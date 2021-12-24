Бывшая «Рено» выиграла в Ф-1 впервые за 8 лет! И всё равно заслуживает критики

Цели на сезон: провести его лучше предыдущего

К сезону-2021 французская конюшня подошла в несколько изменённом виде: команда «Рено» была переименована в «Альпин», бонусом получив ещё и традиционную для французов голубую ливрею. Из других изменений стоит отметить отставку руководителя команды Сириля Абитебуля, место которого занял познавший успех в MotoGP Давиде Бривио.

Как и многими другими командами, сезон-2021 расценивался «Альпин», скорее, как переходный: основной взор направлен на революционный 2022 год. Даже свой новый болид А521 французы назвали эволюционным, подчёркивая минимальное количество изменений по сравнению с прошлогодней машиной.



Все свои наполеоновские планы, подразумевающие под собой регулярную борьбу за победы, французы адресовали хоть и в обозримое, но всё же будущее. Поэтому цели на 2021 год руководство «Рено» сформулировало максимально скромно. «Наша цель – выступить лучше, чем в прошлом сезоне, то есть заработать больше подиумов», – перед стартом сезона заявил генеральный директор «Рено» Лука де Мео.

Резюме: самый крепкий середняк

Если в прошлом году французы на равных боролись с «Маклареном» и уверенно опережали «Феррари», то вот в этом сезоне расклад сил поменялся не в пользу «Альпин». «Макларен» перешёл на двигатели «Мерседес», что позволило ему подтянуться к лидерам, а в «Скудерии» удалось решить проблемы с нехваткой мощности. Угнаться за прошлогодними соперниками «Альпин» не удалось, и весь минувший сезон французы провели в сражениях с «Альфа Таури» за пятую строчку командного зачёта.



На фоне своих главных конкурентов из Фаэнцы «Альпин» выглядел куда более зрелой и серьёзной командой – и дело даже не в добытой победе на «Хунгароринге». Помимо венгерского триумфа, пилоты «Альпин» выдали ещё несколько мощных уик-эндов. В Катаре Алонсо провёл близкую к идеалу гонку и завоевал заслуженный подиум. А уже на следующем этапе в Саудовской Аравии затесаться в лидеры удалось Эстабану Окону, который достаточно долго сдерживал Боттаса и отдал третью позицию только на последнем круге.

Также «Альпин» превзошла «Альфа Таури» и в плане стабильности. В девяти гонках сезона французская команда набирала очки двумя машинами, в то время как «телята» могли похвастаться подобным достижением только в трёх гонках чемпионата. В общем, всё просто: стабильность и два опытных пилота позволили французам отбить пятую строчку, хотя по чистой скорости конкуренты зачастую были быстрее.

«Альпин»: 22 Гран-при, 1 победа, 2 подиума, 155 очков, 5-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место (



Фернандо Алонсо: 22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 81 очко, 10-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Катара).

Эстебан Окон: 22 Гран-при, 1 победа, 1 подиум, 74 очка, 11-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Венгрии). 22 Гран-при, 1 победа, 2 подиума, 155 очков, 5-е место в Кубке конструкторов. Лучший финиш: 1-е место ( Эстебан Окон , Гран-при Венгрии).22 Гран-при, 0 побед, 1 подиум, 81 очко, 10-е место в чемпионате. Лучший финиш: 3-е место (Гран-при Катара).22 Гран-при, 1 победа, 1 подиум, 74 очка, 11-е место в чемпионате. Лучший финиш: 1-е место (Гран-при Венгрии).

Лучшая гонка: Гран-при Венгрии

Без сомнений, гонка в Венгрии стала для «Альпин» самой удачной. Французская команда одержала первую победу за долгих тринадцать лет (если не выкидывать частную эру «Лотуса» — за восемь), да и просто набрала 37 очков за уик-энд – результат на уровне топов.



Предстартовые расклады вообще никоим образом не намекали на возможный триумф «Альпин»: Окон стартовал восьмым, Алонсо – девятым. Но на старте Валттери Боттас ликвидировал трёх серьёзных соперников и самоустранился сам, что позволило Эстебану Окону закончить первый круг на втором месте. А после глупой ошибки капитанского мостика «Мерседеса» (отказались зазывать Хэмилтона на пит-стоп в конце формировочного круга перед рестартом) француз и вовсе возглавил пелотон.

В дальнейшем Эстабану предстояло сражаться за победу с Феттелем, в то время как для Алонсо нашлась особая роль – как можно дольше сдерживать Хэмилтона. Хоть Льюис и откатился в конец пелотона после неудачного тактического решения, он по-прежнему оставался за рулём «Мерседеса» и без проблем мог достать лидирующего Окона. Поэтому в стане «Альпин» решили установить оборонительный щит в лице Фернандо Алонсо. И со своей задачей испанец справился просто идеально: на протяжении десяти кругов Хэмилтон не мог пройти Фернандо. В итоге Льюис не успел догнать Окона, что позволило французу спокойно завершить гонку на первом месте.

Худшая гонка: Гран-при США

В Остине «Альпин» единственный раз в сезоне сошла с дистанции обеими машинами. Для «Альпин» американский этап не задался с самого начала. Ещё во время первой тренировки сгорел мотор на болиде Алонсо, что означало для испанца старт с последнего ряда. Непосредственно в самой гонке Фернандо запомнился только красивой, но безрезультативной борьбой с Райкконеном. А на 56-м круге Алонсо и вовсе завершил заезд из-за трещины в антикрыле.



В свою очередь, Окон смог квалифицироваться на 11-м месте – ничего сверхвыдающегося, но и не провал. Он ожидал француза уже в воскресенье: на старте Эстебан сломал переднее антикрыло в результате неудачной атаки на «Альфа Ромео». После незапланированного пит-стопа Окон откатился в конец пелотона, откуда так и не смог выбраться, а на 40-м круге и вовсе сошёл с дистанции из-за проблем с подвеской.

Пилоты

Второе пришествие Фернандо Алонсо в Формулу-1 стало одной из главных интриг минувшего сезона. Когда именитый ветеран возвращается в Королевские гонки, это всегда масса вопросов и сомнений. В начале года гоночная общественность не совсем понимала, в какой гоночной форме ныне находится Фернандо, да и вообще с какой мотивацией возвращается в Ф-1 двукратный чемпион. Учитывая приличную зарплату Алонсо, его подписание в стан «Альпин» поначалу выглядело несколько сомнительно. Однако Фернандо делом доказал неправоту всех сомневающихся.

На первых пяти этапах сезона Алонсо преимущественно уступал Эстебану Окону – как в квалификациях, так и в гонках. А вот к шестому Гран-при испанец окончательно приспособился к новому болиду и начал показывать достойные результаты. Начиная с Гран-при Азербайджана Фернандо набирал очки в каждой из последующих пяти гонок. Уже в середине сезона стало понятно, что подписание Алонсо было стопроцентным попаданием со стороны руководства «Альпин» – чего только стоит его венгерский перформанс. Вторую часть чемпионата испанец провёл ничуть не хуже: два шестых места в Зандворте и Сочи и как вишенка на торте – подиум в Катаре.



Вообще в минувшем сезоне у «Альпин» образовалась едва ли не самая равная пара пилотов во всём пелотоне. По итогам чемпионата Эстебан Окон уступил более именитому напарнику всего лишь 7 очков. Притом, что в квалификационной дуэли со счётом 12-10 (учитывая спринтерские гонки) верх одержал уже Окон. А ведь в какой-то момент могло показаться, что Эстебан начал теряться на фоне двукратного чемпиона: четыре гонки подряд без набранных очков. Однако французу удалось взять себя в руки, и уже на вторую гонку после окончания неудачной серии он одержал победу на «Хунгароринге».

Цитата года

«Что за первая победа в Формуле-1 для француза Эстебана Окона на Гран-при Венгрии! Благодаря этому первому успеху команды «Альпин» французская автомобильная промышленность также оказалась в центре внимания. Браво вам!» — Эммануэль Макрон после победы Эстебана Окона на «Хунгароринге», август 2021-го.

Перспективы

Следующие пару сезонов должны дать ответ французской команде, зачем они вообще вернулись в Формулу-1. Всё-таки «Альпин» представляет собой серьёзный концерн с большими ресурсами, и вряд ли в офисе «Рено» на полном серьёзе рассуждают о борьбе с «Альфа Таури» за пятую строчку. Не так давно генеральный директор «Рено» Лука де Мео говорил, что команда ставит перед собой цель уже через несколько лет бороться за победы, а то и за титул. Нечто подобное французы говорили и перед своим возвращением в Формулу-1 в 2016 году. Но, как мы видим, «Альпин» по-прежнему бьётся только лишь за звание самого крепкого середняка.



С учётом революционных изменений в техническом регламенте делать какие-либо прогнозы на следующий сезон крайне сложно. С одной стороны, «Альпин» является заводской командой и обладает неплохим ресурсом, чтобы подтянуться к лидерам, особенно с учётом того, что командам нужно будет построить абсолютно новые болиды. С другой стороны, за шесть сезонов в стане французской команды так и не смогли перейти от слов к делу — разговоры о грядущей борьбе за победы так и остались разговорами. И всё же глобальные изменения в регламенте зачастую несут за собой целый ряд сюрпризов. Так, может, один из них преподнесёт как раз «Альпин»?