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Формула-1, Гран-при Абу-Даби — 2021: кто станет чемпионом мира — Льюис Хэмилтон или Макс Ферстаппен?

Развязка в Формуле-1! Кто же станет чемпионом — Ферстаппен или Хэмилтон? LIVE!
Дмитрий Захарченко Евгений Кустов
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Ферстаппен-Хэмилтон: борьба за титул
Комментарии
Решающий день в сезоне Ф-1 настал. Вся главная информация о сражении за титул.
Формула-1. Общий зачёт сезона-2021

На трассе «Яс Марина» состоится решающая гонка сезона-2021 Формулы-1. Перед Гран-при Абу-Даби пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон набрали равное количество очков, но по дополнительным показателям впереди остаётся голландец. Получим ли мы первого чемпиона мира из Нидерландов или уникального восьмикратного?! Старт гонки — в 16:00 мск, но и до него будет много новостей и фото.

Live Евгений Кустов

Внезапные новости: Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не сможет выйти на старт гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1! Очередной плановый ПЦР-тест выявил у Мазепина заражение коронавирусом, что исключает участие Мазепина заключительной гонке сезона-2021.

«Никита хорошо себя чувствует, у него нет симптомов, но теперь он уйдёт на самоизоляцию и будет следовать инструкциям соответствующих медицинских инстанций. Безопасность — главный приоритет для всех заинтересованных сторон", — сообщила пресс-служба команды.

10:26 Евгений Кустов

Формула-1 накануне собрала мнение звёзд спорта и шоу-бизнеса о том, кто же станет чемпионом — Макс или Льюис.

10:20 Евгений Кустов

Доброе утро! Ну что ж, этот день настал. До старта заключительной гонки сезона Ф-1 остаётся менее шести часов. Напомним, по итогам квалификации Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон разделят первую линию стартового поля. При этом голландец уйдёт в бой на шинах «софт», а британец — на «медиуме». Накануне Хэмилтон высказал мнение, что Ферстаппен осознанно сделал выбор в пользу более мягких шин…

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