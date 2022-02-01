Одна из скандальнейших гонок в истории: Формулу-1 не остановил даже бойкот трёх команд

Санкции почти всего мира, протесты спонсоров и гонщиков — всё это не стало для ФИА поводом отменять Гран-при ЮАР.

Ни для кого не секрет, что политическая и социальная сфера частенько соприкасаются с миром спорта, в том числе и с Формулой-1. Один из самых известных примеров подобного соприкосновения – Гран-при ЮАР 1985 года, который вошёл в историю как один из самых скандальных этапов в истории «Королевских гонок». В то время Южно-Африканская республика была известна на весь мир из-за проводимой в стране политики апартеида, которую нещадно критиковала внушительная часть мирового сообщества. Гоночная общественность также озаботилась данным вопросом, что привело к множеству споров и противоречий, которые едва не привели к отмене гонки на трассе «Кьялами» в 1985 году.

К моменту проведения первого Гран-при ЮАР мировое сообщество уже осуждало политику апартеида

В 1948 году после прихода к власти Национальной партии на территории Южной Африки начала проводиться политика апартеида, основанная на принципах расовой сегрегации. С этого момента население страны фактически было поделено на «белых», «чёрных», «цветных» и «индийцев». Больше всех от данной политики пострадало темнокожее население, которое лишилось многих базовых прав человека и было вынужденно проживать в специально созданных резервациях.

Подобное проявление неприкрытого расизма в середине XX века выглядело достаточно дико – всё-таки к тому времени уже был запущен процесс деколонизации Африки. Поэтому неудивительно, что на международной арене, мягко говоря, не оценили внутриполитические процессы в Южной Африке. В 1962 году Генеральная Ассамблея ООН своей резолюцией официально осудила проводимую в ЮАР политику.

В мире спорта также не стеснялись выражать свою позицию касательно апартеида. Ещё в 1958-м Южная Африка была официально исключена из Африканской конфедерации футбола, а чуть позже аналогичные санкции были применены уже со стороны ФИФА и МОК. В то время от Южной Африки постепенно отворачивались многие международные организации – многие, но не ФИА. По иронии судьбы, первый Гран-при ЮАР в рамках чемпионата Формулы-1 прошёл как раз в 1962 году, когда и прошла та самая Ассамблея ООН.

В годы, когда Южная Африка находилась в статусе изгоя на международной арене, «Королева автоспорта» регулярно наведывалась к ней в гости. Формула-1 достаточно долго закрывала глаза на политику апартеида, но в 1985 году гоночному сообществу пришлось серьёзно задуматься о внутренних проблемах чуждого им государства.

Американская команда пропускала гонку из-за риска забастовки темнокожего персонала своего титульного спонсора

В сезоне-1985 Гран-при ЮАР стоял предпоследним в календаре. На тот момент уже был известен чемпион мира: на предыдущем этапе в Великобритании свой первый титул оформил Ален Прост. Тем не менее без интриги финальный отрезок сезона не остался: «Феррари» продолжала навязывать борьбу «Макларену», пытаясь вырвать Кубок конструкторов. Впрочем, перед предпоследним этапом сезона гоночная общественность обсуждала отнюдь не расклады в командном зачёте. Темой номер один в преддверии гонки на трассе «Кьялами» были тревожные новости из ЮАР.

В 1985-м социальная обстановка в Южной Африке была крайне напряжённой: год назад по всей стране начались массовые протесты темнокожего населения (реакция на отсутствие представительства в парламенте). Во время одного из митингов в марте 1985-го полицейские открыли огонь по мирным демонстрантам, чем усугубили и без того тяжёлую политическую ситуацию.

На фоне ужасающих событий судьба Гран-при ЮАР оставалась неопределённой – мнения гоночной общественности разделились. Например, президент ФИА Жан-Мари Балестр вполне ожидаемо заявил, что спорт вне политики и гонка должна состояться в любом случае. В то же время многие пилоты открыто выражали своё недовольство касательно проведения гоночных заездов в такой обстановке. За отмену Гран-при ЮАР выступили главные звёзды пелотона: Айртон Сенна, Ален Прост, Ники Лауда, Найджел Мэнселл. Впрочем, никто из них не решился бойкотировать гонку, сославшись на контрактные обязательства перед командами.

Ситуацией, сложившейся перед этапом на «Кьялами», озаботились и на самом высоком уровне: правительства таких стран, как Бразилия, Швеция, Финляндия и Франция, настоятельно рекомендовали своим гражданам отказаться от участия в скандальном Гран-при. Слова своих политиков всерьёз восприняли только французы, причём, что интересно, именно команды: «Лижье» и «Рено» официально бойкотировали этап в Южной Африке. А вот пилоты, представляющие Францию, проигнорировали рекомендации правительства: Ален Прост и Филипп Стрейфф всё-таки вышли на старт гонки. Причём Стрейфф на тот момент являлся пилотом «Лижье», но, после того как его команда отказалась ехать в ЮАР, он на один этап подписал контракт с «Тирреллом».

Не захотели иметь ничего общего со скандальным Гран-при и некоторые спонсоры. Так, например, табачники «Мальборо» и «Барклай» потребовали от своих команд снять спонсорские наклейки с болидов. А дальше всех в этом деле зашла американская пищевая компания Beatrice Food – титульный спонсор команды «Лола-Хаас» (не имеет никакого отношения к нынешнему «Хаасу»).

В том сезоне американская команда делала свои первые шаги в Формуле-1 – гонка на «Кьялами» для неё должна была стать всего лишь третьей в истории. Однако их единственный пилот Алан Джонс так и не вышел на стартовую решётку. Согласно официальной позиции, австралиец пропустил гонку из-за возникших проблем со здоровьем. Но в то же время существует и неофициальная версия, согласно которой в Beatrice Food решили, что участие их команды в гонке может спровоцировать забастовку работающих в компании темнокожих рабочих. Взвесив все «за» и «против», американцы решили не рисковать репутацией и попросили Джонса отказаться выходить на старт гонки. По слухам, за проявленное понимание Алан потом получил неплохой денежный бонус, равный премиальным за победу.

После скандала 1985 года Гран-при ЮАР на семь лет исчезнет из календаря сезона Формулы-1

В итоге на стартовую решётку гонки вышло всего лишь 20 машин, а победителем заезда стал обладатель поула Найджел Мэнселл – это была всего лишь вторая виктория в его формульной карьере.

Так, несмотря на многие возгласы и протесты, гонка всё же состоялась в стране, где в 1985 году до сих пор продолжала проводиться политика расовой сегрегации. В этой ситуации руководство Ф-1 повело себя максимально непоколебимо. Можно ли назвать это победой? Наверное, нет. Уж слишком негативным был информационный фон вокруг этого Гран-при. Многие телекомпании отказывались транслировать гонку из Южной Африки, приплюсуем сюда бойкот некоторых спонсоров и получим коммерчески невыгодную затею с проведением Гран-при в ЮАР.

Формула-1 вернулась в ЮАР в 1992 году, но ненадолго Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В следующем году Формула-1 уже не приедет на Чёрный континент и вернётся в Кьялами только в 1992 году, когда в Южной Африке будет взят курс на полное уничтожение политики апартеида. В 1993-м на «Кьялами» пройдёт последний на данный момент Гран-при ЮАР. На сей раз «Королева автоспорта» покинула Южную Африку уже исключительно по финансовым причинам.



В прошлом году начали ходить разговоры о том, чтобы вернуть африканский этап в календарь сезона Ф-1, поэтому вполне возможно, что «Королевские гонки» ещё вернутся на Чёрный континент.