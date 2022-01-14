Есть 19-й «бедуин»! Четвёрка «КАМАЗ-мастер» разгромила соперников на ралли «Дакар»

Чехам не удалось отнять у россиян хотя бы одну победу на этапе.

TRUCK: весь подиум за «Синей Армадой»

Команда «КАМАЗ-мастер» второй год подряд занимает все три места на подиуме ралли «Дакар» — победу, как и в 2021-м, завоевал Дмитрий Сотников, серебряным призёром гонки стал Эдуард Николаев, а Антон Шибалов приехал на третью позицию.

Более того, на четвёртой позиции общего зачёта расположился Андрей Каргинов, которому в начале гонки не повезло с поломкой машины в устье одной из рек. То есть ни один из соперников не смог опередить ни один из грузовиков «КАМАЗа» — россияне в этой гонке ехали словно в своей собственной лиге и выиграли буквально все этапы марафона. В последний момент вызов россиянам попробовали бросить два экипажа из Чехии, но отобрать хотя бы локальную победу не сумели.

Янус ван Кастерен ближе всех подобрался к «КАМАЗ-мастер» Фото: aso.fr

Ближайший преследователь — Янус ван Кастерен на «Ивеко» — в итоге проиграл более трёх часов. К чести марки, отметим, что, помимо «КАМАЗов», лишь эти грузовики смогли финишировать в топ-10 на этом «Дакаре». Алеш Лопрайс выбыл из борьбы за высокие результаты за три дня до финиша, экипажи MAN, DAF и «Интернешенел-Скания» от борьбы за первые места были далеки. Возможно, ситуация немного изменилась бы, участвуй в гонке «МАЗ-СПОРТавто», но не факт.

Пока соперники «КАМАЗ-мастер» объективно не на том уровне, чтобы на равных сражаться с «Синей Армадой». Будем надеяться, что в будущем что-то в этом смысле изменится, а борьба станет острее. Пока же российская команда держится на вершине подиума шестой год подряд.

Грузовики. Итоговое положение:



1. Дмитрий Сотников («КАМАЗ-мастер») — 41:37.34

2. Эдуард Николаев («КАМАЗ-мастер») +9.58

3. Антон Шибалов («КАМАЗ-мастер») +1:11.11

4. Андрей Каргинов («КАМАЗ-мастер») +1:49.55

5. Янус ван Кастерен (Iveco) +3:08.30

6. Мартин ван ден Бринк (Iveco) +3:41.32

7. Мартин Мацик (Iveco) +4:44.11

8. Виктор Верстейнен (Iveco) +4:44.34

9. Рихард де Грот (Iveco) +6:29.27

10. Митчел ван ден Бринк (Iveco) +8:10.34.

CARS: четвёртая победа Аль-Аттии

В зачёте внедорожников тоже неожиданностей не произошло: Нассер Аль-Аттия благополучно «довёз» полчаса преимущества над Себастьеном Лёбом и одержал четвёртую в карьере победу на «Дакаре». Для Лёба серебро в этой гонке стало уже вторым в карьере — но в тот раз, в 2017-м, эльзасец лишь начинал свой путь в ралли-рейдах, а сегодня он уже почти ветеран этой дисциплины. Его победа — вопрос времени.

Третье место в генеральной классификации удержал Язид Аль-Раджи — для него это первый подиум на финише «Дакара», да к тому же завоёванный на родине — в Саудовской Аравии. Аль-Раджи дебютировал на «Дакаре» раньше Лёба, но только сейчас дотянулся до топ-3.

Призёры ралли: экипажи Лёба, Аль-Аттии и Аль-Раджи Фото: twitter.com/dakar

Замкнули топ-5 Орландо Терранова и Джиниэл де Вильерс, в то время как шестую позицию отстоял Якуб Пшигонски, а вот Владимир Васильев на последнем этапе потерял час и в общем зачёте откатился на 10-ю строчку, пропустив Матье Серрадори, Себастьяна Халперна и Маттиаса Экстрёма — швед, занявший девятое место, в итоге стал лучшим представителем «Ауди».

Ещё один российский экипаж на финише — Денис Кротов и Константин Жильцов — занял 28-ю позицию.

Автомобили. Итоговое положение:



1. Нассер Аль-Аттия (Toyota) — 38:33.03

2. Себастьен Лёб (Prodrive) +27.46

3. Язид Аль-Раджи (Toyota) +1:01.13

4. Орландо Терранова (Prodrive) +1:27.23

5. Джиниэл де Вильерс (Toyota) +1:41.48

6. Якуб Пшигонски (Mini) +1:53.06

7. Матье Серрадори (Century) +2:32.05

8. Себастьян Халперн (Mini) +2:38.26

9. Маттиас Экстрём (Audi) +2:42.11

10. Владимир Васильев (BMW) +3:02.21

…28. Денис Кротов (Mini) +8:09.06.

SSV: победа Кинтеро и драма в Т4

В классе доработанных мотовездеходов (Т3) победу одержал Франсиско Лопес Контардо — чилиец, впрочем, уверенно опережал товарища по команде Себастьяна Эрикссона, и в его победе мало кто сомневался. Главной же интригой оставалось выступление Сета Кинтеро, который в итоге выиграл 11 этапов из 12 (лишь на втором этапе американца подвела техника).

Отметим третье место испанки Кристины Гутьеррес, обладательницы Кубка мира ФИА в классе Т3. Россиянин Павел Лебедев, как и Васильев, столкнулся с проблемами, но потерял лишь одну позицию — вперёд вышел Сантьяго Наварро — и удержался в топ-5.

Прототипные мотовездеходы. Итоговое положение:



1. Франсиско Лопес Контардо (Can-Am) — 46:05.51

2. Себастьян Эрикссон (Can-Am) +36.28

3. Кристина Гутьеррес Эрреро (OT3) +4:19.43

…5. Павел Лебедев (Can-Am) +5:37.14

Куда напряжённее складывалась ситуация в зачёте Т4, где Жерар Фаррес накануне финала лишь на минуту с небольшим опережал Остина Джонса. К последней перед финишем отметке испанец довёл свой отрыв до двух с половиной минут, однако на последнем секторе Джонс отыграл разом пять минут и вырвал победу буквально на заключительных километрах!

Серийные мотовездеходы. Итоговое положение:



1. Остин Джонс (Can-Am) — 47:22.37

2. Жерар Фаррес (Can-Am) +2.37

3. Рокас Бачюска (Can-Am) +15.18.

BIKE/QUAD: вторая победа Сандерленда

В зачёте мотоциклов первую строчку в заключительный день удержал Сэм Сандерленд — для британца это уже вторая победа на «Дакаре», который он также выиграл в 2017-м. Второе место занял Пабло Кинтанилья — серия побед «Хонды» подошла к концу после двух лет. Тройку призёров замкнул Маттиас Валькнер.

Сэм Сандерленд Фото: twitter.com/dakar

Мотоциклы. Итоговое положение:



1. Сэм Сандерленд (КТМ) — 38:47.30

2. Пабло Кинтанилья (Honda) +3.27

3. Маттиас Валькнер (KTM) +6.47

4. Адриен ван Беверен (Yamaha) +18.41

5. Хоан Барреда Борт (Honda) +25.42.

В зачёте квадроциклов первое место до финиша довёз Александр Жиру — для француза это первый подиум на «Дакаре» и сразу победа! Второе место у Франсиско Морено, а бронзу забрал поляк Камиль Вишневский.

Квадроциклы. Итоговое положение:



1. Александр Жиру (Yamaha) — 50:00.51

2. Франсиско Морено (Yamaha) +2:21.11

3. Камиль Вишневский (Yamaha) +2:27.25.