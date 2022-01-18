Алонсо просчитался? Массовые увольнения в «Альпин» могут загубить его последний шанс

Фернандо всегда делал ставку на 2022 год, но прямо перед зимними тестами команду покидает её руководитель. Что происходит в Энстоуне?

В Формуле-1 начало года оказалось далеко не таким сонным, как могло показаться: произошли сразу три громкие отставки, две из которых касаются команды «Альпин». Последнюю один за другим покинули Марцин Будковски и Ален Прост, и если экс-чемпион мира играл в команде, скорее, символическую роль консультанта, то первый был её фактическим руководителем на Гран-при.

Энстоун снова вступает в фазу трансформации. Что вообще происходит с командой Фернандо Алонсо?

Без Будковски и Проста

Череду отставок ничто не предвещало: сезон-2021 команда «Альпин» закончила на пятом месте и была далека от «Макларена» и «Феррари», зато выиграла Гран-при Венгрии, так что в целом год получился неплохим. Тем не менее 13 января команда объявила об отставке Марцина Будковски. Объявление притом было дано довольно сухо, словно «Рено» не бодался за поляка, который по работе на посту технического координатора ФИА знал все секреты соперников.

Прошло всего несколько дней и в прессе появились сообщения об уходе Алена Проста. Сами по себе они большого ажиотажа тоже не вызвали — француз и сам в итоге признался, что не участвовал в принятии решений, однако большой резонанс вызвала гневная тирада экс-чемпиона в социальных сетях. «Думал, мы объявим об этом вместе, — написал он. — Никакого уважения!»

Ален Прост Фото: Getty Images

Вскоре Прост пошёл ещё дальше и в интервью L’Equipe обвинил во всём лично исполнительного директора компании «Альпин» Лорана Росси: «Он хочет, чтобы всё внимание было на нём, чтобы никто ему не мешал». Ален отметил напоследок, что желает Энстоуну удачи, но этот скандал явно команде на пользу не пойдёт.

Отставка руководителя команды перед стартом сезона — это довольно рискованный шаг, ведь человек со стороны не сможет добиваться от команды максимума в первые месяцы — в ключевой фазе чемпионата. Другими словами, в «Альпин» решили, что без Будковски и Проста команде сейчас лучше, чем с ними.

Главный кандидат — Отмар Зафнауэр

В данный момент командой руководит непосредственно Лоран Росси — как и говорил Прост, однако очевидно, ему понадобится ещё кто-то, кто будет делать то, что делал Будковски. Ходят слухи, что Энстоун обратится к Отмару Зафнауэру, который чуть ранее ушёл из «Астон Мартин» — на его место уже назначен Майк Крэк, работавший в БМВ.

Зафнауэр стал бы подходящей кандидатурой, учитывая его опыт работы в «Форс Индия», которая два года была лучшим середняком чемпионата. К тому же как бы в паддоке ни относились к решению «Рейсинг Пойнт» в 2020 году скопировать чемпионские «Мерседесы», прорыв команды в Кубке конструкторов украшает резюме Отмара. Иронично, что именно в «Рено» тогда подали протест и были фронтменами всеобщего недовольства.

Отмар Зафнауэр Фото: astonmartinf1.com

Однако сколь бы выдающимся управленцем ни был Зафнауэр, ему понадобится время, чтобы до конца понимать все процессы внутри команды и выстроить их на собственный лад. И это в тот самый момент, когда необходимо работать на пределе данных регламентом возможностей, чтобы лучше других адаптироваться к новому техническому регламенту.

Для Лорана Росси Отмар станет идеальным помощником, таким же, каким он был для Лоуренса Стролла. Но пока это лишь слухи, никаких подтверждений переходу пока нет, да и в «Астон Мартин» могут затребовать обязательный отпуск для одного из своих бывших топ-менеджеров.

Последний шанс Фернандо Алонсо

Но так ли нужны были эти отставки именно сейчас? Сезон-2021, скажем прямо, получился не так хорош, как делают вид в Энстоуне: машина заметно уступала в скорости не только «Макларену» и «Феррари», но и «Альфа Таури», а успех в Венгрии во многом стал следствием завалов в первом повороте.

Однако подобные перемены стоило затевать раньше — не за месяц до старта зимних тестов. Проект нового шасси разрабатывался под руководством Марцина Будковски — кто, если не он, знает, как заставить Энстоун выжать из получившейся машины максимум? В конце концов именно при нём инженеры превратили весьма посредственное шасси A521 в способную бороться за финиш в топ-6 машину.

Фернандо Алонсо Фото: Getty Images

Так ли себе представлял команду Фернандо Алонсо, когда подписывал контракт? Испанец приходил ещё во времена Сириля Абитебуля и отвечавшего за двигатели Реми Таффена. Как вспоминал Сириль, двукратный чемпион говорил, что все силы нужно бросить именно на новую машину. А что будет делать испанец, если новый болид окажется неудачным? Увидит ли он смысл оставаться в «Альпин»?

К концу сезона-2022 в Формуле-1 могут появиться неожиданные вакансии. Сейчас не так трудно представить, что в конце года «Мерседес» покинет Хэмилтон, освободится место в «Ред Булл» или кто-то из других команд сможет прибавить настолько, чтобы заинтересовать Фернандо последним в карьере шансом побороться за титул. Ведь пока всё выглядит так, что Лоран Росси его разрушает.