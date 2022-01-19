Ф-1 покидает главный спонсор в её истории: табачники спасли «Макларен» и уломали «Феррари»

Трудно представить победы Сенны и Проста на болидах не с красно-белой ливреей. А Хаккинена вообще не было бы в Ф-1.

Спонсоры команд Формулы-1 – это не просто наклейки и надписи на болидах, а полноценные участники многих процессов, происходящих внутри гоночных коллективов. Подобно пилотам, командам и автодромам, спонсоры также способны оставить свой след в истории и культуре «Королевских гонок». Больше всех в данном деле преуспела табачная компания «Мальборо», которая посредством сотрудничества с «Маклареном» и «Феррари» стала настоящим символом побед в «Больших призах».

В конце 2021 года стало известно об окончании многолетнего сотрудничества «Скудерии» и «Филип Моррис» (компания, владеющая брендом «Мальборо»). Ну а мы, в свою очередь, вспомним гоночный путь самого культового спонсора в истории Формулы-1. Но на всякий случай вслед за Минздравом предупреждаем: курение вредит вашему здоровью!

В 1970-х Формулу-1 настиг «спонсорский бум». Свою гоночную кампанию «Мальборо» начала с «БРМ»

В начале 1970-х Формула-1 ещё не представляла собой коммерчески успешный проект. В те годы гоночные команды ещё не научились зарабатывать и только-только заключали свои первые спонсорские сделки. Причём поначалу речь шла только о сотрудничестве с техническими спонсорами, которые могли предоставить гоночной конюшне свои услуги. Первым постоянным участником Ф-1, заключившим соглашение со сторонней компанией, стала команда «Лотус». В 1968 году коллектив Колина Чепмена начал сотрудничество с табачной компанией John Player, разместив на своих болидах наклейки Gold Leaf (название сигарет, производимых John Player). Также в честь новых спонсоров «Лотусу» пришлось отказаться от своей традиционной ливреи, перекрасив машины в красно-белые цвета. Так постепенно зарождалась культура спонсорской поддержки в Формуле-1.

В 1972 году в мир высоких скоростей пришла ещё одна табачная компания – «Мальборо». Сегодня название этого бренда ассоциируется с такими гигантами, как «Феррари» и «Макларен», однако свой путь в Формуле-1 американские табачники начинали с сотрудничества с «БРМ». На тот момент британская команда была уже не столь величественна, как в начале 1960-х (хоть она и взяла серебро в командном зачёте сезона-1971), и для «Мальборо» сотрудничество с «БРМ» было, скорее, пристрелкой перед чем-то более глобальным.

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В следующем году табачная компания взяла под своё крыло ещё и команду Фрэнка Уильямса – его первый неудачный проект в Ф-1. Теперь «Мальборо» поддерживала сразу две формульные конюшни, однако происходящее не совсем устраивало боссов из головного офиса. Да, спонсируемые «Мальборо» команды участвовали в престижнейшем гоночном чемпионате мира, а Жан-Пьер Бельтуаз так вообще одержал победу в дождевой гонке по улицам Монте-Карло, тем самым засветив логотип «Мальборо» на церемонии награждения. Однако американская компания явно стремилась к чему-то большему, чем к сотрудничеству с командами-середняками.

Начало сотрудничества «Мальборо» с «Маклареном». Настояли на смене ливреи и привели в команду Джеймса Ханта

В 1973 году произошло одно очень важное для Формулы-1 событие: в компанию «Мальборо» пришёл молодой маркетолог Джон Хоган – один из главных серых кардиналов в истории Королевы автоспорта, благодаря которому Ф-1 начала постепенно превращаться в успешный бизнес-проект. Начав работать в «Мальборо», Хоган первым делом понял, что спонсирование скромных «БРМ» и «Фрэнк Уильямс Рейсинг Карс» явно не соответствует амбициям компании. Эту мысль он донёс до своего начальства, и «Мальборо» наконец-таки созрела для союза с по-настоящему крупной командой, которой стал «Макларен».

К 1974 году «Макларен» представлял собой относительно молодой, но в то же время очень амбициозный проект. Команда из Уокинга уже была в состоянии бороться за победы на отдельно взятых Гран-при и готовилась бросить вызов таким гигантам, как «Лотус» и «Тиррелл» – то, что нужно «Мальборо».

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После заключения союза с «Мальборо» первое, что пришлось сделать «Макларену» – сменить ливрею. В честь нового спонсора команде из Уокинга пришлось отказаться от традиционных оранжевых оттенков, перекрасив машины в корпоративные для американских табачников красно-белые цвета. Причём раскраска машины задумывалась таким образом, чтобы передняя часть болида своим дизайном напоминала пачку сигарет. Что интересно, первый же сезон, проведённый в новой ливрее, завершился для «Макларена» абсолютным триумфом: Эмерсон Фиттипальди принёс команде первый титул в личном зачёте, а его тандем с Дэнни Халмом – Кубок конструкторов. Так «Мальборо» впервые прикоснулась к крупной победе.

Чуть больше года спустя после завоевания титула с «Маклареном» Фиттипальди принял решение покинуть британскую команду ради проекта своего брата. И вот здесь на авансцену выходит вышеупомянутый Джон Хоган. Дело в том, что на освободившееся место руководство «Макларена» сначала планировало пригласить Жаки Икса, однако Хоган убедил руководство команды отдать место первого пилота своему старому знакомому Джеймсу Ханту, карьеру которого он начал спонсировать ещё в конце 1960-х. Отныне «Мальборо» представляла собой уже нечто большее, чем просто красивые наклейки на болидах. С тех пор табачная компания становилась полноценным участником внутрикомандных процессов.

Рон Деннис возглавил «Макларен» при помощи «Мальборо»

Со временем табачная компания всё больше и больше погружалась в мир гонок и концу 1970-х обратила свой взгляд на Формулу-2, а если быть точнее, на команду бывшего механика «Брэбема» Рона Денниса. Познакомившись с Роном, Хоган сразу же распознал в британце управленческий талант. Именно с помощью Денниса менеджер из «Мальборо» планировал разрешить накопившиеся проблемы «Макларена», поставив его во главе команды.

При поддержке Джона Хогана произошло эпохальное слияние «Макларена» и команды Рона Денниса под названием Project 4: «Мальборо» помогла Деннису выкупить акции «Макларена» у предыдущего руководителя команды Тедди Майера. Кстати, именно в тот момент появилась известная аббревиатура для обозначения болидов «Макларена» – MP-4, где буква M обозначала «Мальборо», а P-4 отсылает к команде Рона Денниса Project 4.

Фото: Getty Images

Последующие 10 лет для «Макларена» обернутся самым успешным периодом в истории команды. Пилоты британской конюшни выиграют 7 титулов, а чёрная надпись «Мальборо» станет одним из визуальных символов успеха в Формуле-1. На фоне регулярных побед «Макларена» табачная компания в 1990 году даже запустила собственную программу поддержки молодых пилотов, одним из воспитанников которой стал Мика Хаккинен.

Что интересно, финский пилот едва не слетел ещё на стадии просмотра заявок. Дело в том, что заявка Хаккинена была последней в очереди на рассмотрение, а входивший в судейскую коллегию Джеймс Хант слегка утомился к концу трудового дня и отказывался её просматривать. В итоге Ханта всё же уговорили уделить время просмотру последней заявки и с благословения чемпиона 1976 года Хаккинена допустили к испытаниям на гоночном треке. Показав приличную скорость на тестах, Мика убедил «Мальборо» в целесообразности спонсирования своей карьеры. В том же сезоне Хаккинен станет чемпионом в британской Ф-3, а ещё через три года сядет за руль команды Рона Денниса в Формуле-1. Однако, по иронии судьбы, свои титулы в составе «Макларена» Хаккинен выиграет в комбинезоне с надписями другого табачного гиганта – «Вест».

«Мальборо» – первый нетехнический спонсор, которому Энцо Феррари разрешил разместить рекламу на своих машинах

В 1997 году подошла к концу долгая и успешная история взаимоотношений «Мальборо» и «Макларена», после чего табачная компания могла бросить все свои ресурсы на сотрудничество с «Феррари». С итальянской командой «Мальборо» заключила соглашение ещё в далёком 1973 году. Хотя поначалу отношения табачного гиганта и «Скудерии» были не очень-то и близкими: первые 10 лет сотрудничества логотипы «Мальборо» были нанесены только на комбинезоны и шлемы пилотов. Долгое время Энцо Феррари ни в какую не хотел обклеивать свои машины наклейками, не имеющими никакого отношения к автоспорту (к техническим спонсорам он был более лоялен). Размещение сторонней рекламы на болидах Комендаторе считал пошлостью и уделом «гаражистов» (так он называл частные команды). Но всё же в 1984 году Джон Хоган в личной беседе убедил президента «Феррари» наклеить на новый болид «Скудерии» небольшой логотип «Мальборо».

Фото: Getty Images

Несмотря на то что «Феррари» держала определённую дистанцию со спонсором и долгое время не показывала высоких результатов, а у «Мальборо» был куда более успешный союз с «Маклареном», табачники не отворачивались от «Скудерии», продолжая поддерживать итальянскую команду. А в 1996 году, с переходом в «Феррари» Михаэля Шумахера, в «Мальборо» окончательно решились сделать ставку на итальянцев: в середине 90-х выступать в роли титульных спонсоров сразу двух топ-команд было бы уже перебором.

В ближайшем будущем «Феррари» переживёт самый успешный период в своей истории, а «Мальборо» окончательно закрепится в качестве символа победы в Формуле-1. Надпись титульного спонсора красовалась на красных болидах вплоть до 2007 года, пока антитабачные законы окончательно не запретили рекламу сигарет.

Фото: Clive Mason/Getty Images

Ещё какое-то время «Феррари» шифровала рекламу «Мальборо» в штрих-коде, который на быстрой скорости должен был вызывать ассоциации с пачкой сигарет, но в 2011 году подобная маркетинговая деятельность также попала под запрет. Впрочем, «Феррари» продолжала поддерживать различные формы сотрудничества с «Филип Моррис» вплоть до конца минувшего года. По сей день ни одна другая компания, не имеющая отношения к автоспорту, не проделала настолько длинный и успешный путь в «Королевских гонках», как «Мальборо». И вряд ли кто-то поспорит, что это главный спонсор в истории Формулы-1.