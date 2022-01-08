От увольнения его спасла только угроза Шумахера. Как Жан Тодт вернул величие «Феррари»

Жана Тодта смело можно назвать одним из самых успешных менеджеров в истории Формулы-1. В далёком 1993-м он принял в управление переживающую тяжёлые времена команду «Феррари», а спустя всего несколько лет вернул гоночной конюшне былое величие. На фоне недавних слухов о возможном возвращении Жана Тодта в «Феррари» мы перенесёмся в начало 1990-х и вспомним, как зарождался легендарный союз.

В начале 1990-х «Феррари» переживала, возможно, худший период в своей истории

Уже к началу 1990-х Жан Тодт являлся одним из самых успешных автоспортивных менеджеров. Возглавив гоночное подразделение «Пежо» в 1981-м, спустя всего четыре года Тодт привёл свою команду к победе в чемпионате мира по ралли. Во второй половине 1980-х французская команда доминировала уже на ралли-рейде «Париж-Дакар» (4 победы подряд). А к началу 1990-х Тодт начал курировать разработку первого спортивного прототипа «Пежо» под кодовым названием 905, который со второй попытки выиграет гонку «24 часа Ле-Мана» в 1992 году.

Выиграв самые престижные дисциплины в кузовных гонках, Тодт начал грезить о Формуле-1, но руководство «Пежо» не намеревалось разворачивать полноценную программу в Ф-1, ограничившись лишь статусом моториста. Тогда Жан начал подумывать об уходе из автоспорта, как вдруг ему поступило предложение возглавить формульную команду «Феррари».

В 1992 году итальянская команда проводила один из худших сезонов в своей истории: «Скудерия» безнадёжно отставала от лидеров, даже не помышляя о борьбе за высокие места. Разработанный Стивом Николсом и Жаном-Клодом Мижо болид F92 не выдерживал никакой критики: в большей части гонок «Феррари» сходила с дистанции двумя машинами. В какой-то степени можно сказать, что тот сезон стал некой квинтэссенцией затяжного кризиса в «Скудерии».

С середины 1980-х команда из Маранелло была уже не в состоянии угнаться за такими гигантами, как «Макларен» и «Уильямс». А к началу 1990-х и вовсе замаячила новая угроза в лице «Бенеттона». Притом, что все эти годы «Феррари» по-прежнему оставалась командой с большими возможностями. К примеру, итальянцы могли неслабо пошуметь на трансферном рынке, переманив в свои ряды статусных Проста и Мэнселла или увести из-под носа «Уильямса» восходящую звезду – Жана Алези. Только вот неумелый менеджмент умножал на ноль гигантские возможности итальянского коллектива. А потому к началу 1990-х «Скудерия» как никогда нуждалась в грамотном управленце.

«Феррари» требовалась перезагрузка, а Жан Тодт идеально подходил на роль реформатора

К 1992 году француз выглядел чуть ли не идеальным кандидатом на пост менеджера «Скудерии». Тодт успел себя зарекомендовать как человек, которому можно доверить долгосрочный проект. К тому же, как показала программа по разработке прототипа «Пежо», Жан с честью справлялся с новыми испытаниями. Также у Тодта было ещё одно неоспоримое преимущество: ранее он никоим образом не был связан с «Феррари». Всё-таки команде, захлебнувшейся во внутренних проблемах, требовался человек со стороны, способный привнести что-то новое в консервативный коллектив.

При помощи Берни Экклстоуна новоявленный президент «Феррари» Лука ди Монтедземоло вышел на связь с Жаном Тодтом летом 1992-го. В июле того же года они впервые встретились в Болонье. Что интересно, французский менеджер произвёл не лучшее первое впечатление на ди Монтедземоло, потому что…. приехал домой к президенту «Феррари» на «Мерседесе». Впрочем, послужной список Тодта перевесил его личные предпочтения, и в марте 1993-го сторонам удалось прийти к соглашению.

Флавио Бриаторе и Жан Тодт Фото: Getty Images

Непосредственно к работе в «Скудерии» француз приступил 1 июля 1993 года прямо перед своим домашним Гран-при в Маньи-Кур. Примкнув к «Феррари» в середине сезона, Жан не особо мог повлиять на ход событий того чемпионата: команда закончила сезон на четвёртой строчке Кубка конструкторов. Зато уже в следующем году «Феррари» начала потихоньку выбираться из затяжного кризиса. Новый болид 412T1 позволил итальянцам дорасти до статуса третьей силы чемпионата. В 1994 и 1995 годах «Скудерия» стала единственной командой, которая смогла разбавить победную поступь «Бенеттона» и «Уильямса», выиграв по гонке в каждом из сезонов. Но всё же главную борьбу в то время «Феррари» вела далеко не на трассе…

В 1996-м Тодт был на грани увольнения. Помог Шумахер, вступившийся за своего босса

В 1995 году Жан Тодт развернул масштабную кампанию по формированию «команды мечты», которая в будущем завоюет для «Скудерии» не один чемпионский титул. Первое, с чем хотел определиться французский менеджер – это позиция первого пилота. Причём руководителю «Феррари» нужен был не просто быстрый гонщик, а человек, вокруг которого можно будет построить успешную команду. Выбор Тодта вполне логично пал на действующего чемпиона мира Михаэля Шумахера. И летом 1995-го Жан совершил первый (из многих) набег на «Бенеттон», переманив Шумахера в стан «Феррари». Из других кадровых перестановок стоит отметить, подобранного в пару к Михаэлю Эдии Ирвайна. Также в конце года Тодту удалось переманить из «Минарди» в будущем успешного конструктора Альдо Косту.

Жан Тодт в 1996 году Фото: Getty Images

К сезону-1996 «Скудерии» вновь не удалось построить конкурентоспособную машину, вследствие чего у высшего руководства «Феррари» возникли серьёзные вопросы к Жану Тодту. Боссы из Маранелло даже намеревались уволить француза прямо посреди сезона, однако у них ничего не вышло: за своего наставника заступился Михаэль Шумахер, заявив о готовности уйти вслед за руководителем команды. В будущем Шуми даже будет прописывать в контракте пункт, который позволял ему покинуть конюшню, если управлять ей будет не Жан – настолько тёплыми были отношения между Шумахером и Тодтом.

Пережив противоречивый сезон (Шумахер всё же одержал три победы, а «Феррари» поднялась на второе место в Кубке конструкторов), французский менеджер начал постепенно выстраивать команду вокруг Шумахера, окружая его людьми, с которыми он работал ещё в «Бенеттоне». В конце 1996-го на пост технического директора команды был приглашён Росса Браун. А уже в следующем году ряды «Скудерии» пополнил заменивший Джона Барнарда в роли главного конструктора команды Рори Бирн, а также специалист по аэродинамике Николас Томбасис. Так была наконец сформирована «команда мечты». И в том же 1997 году впервые за 7 лет «Феррари» приняла участие в чемпионском сражении, уже надолго вернувшись в число лидеров.

В 1998-м «Феррари» вновь поборолась за титул – на сей раз с «Маклареном». Итог прежний – поражение в концовке чемпионата. Зато уже к следующему сезону итальянцам удалось нивелировать преимущество «серебряных стрел», построив болид, способный на равных сражаться за титул с «Маклареном». К сожалению для тифози, Шумахер получил травму в Сильверстоуне и выбыл из чемпионской гонки, а Эдди Ирвайну до заветного титула не хватило всего лишь трёх очков. Впрочем, без побед в конце сезона-1999 итальянцы не остались: «Феррари» завоевала первый за 16 лет Кубок конструкторов – первый трофей Жана Тодта как руководителя «Скудерии».

Михаэль Шумахер и Жан Тодт Фото: Getty Images

То, что происходило с «Феррари» в последующие пять лет, войдёт в историю как самый успешный отрезок в истории команды. В 2000-м Шумахер в равной борьбе наконец-таки одолеет Мику Хаккинена и принесёт своей команде первый с 1979 года титул в личном зачёте. В следующем сезоне Красный Барон почти не заметит соперников, а в 2002-м «Феррари» не оставит камня на камне от своих конкурентов, выиграв 15 гонок из 17 возможных! Подобный уровень доминирования в исполнении «красных» весь мир увидит и в 2004-м. Кстати, в том же году Тодт был назначен управляющим директором концерна «Феррари», оставаясь при этом руководить и формульной командой.

В 2006-м после своего последнего похода за титулом покинул «Скудерию» Шумахер. Вслед за немцем попрощался с «Феррари» и Росс Браун. Так начала постепенно рассыпаться созданная Жаном дрим-тим. В следующем году уже сам Тодт проведёт свой последний сезон в качестве руководителя команды «Феррари». Напоследок приведя команду к победе в Кубке конструкторов, а Кими Райкконена – к чемпионскому титулу, француз передал бразды правления в руки Стефано Доменикали.

В марте 2009-го Тодт выйдет из совета директоров «Феррари» и окончательно закончит свою историю взаимоотношений с итальянским концерном. Далее француз будет избран президентом ФИА, а «Скудерия» начнёт свою бесславную серию без побед – как в личном, так и в командном зачёте.

«Феррари» и Жан Тодт провожают Михаэля Шумахера Фото: Getty Images

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За 14 лет, проведённых в «Феррари», Жан Тодт успел основательно перестроить команду, превратив «Скудерию» из команды-неудачника в абсолютного чемпиона. Никто не знает, чем обернётся второе пришествие француза в «Феррари», но в том, что это будет интересно, нет никаких сомнений.