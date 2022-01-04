Новая супер-«Ауди» летит на «Дакаре»! Но смысла не больше, чем в муках соперников «КАМАЗа»

BIKE & QUAD: Максимов в топ-3

В классе мотоциклов борьба с каждым днём становится всё острее и менее предсказуемой. Если в суматохе первого этапа многие лидеры потеряли время, то теперь результаты вновь становятся плотнее, а первую четвёрку общего зачёта разделяют лишь четыре минуты.

Выиграл третий этап Хоаким Родригес, который ранее успел проиграть 45 минут, но теперь уступает возглавляющему классификацию Сэму Сандерленду 38. Сам британец в этот раз был лишь 17-м по скорости, а потому его отрыв от Адриена ван Беверена сократился до ничтожных четырёх секунд. Идущий третьим Маттиас Валькнер проигрывает полторы минуты, а Скайлер Хауэс на четвёртой позиции — менее четырёх.

Пабло Копетти — новый лидер в зачёте квадроциклов Фото: img.aso.fr

Намного более драматичные события на третьем этапе произошли в классе квадроциклов: Лайсвидас Канцюс, начавший день лидером, столкнулся с техническими неполадками и на момент подготовки материала находится на трассе в ожидании помощи.

Сход литовца вывел в лидеры гонки американца Пабло Копетти. Вторым с 15-минутным отставанием идёт Александр Жиру из Франции, а россиянин Александр Максимов поднялся уже на третью строчку — ему до лидера не хватает 29 минут.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Положение после СУ3:



1. Сэм Сандерленд (KTM) — 11:13.40

2. Адриен ван Беверен (Yamaha) +0.04

3. Маттиас Валькнер (KTM) +1.30

4. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +3.55

5. Дэниэл Сандерс (KTM) +8.54.

«Дакар-2022». Квадроциклы. Положение после СУ3:



1. Пабло Копетти (Yamaha) — 14:10.56

2. Александр Жиру (Yamaha) +15.29

3. Александр Максимов (Yamaha) +29.12

4. Мануэль Андухар (Yamaha) +31.33

5. Камиль Вишневский (Yamaha) +31.35.

CAR: Лёб потерял полчаса на фоне победы «Ауди»

Для «Ауди» дебютный «Дакар» не задался: уже на первом этапе Петерансель разбил заднюю часть машины, а Сайнс и Экстрём потеряли кучу времени в навигационной ловушке (и даже обвинили в том, что Аль-Аттие каким-то образом подсказали, как нужно было то место проходить). И очень жаль, что так вышло, ведь, судя по скорости новых немецких гибридов на третьем этапе, побороться за победу у «Ауди» были все шансы.

На протяжении всего спецучастка темп задавали Карлос Сайнс и Хенк Латеган на «Тойоте» — на одном из сплитов двух лидеров разделили всего семь секунд, но Матадор в итоге взял верх и принёс марке первую в истории победу на этапе «Дакара». Пусть и с микроскопическим преимуществом в 38 секунд. Ещё две «Ауди» расположились на третьем и пятом местах — вклиниться в ряды немецкой техники, помимо Латегана, смог лишь Нани Рома (четвёртое время).

Экипаж Себастьена Лёба и Фабиана Луркена Фото: img.aso.fr

Тем не менее главным событием дня всё же стали проблемы Себастьена Лёба. Француз дважды менял пробитые колёса, а под финиш лишился привода на одну из осей и в итоге потерял более получаса. Нассер Аль-Аттия, который в этот день никуда особенно не торопился и показал восьмое время дня, в итоге получил более чем комфортный отрыв в общем зачёте — 37 минут 40 секунд.

На третьей позиции держится Лусио Альварес, который уступил Джиниэлу де Вильерсу, однако остался впереди после пенализации последнего. В борьбе за пятое место Язид Аль-Раджи опередил Владимира Васильева. Дуэт Ясира Сеайдана и Алексея Кузьмича держится на 12-й позиции в «генерале», Денис Кротов идёт 16-м.

«Дакар». Внедорожники. Положение после СУ3:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 9:31.22

2.

3. Лусио Альварес (Toyota) +42.06

4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +45.22

5. Язид Аль-Раджи (Toyota) +47.29

6. Владимир Васильев (BMW) +49.33

7. Мартин Прокоп (Ford) +54.46

8. Себастьян Альперн (Mini) +1:01.32

9. Якуб Пшигонски (Mini) +1:06:47

10. Орландо Терранова (Prodrive BRX) +1:08:04

12. Ясир Сеайдан (Mini) +1:28:44

16. Денис Кротов (Mini) +1:46:24. 1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 9:31.222. Себастьен Лёб (Prodrive BRX) +37.403. Лусио Альварес (Toyota) +42.064. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +45.225. Язид Аль-Раджи (Toyota) +47.296. Владимир Васильев (BMW) +49.337. Мартин Прокоп (Ford) +54.468. Себастьян Альперн (Mini) +1:01.329. Якуб Пшигонски (Mini) +1:06:4710. Орландо Терранова (Prodrive BRX) +1:08:0412. Ясир Сеайдан (Mini) +1:28:4416. Денис Кротов (Mini) +1:46:24.

SSV: Лебедев закрепился в топ-3

Среди доработанных мотовездеходов (Т3) быстрейшим стал пилот «Ред Булл» Сет Кинтеро, который после технических проблем накануне в борьбе за победу не участвует. Второе время у Чалеко Лопеса, который теперь Себастьяна Эрикссона опережает на девять минут, а Павла Лебедева — на 27. Зато россиянин избавился от прессинга позади: Кристина Гутьеррес потеряла более часа и откатилась на шестое место, а новый преследователь Лебедева — Филип Пеншедес — проигрывает Павлу более 50 минут.

В зачёте мотовездеходов серийных (Т4) победный дубль оформили братья Гочалы: этап выиграл Марек, который за победу уже не борется, а Михал стал вторым и отыграл минуту у лидирующего в общем зачёте Остина Джонса. Михал в турнирной таблице занимает четвёртое место, в то время как главными преследователями американца остаются Родриго Луппи Де Оливейра и Жерар Фаррес Гуэль.

«Дакар-2022». Т3. Положение после СУ3:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 11:27:54

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +9.09

3. Павел Лебедев (Can-Am) +27.05

4. Филипп Пеншедес (Can-Am) +1:19.00

5. Фернандо Альварес (Can-Am) +1:33.19.

«Дакар-2022». T4. Положение после СУ3:



1. Остин Джонс (Can-Am) — 11:53:53

2. Родриго Луппи Де Оливейра (Can-Am) +5.23

3. Жерар Фаррес Гуэль (Can-Am) +14.04

4. Михал Гочал (Can-Am) +15.54

5. Рокас Бацюшка (Can-Am) +36.25

15. Сергей Карякин (BRP) +2:20.39.

TRUCK: «Синяя Армада» доминирует

В зачёте грузовиков четвёртый день подряд нет равных экипажам «КАМАЗ-мастер». Победу на этот раз одержал Дмитрий Сотников, который на минуту опередил Андрея Каргинова. Третье время на этапе показал Янус ван Кастерен на «Ивеко» команды Жерара де Роя.

Антон Шибалов стал четвёртым и оказался быстрее Мартина ван ден Бринка и Игнасио Касале, в то время как Эдуард Николаев потерял порядка 10 минут и расположился на седьмой строчке. Николаев на протяжении всего этапа шёл вместе с Сотниковым и Каргиновым в числе лидеров, однако за 15 километров до финиша спецучастка экипажу пришлось менять колесо.

Экипаж Дмитрия Сотникова Фото: kamazmaster.ru

В общем зачёте отрыв Сотникова от Николаева вырос почти до 12 минут. Идущий третьим Каргинов уступает лидеру 20, а Антон Шибалов идёт в 27 минутах. В то же время ближайший соперник «КАМАЗ-мастер» — Алеш Лопрайс на грузовике «Прага» — проигрывает уже 47 минут и всего на полторы минуты опережает ван Кастерена.

На данный момент никто так и не смог бросить вызов «КАМАЗ-мастер» — россияне уверенно доминируют. Однако это не значит, что так будет продолжаться вплоть до финиша — любая поломка или ошибка в навигации может вывести экипаж из числа претендентов на победу. Тем не менее пока российские грузовики выступают буквально в своей собственной лиге, на 20 минут опережающей весь остальной пелотон.

«Дакар-2022». Грузовики. Положение после СУ3:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 10:42:32

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +11.45

3. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +19.44

4. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +27.05

5. Алеш Лопрайс (Praga) +47.08

6. Янус ван Кастерен (Iveco) +48.45

7. Игнасио Касале (Tatra) +57.10

8. Мартин Мацик (Iveco) +1:03.13

9. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +1:17.22

10. Рихард де Грот (Iveco) +1:43.56.

Что дальше

В среду, 5 января, караван участников ждёт поездка на юг — в Эр-Рияд, столицу Саудовской Аравии. Общая дистанция этапа превысит 700 километров, из них 465 составят зачётный спецучасток. Организаторы обещают быстрые трассы, перемежающиеся цепочками дюн и вади, а на финише участников встретят трудные каменистые трассы.