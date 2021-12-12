Развязка в Формуле-1! Кто же станет чемпионом — Ферстаппен или Хэмилтон? LIVE!

На трассе «Яс Марина» состоится решающая гонка сезона-2021 Формулы-1. Перед Гран-при Абу-Даби пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен и гонщик «Мерседеса» Льюис Хэмилтон набрали равное количество очков, но по дополнительным показателям впереди остаётся голландец. Получим ли мы первого чемпиона мира из Нидерландов или уникального восьмикратного?! Старт гонки — в 16:00 мск, но и до него будет много новостей и фото.
Внезапные новости: Российский гонщик «Хааса» Никита Мазепин не сможет выйти на старт гонки Гран-при Абу-Даби Формулы-1! Очередной плановый ПЦР-тест выявил у Мазепина заражение коронавирусом, что исключает участие Мазепина заключительной гонке сезона-2021.
«Никита хорошо себя чувствует, у него нет симптомов, но теперь он уйдёт на самоизоляцию и будет следовать инструкциям соответствующих медицинских инстанций. Безопасность — главный приоритет для всех заинтересованных сторон", — сообщила пресс-служба команды.
Формула-1 накануне собрала мнение звёзд спорта и шоу-бизнеса о том, кто же станет чемпионом — Макс или Льюис.
Доброе утро! Ну что ж, этот день настал. До старта заключительной гонки сезона Ф-1 остаётся менее шести часов. Напомним, по итогам квалификации Гран-при Абу-Даби Макс Ферстаппен и Льюис Хэмилтон разделят первую линию стартового поля. При этом голландец уйдёт в бой на шинах «софт», а британец — на «медиуме». Накануне Хэмилтон высказал мнение, что Ферстаппен осознанно сделал выбор в пользу более мягких шин…
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