул.

Развязка в Формуле-1! Кто же станет чемпионом — Ферстаппен или Хэмилтон? LIVE!

На трассе «Яс Марина» состоится решающая гонка сезона-2021 Формулы-1. Перед Гран-при Абу-Даби пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон набрали равное количество очков, но по дополнительным показателям впереди остаётся голландец. Получим ли мы первого чемпиона мира из Нидерландов или уникального восьмикратного?! Старт гонки — в 16:00 мск, но и до него будет много новостей и фото.