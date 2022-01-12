Последний соперник «КАМАЗа» повержен. Полное доминирование за два дня до финиша

BIKE & QUAD: опять новый лидер!

Мотоциклетный зачёт «Дакара» продолжает удивлять: в нём вновь поменялся лидер генеральной классификации. Вперёд вернулся Адриен ван Беверен, в то время как Маттиас Валькнер, захвативший первую позицию накануне, столкнулся с проблемами под конец дня и откатился аж на пятое место. Собственно, Валькнер замыкает плотную группу райдеров, каждый из которых сохраняет шансы на итоговую победу — плотность невероятная, топ-5 уместилась в восемь с половиной минут!

Главным неудачником дня стал не Валькнер, а действующий чемпион «Дакара» Кевин Бенавидес, который теперь уже точно не сумеет сохранить титул. Из-за технических проблем Бенавидес был вынужден сойти на 133-м километре спецучастка.

В зачёте квадроциклов тоже громкий сход. Пабло Копеттти, являвшийся единственным реальным конкурентом Александра Жиру, вывесил белый флаг из-за отказавшего двигателя. Жиру теперь имеет в запасе более двух часов, ну а мы можем лишь печально вздохнуть: если бы у Александра Максимова пару дней назад не отказал квадроцикл, он бы сейчас уверенно занимал вторую позицию.

«Дакар-2022». Мотоциклы. Общий зачёт после 10 СУ:



1. Адриен ван Беверен (Yamaha) — 33:27.06.

2. Пабло Кинтанилья (Honda) +04.15.

3. Сэм Сандерленд (KTM) +05.59.

4. Хоан Барреда Борт (Honda) +06.47.

5. Маттиас Валькнер (KTM) +08.24.

AUTO: хулиган Аль-Аттия контролирует ситуацию

Накануне организаторы «Дакара» сумели слегка обострить борьбу в зачёте внедорожников, оштрафовав на пять минут лидера гонки Нассера Аль-Аттию. Изучение видеозаписей позволило стюардам установить, что после замены колеса на спецучастке катарец возобновил движение, не пристегнувшись ремнями безопасности. Интересно, что видео сравнительного «пит-стопа» Аль-Аттии и Себастьена Лёба в том числе похвастался штурман катарца, хотя прекрасно понимал, за счёт чего его экипаж потратил на замену колеса меньше времени. Что ж, сэкономили 20-30 секунд — зато получили штраф в пять минут.

Тем не менее отрыв Аль-Аттии всё ещё достаточен. Сегодня Лёб отыграл у катарца полторы минуты, и в запасе у Нассера остаётся ещё более получаса — это очень солидно. Лёб, в свою очередь, ещё слегка оторвался от Язида Аль-Раджи: гандикап вырос с 20 минут до 23. Владимир Васильев пока не может побороться со своими прямыми соперниками в споре за 4-7-е места: в последние дни россиянин потихоньку отстаёт. Теперь Васильев в четырёх минутах от Джиниэла де Вильерса и в восьми — от Якуба Пшигонского.

Что касается победителя дня, то локальных успехов продолжает добиваться «Ауди». Сегодня свою первую победу в составе немцев одержал Стефан Петерансель, опередивший Карлоса Сайнса. Это 49-я победа Петера на спецучастке «Дакара» — до рекордсмена зачёта автомобилей Ари Ватанена французу осталась всего одна. И судя по темпу «Ауди» на дебютном «Дакаре», в 2023-м мы вправе ждать падения рекорда…

«Дакар-2022». Автомобили. Положение после 10 СУ:



1. Нассер Аль-Аттия (Audi) — 33:13.37.

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +32.40 (было 39.05).

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +55.48

4. Орландо Терранова (Prodrive) +1:29.18.

5. Якуб Пшигонски (MINI) +01:41.02.

6. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +01:45.42.

7. Владимир Васильев (BMW) +01:49.36.

SSV: Лебедев потерял одно место

В зачёте мотовездеходов-прототипов вновь на высоте Сет Кинтеро. Хотя девятая победа за десять дней далась ему нелегко: американец всего на две минуты опередил Кристину Гутьеррес. В общем зачёте Франсиско Лопес Контардо проиграл Себастьяну Эрикссону сразу 25 минут, но всё ещё имеет в запасе ещё 55. Россиянин Павел Лебедев потерял в «абсолюте» одно место, опустившись на шестую позицию. Теперь Лебедев уступает испанцу Сантьяго Наварро девять минут, а Гутьеррес оторвалась от Павла на полчаса.

Среди обладателей серийных мотовездеходов Остин Джонс всё так же держится впереди, однако опережает Жерара Фарреса Гуэля всего на 12 минут — расклад ещё запросто может измениться. Да и в целом в этом классе всё интересно: пять лидеров умещаются в 34 минутах. Наряду с зачётом мотоциклов это на данный момент самая интересная категория.

TRUCK: Лопрайс не выдержал

Одна из традиций «Дакара» — проблемы чеха Алеша Лопрайса либо в его день рождения, либо в последующие несколько дней. И вот, отпраздновав своё 42-летие 10 января, Лопрайс потерял надежды на высокий результат два дня спустя. В самом начале спецучастка на грузовике Алеша сломался привод, отвечающий за рулевое управление. Экипаж затеял многочасовой ремонт в пустыне и на момент написания отчёта всё ещё стоит на месте. Даже если каким-то образом «Прага» чехов возобновит движение, то никаких шансов на высокий результат в общем зачёте уже не осталось.

Проблемы Лопрайса убили одну из интриг финальных дней «Дакара»: сумеет ли Андрей Каргинов догнать чеха и обеспечить полное доминирование «КАМАЗ-мастер» в топ-4? Теперь Каргинов присоединился в генеральной классификации к своим партнёрам по команде. Двукратный чемпион «Дакара» более чем на 40 минут опережает Януса ван Кастерена и больше часа уступает Антону Шибалову. При этом сам Антон в 35 минутах позади Эдуарда Николаева. Таким образом, у Шибалова и Каргинова нет причин отчаянно рисковать в финальные два дня: их позиции уже не должны поменяться.

А вот Дмитрий Сотников и Эдуард Николаев продолжают внутрикомандное сражение за победу. Сегодня Сотников отыграл у Николаева полторы минуты и увеличил преимущество до 10 — это немного, даже меньше двух проколов колеса. Пока всё говорит о том, что интрига сохранится до финального дня гонки! Конечно, в «КАМАЗ-мастер» не допустят братоубийственной борьбы, но и мешать своим пилотам корректно выяснить отношения не будут — тем более что позади едут тоже свои.

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Что дальше?

Организаторы обещают, что 11-й этап с круговым спецучастком около Биши в теории может перевернуть расклады во многих категориях. По словам авторов маршрута, этот этап длиной 346 км — самый сложный в заключительные дни борьбы. Примерно половину соревновательного дня участники проведут в различных дюнах, причём предусмотрены и самые мягкие пески за весь «Дакар» — легче увязнуть! Тем интереснее будет следить за результатами по отсечкам.