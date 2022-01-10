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Травмы на «Дакаре»: выступления героев «КАМАЗ-мастер» — Мардеева, Кабирова, Каргинова и Мокеева

С переломом позвоночника — победа! 4 подвига «КАМАЗ-мастер» на «Дакаре»
Дмитрий Захарченко
Травмы на «Дакаре»: выступления героев «КАМАЗа»
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С травмами, с которыми обычный человек поедет в больницу, камазовцы боролись за победы.

На проходящем в Саудовской Аравии ралли «Дакар» нет равных грузовикам «КАМАЗ-мастер», которые пока выигрывают все этапы до единого. Со стороны может показаться, что эти гонки — лёгкая прогулка для экипажей «Синей Армады», однако это совсем не так: ради таких результатов эти парни буквально каждый день рискуют собой на пустынном бездорожье, вернуться из которого невредимым — уже успех. И порой ради победы приходилось делать невозможное — «Чемпионат» вспоминает четыре случая, когда камазовцы, несмотря на травмы, добирались до финиша.

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Серебро, не уступающее золоту

Ралли-рейды — это не только гонки, но и ориентирование по бездорожью. Участники не просто не знают, что их ждёт за поворотом, но и даже где этот поворот будет. Организаторы, разумеется, предпринимают и всегда предпринимали все возможные меры безопасности, но маршрут прокладывается заранее, а пустыня не будет ждать участников гонки.

Второй этап ралли «Дакар» 2004 года. Экипаж №410 налетает на преграду — сильнейший удар ломает подвеску, но хуже того — у пилота Фирдауса Кабирова сдвиг поясничных позвонков, вызвавший блокировку спинных мышц. Травма Кабирова не остановила: следующие 15 дней гонки он вёл 10-тонный грузовик со специальным корсетом — и к финишу стёр в кровь спину, но занял в итоговой классификации второе место, уступив лишь экипажу Владимира Чагина, который принёс «КАМАЗ-мастер» пятую победу в знаменитом марафоне.

Неломающийся Мокеев

Наибольшие нагрузки на спецучастке испытывает спина спортсмена: каждый прыжок и приземление – это удар по позвоночнику. Ложементы для экипажей, а также ремни безопасности и специальные техники группировки мышц помогают снижать риск повреждений, но полностью исключить его нельзя — и это при том, что используемые в грузовиках технологии сделали несколько шагов вперёд.

На ралли «Дакар» 2005 года на одном из таких прыжков у механика Фирдауса Кабирова Андрея Мокеева произошёл компрессионный перелом позвоночника. С такой травмой противопоказаны какие-либо нагрузки, и тем не менее врач «КАМАЗ-мастер» Сергей Бубновский сделал невозможное: Мокеев вернулся в кабину и вместе с экипажем принёс «Синей Армаде» шестое золото на «Дакаре».

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Подвиг Ильгизара Мардеева

В 2005 году на этапе чемпионата России по ралли-рейдам в Калмыкии Ильгизар Мардеев, пилот «КАМАЗ-мастер», попал в страшную аварию и едва не погиб. Четыре месяца он был прикован к кровати, но нечеловеческим усилием воли не просто выбрался из инвалидного кресла, но и стоял в 2007 году на старте очередного «Дакара» — тогда мало кто догадывался, что это будет последнее африканское издание гонки.

В той гонке в жуткую аварию попал экипаж Владимира Чагина — пилот повредил ноги, механик Евгений Савостин — спину. Продолжать гонку в таком состоянии было попросту невозможно, и теперь только у Ильгизара Мардеева были шансы пробиться на подиум — что он с блеском и сделал, опередив на полтора часа Алеша Лопрайса, и взял серебро. Ну а победа досталась экипажу Ханса Стейси.

Ильгизар Мардеев

Ильгизар Мардеев

Фото: kamazmaster.ru

Ильгизар Мардеев был для «КАМАЗ-мастер» не только пилотом: он также руководил подготовкой машин к стартам и изготовлением комплектующих. Заслуженный мастер спорта и многократный призёр «Дакара» скончался в 2014 году.

На трёх колёсах — к подиуму

На «Дакаре» 2013 года Каргинова на пути к подиуму не смогла остановить ни травма, ни лопнувшее колесо. Андрей в том году приехал на «Дакар» не до конца восстановившимся после перелома ноги, и тем не менее вплоть до последнего этапа под натиском Жерара де Роя держался в тройке лидеров.

Болельщику со стороны могло показаться, что весь призовой подиум у «КАМАЗ-мастер» в кармане, но внезапно на грузовике Каргинова взрывается колесо. Времени заменить колесо не хватит — де Рой вырвется вперёд и отберёт награды. Экипаж принимает решение продолжить борьбу — и на трёх колёсах добирается до финиша марафона. Де Рою, который в 2012-м превзошёл россиян, теперь не хватило трёх с четвертью минут, а весь подиум достался камазовцам.

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