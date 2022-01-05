Первая серьёзная проблема «КАМАЗа» на «Дакаре». А у квадроциклиста вообще отобрали победу

MOTO: Барреда Борт всё ближе к лидерству
Один из фаворитов мотоциклетного зачёта «Дакара» Хоан Барреда Борт, потерявший уйму времени на первом этапе, всё ближе к тому, чтобы отыграться. В четвёртый день борьбы представитель «Хонды» оказался быстрейшим и, что важнее всего, отыграл сразу 10 минут у лидера общего зачёта Сэма Сандерленда. Ещё один такой же этап — и Барреда Борт окажется уже на хвосте у представителя «КТМ».
В целом интрига в зачёте мотоциклов не только не думает умирать, а словно лишь разгорается с каждым новым днём. Проблемы фаворитов, случающиеся словно по очереди, позволяют выравнивать положение лидеров: топ-3 уместилась в пяти минутах, топ-9 — в 20. Надеемся, так будет и дальше.
1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 15:30.01
2. Маттиас Валькнер (KTM) +3.00
3. Адриен ван Беверен (Yamaha) +4.54
4. Лоренсо Сантолино (Sherco Factory) +10.28
5. Пабло Кинтанилья (Honda) +11.13
6. Хоан Барреда Борт (Honda) +13.12
7. Скайлер Хауэс (Husqvarna) +15.16
8. Дэниел Сандерс (KTM) +17.07
9. Штефан Свитко (Slovnaft) +20.42
10. Кевин Бенавидес (КТМ) +25.12.
QUAD: Максимов недолго праздновал победу
Новичок «Дакара» Александр Максимов уже, казалось бы, записал на свой счёт первый в карьере выигрыш на спецучастке, но счастье россиянина длилось недолго. Сразу после финиша стало известно, что Максимов получил четырёхминутный штраф, который почти ни на что не повлиял в общем зачёте, но вот в итогах дня откинул Александра на третью позицию. Победителем стал Мануэль Андухар, который и в «абсолюте» теперь уступает Максимову всего 13 секунд. Лидеру общего зачёта этот русско-аргентинский дуэт проигрывает 28 минут — по меркам квадроциклов это совсем не много.
1. Пабло Себастьян Копетти («Ямаха») — 19:26.41
2. Александр Жиру («Ямаха») +13.20
3. Александр Максимов («Ямаха») +27.55
4. Мануэль Андухар («Ямаха») +28.08.
CAR: ещё одна потеря победы после финиша
У внедорожников аналогичная ситуация: быстрейший пилот дня лишился победы. Язид Аль-Раджи получил двухминутный штраф, причём плотность результатов была столь серьёзной, что это отбросило Язиада сразу на пятое место. Победа перешла к доминирующему лидеру общего зачёта Нассеру Аль-Аттие, совсем рядом с которым оказались Себастьен Лёб, Карлос Сайнс и саудо-российский экипаж Сеайдан-Кузьмич.
Не самый простой этап для Владимира Васильева (он проиграл чуть менее четверти часа) не помешал россиянину сохранить шестое место в «абсолюте», однако от топ-3 россиянин всё-таки отстал. Зато гораздо ближе к топ-10 оказались Сеайдан и Кузьмич: от восьмого места их отделяет лишь 10 минут. Денис Кротов, проигравший сегодня солидные 40 минут, опустился с 16-го места на 20-е.
1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 13:26.02
2. Себастьен Лёб (Prodrive) +38.05
3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +49.15
4. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +49.17
5. Лусио Альварес (Toyota) +53.58
6. Владимир Васильев (BMW) +1:03.52
7. Якуб Пшигонски (Mini) +1:11.57
...11. Ясир Сеайдан (Mini) +1:30.18
...16. Карлос Сайнс (Audi) +2:20.13
…20. Денис Кротов (Mini) +2:26.44.
SSV: конец подиумной мечты для Лебедева
Увы, из борьбы за победу в категории мотовездеходов-прототипов выбыл Павел Лебедев. Россиянин, занимавший после трёх дней борьбы третье место, столкнулся с огромными проблемами и проиграл сегодня более трёх часов. Павел всё ещё остаётся в десятке, но, конечно, больше не может помышлять о борьбе за лидерство с Франсиско Лоперсом Контардо и Себастьяном Эрикссоном. К слову, эта парочка уже очень сильно оторвалась от всех остальных: даже у шведа запас почти в полтора часа.
В зачёте серийных мотовездеходов продолжает восхождение наверх Сергей Карякин, который после трёх стабильных этапов сегодня резко поднялся с 16-го места на девятое. Темп Карякина немного ниже, чем у лидеров класса, но для обгона целого ряда середняков скорости хватает с лихвой. Дальше будет сложнее: если до седьмой позиции Карякину остаётся полчаса, то до шестой — уже час двадцать. Лидерство между тем продолжает удерживать Остин Джонс, однако ему никак не удаётся оторваться от Родриго Луппи Де Оливейры.
1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 16:08.33
2. Себастьян Эриксон (Can-Am) +20.59
3. Филипп Пинчедес (Can-Am) +1.06:49
4. Фернандо Альварес (Can-Am) +02.02:34
5. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +02.18.32
9. Павел Лебедев (Can-Am) +03:45.24
1. Остин Джонс (CAN-AM) — 16:38.08
2. Родриго Луппи Де Оливейра (CAN-AM) +05.13
3. Михал Гочал (CAN-AM) Жерар Фаррес (CAN-AM) +16.33
4. Жерар Фаррес (CAN-AM) +26.27
5. Рокас Бачушка +43.52
9. Сергей Карякин +2:28.52.
TRUCK: коробка передач останавливает Каргинова
Команда «КАМАЗ-мастер» продолжает своё доминирование на «Дакаре»-2022, причём россиянам вновь удалось никого не пропустить в топ-3. Быстрейшее время показал Эдуард Николаев, который «привёз» три с половиной минуты Антону Шибалову и пять с половиной — менявшему колесо Дмитрию Сотникову. Действующий чемпион «Дакара» пусть и всего на девять секунд, но всё же опередил голландца Януса ван Кастерена — лидера команды Жерара де Роя.
Общий отрыв камазовцев от соперников продолжает расти. Ван Кастерен уступает лидеру общего зачёта Сотникову почти 49 минут, Алеш Лопрайс — почти час. Так что на данный момент борьба за победу — внутреннее дело камазовцев, а конкретно Сотникова и Николаева, которых разделяет шесть минут. Пока новые грузовики команды с кабиной семейства К5 в полном порядке.
мУвы, один камазовский грузовик своего ездока сегодня всё-таки подвёл: начала сильно шалить коробка передач на машине Андрея Каргинова. КПП начала по собственной инициативе переключать передачи и вставать в нейтраль. До поры до времени это просто приводило к потере темпа, однако очередной глюк коробки произошёл в крайне неудачном месте — грузовик застрял в вязком русле реки. Выбраться оттуда своими силами Каргинов не мог, а все коллеги по команде уже умчались на финиш…
К счастью, на выручку российскому экипажу пришли литовцы: экипаж Вайдотаса Пашкевичюса вытащил «КАМАЗ» и по сути спас Каргинову гонку. Да, россиянин проиграл полтора часа, но и после этого занимает в «абсолюте» седьмое место и имеет все шансы пробиться на четвёртое. Правда, уже очевидно, что теперь на ближайших этапах Андрей возьмёт на себя роль боевой технички и будет страховать три других экипажа.
1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 15:02.53
2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +06.10
3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +25.05
4. Янус ван Кастерен («Ивеко») +48.54
5. Алеш Лопрайс («Прага») +58.10
6. Мартин ван ден Бринк («Ивеко») +1:36.40
7. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:40.37
8. Маурик ван ден Хёвель («Интернешенл») +2:09.43.
Что дальше?
6 января участников гонки ожидает круговой этап вокруг столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда. Организаторы разработали два разных спецучастка: 346 километров для мотоциклистов и квадроциклистов, 395 — для всех остальных зачётов. Обещают обилие камней в первой половине дня и сразу 80 километров дюн — во второй. Учитывая отсутствие следов от мотоциклистов, ожидаем больше, чем обычно, проблем для экипажей автомобильного зачёта…
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