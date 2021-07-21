5 скандальных побед в истории Формулы-1. На их фоне спорный выигрыш Хэмилтона — ерунда

В минувшее воскресенье гонка на «Сильверстоуне» подарила нам один из самых неоднозначных и обсуждаемых эпизодов всего сезона. Упорная борьба двух лидеров на первом круге гонки завершилась тем, что Льюис отправил Макса в ограждение из покрышек, а спустя два часа британец первым пересек финишную черту.

Триумф Хэмилтона стал одним из самых скандальных за последние годы. Противоречивыми получились и само столкновение между лидерами, и 10-секундный штраф, который чуть позже получил британец, и даже бурные ликования Льюиса после финиша.



Случай Хэмилтона – отнюдь не единственный в своем роде. За всю историю Ф-1 хватало гонок, после которых у зрителей, пилотов или руководителей команд возникали крайне негативные эмоции касательно итогов Гран-при.

Михаэль Шумахер. Гран-при Австрии — 2002

К 2002 году в карьере Шумахера уже набралось несколько скандальных эпизодов: столкновение с Хиллом и попытка выноса Вильнёва – самые яркие из них. Новый удар по репутации Красного Барона был нанесён на трассе «А1-Ринг» во время шестого этапа сезона-2002, хотя сам Михаэль в этой ситуации был виноват лишь отчасти.



На протяжении всего уик-энда на австрийской трассе господствовал другой пилот «Феррари» – Рубенс Баррикелло. В субботу бразилец смог завоевать второй поул в сезоне, а в воскресенье Рубенс блестяще проводил гонку, лидируя практически всю дистанцию. Казалось бы, Баррикелло вот-вот одержит вторую победу в карьере, однако приказ из боксов уничтожил шансы Рубенса на австрийский триумф.



На последних кругах гонки у бразильца с капитанским мостиком «Скудерии» развернулась чуть ли не дискуссия на тему необходимости пропускать Шумахера. Сегодня решение Росса Брауна действительно кажется странным, учитывая тотальное превосходство «Феррари» над всеми остальными в том сезоне: к австрийскому этапу Михаэль одержал четыре победы из пяти возможных, лидируя в личном зачете с отрывом в 22 очка от ближайшего преследователя.



Как бы то ни было, в «Скудерии» не хотели, чтобы Красный Барон терял даже 4 очка. В итоге капитанский мостик «Феррари» напомнил Рубенсу о сроке его контракта, и Баррикелло пропустил Шумахера на финишной прямой, буквально за несколько метров до клетчатого флага.



На этом скандальная составляющая гонки ещё и не думала заканчиваться. После финиша болельщики освистали победителя, явно не оценив рокировку пилотов «Скудерии». На церемонии награждения Михаэль изо всех сил пытался показать зрителям, что победителем этой гонки стал именно Рубенс: сначала Шумахер встал на вторую ступень пьедестала, отправив бразильца на первую, а затем и вовсе отдал напарнику кубок за победу. Кстати, за подобный перформанс «Феррари» получила солидный денежный штраф.



Одним из итогов скандального этапа стал запрет командной тактики, который, кстати, был отменен спустя несколько месяцев после Гран-при Германии 2010 года, когда «Феррари» проделала подобный трюк уже с парой Алонсо-Масса.

Фернандо Алонсо. Гран-при Сингапура — 2008

Случай Алонсо уникален хотя бы тем, что вся скандальная составляющая этой победы вырвалась наружу только спустя год после триумфа. В 2008 году победа Алонсо в Сингапуре выглядела как невероятно удачное стечение обстоятельств. Стартовав с 15-го места, Фернандо достаточно уверенно провел начало гонки, отыграв несколько позиций. Затем испанец очень рано (на 12-м круге) совершил пит-стоп, а спустя всего два круга напарник испанца Нельсиньо Пике разбил свой болид, спровоцировав появление на трассе машины безопасности.



Для Алонсо такой вариант развития событий был вершиной тактического везения. Дело в том, что в те времена пит-лейн закрывался во время появления на трассе машины безопасности до тех пор, пока не соберется весь пелотон. Благодаря сложившейся ситуации Алонсо захватил лидерство в середине гонки и больше его никому не отдавал. Практически год формульная общественность жила с мыслью об удивительном везении Фернандо на трассе в Сингапуре, однако дальше в этой истории своё слово сказал Нельсиньо Пике.

Фото: Mark Thompson/Getty Images

В августе 2009-го, после того как бразильца попросили из «Рено», Нельсиньо отправил в ФИА открытое письмо, в котором признался в преднамеренном характере собственной аварии. Пике во всех подробностях рассказал о деталях той «операции». В частности, о том, что разбить свой болид он должен был именно в том месте, где нет кранов для эвакуации машины с трассы. Также бразилец поведал об условиях своего участия в данной авантюре. За столь героическое самопожертвование Нельсиньо было обещано место в команде на следующий сезон. Наверняка в «Рено» сильно удивились, когда Пике всё рассказал именно после того, как ему указали на дверь.



В итоге расследование ФИА подтвердило слова бразильца, в результате чего был доказан факт сговора между Флавио Бриаторе, Пэтом Симондсом и Нельсиньо Пике. В итоге Бриаторе был пожизненно отстранен от всех соревнований под эгидой ФИА, Симондс, в свою очередь, – на пять лет (в будущем приговоры будут смягчены). Пике, кстати, так и не наказали – помогло чистосердечное признание. Что касается Алонсо, то Фернандо также удалось выйти сухим из воды – не было доказательств, что испанец знал о планах руководства.

Михаэль Шумахер. Гран-при США — 2005

Снова Михаэль Шумахер, однако на сей раз ни Красный Барон, ни «Феррари» не были виноваты в скандальности происходящего. Гонка на «Индианаполисе» с самого старта была обречена на ненависть со стороны фанатов. После того как по завершении прогревочного круга клиенты «Мишлен» свернули в боксы (а это, на секундочку, 14 машин из 20) стало понятно, что триумфатора этой гонки местные трибуны чествовать уж точно не будут. Кто бы из шести вышедших на старт пилотов ни стал победителем того Гран-при, свою порцию хейта от американских фанатов он получил бы сполна.



Скандальности этой гонке добавили также и американские фанаты, которые активно выражали своё недовольство (в том числе кидали банки с напитками на трассу) по отношению к оставшимся на трассе пилотам, хотя они абсолютно не были виноваты в происходящем.



Итогом скандальной гонки стал первый в сезоне дубль «Феррари», а также дебютные очки в карьере пилотов «Джордана» и «Минарди». На церемонии награждения пилоты «Феррари» и не думали радоваться: такая победа уж точно не могла принести радости семикратному чемпиону. Единственным из тройки призеров, кто нашел в себе силы праздновать, стал Тьягу Монтейру – для него этот подиум стал первым и единственным в формульной карьере.



После гонки компания «Мишлен» выплатила болельщикам компенсацию за испорченное зрелище, а также выкупила для них 20 тысяч билетов на Гран-при США следующего года.

Ален Прост. Гран-при Монако — 1984

Гонка в Монако стала, наверное, первой страницей легендарного противостояния Сенны и Проста. В 1984 году Айртон проводил свой первый сезон в Ф-1 в составе середняка «Тоулмен». На тот момент его будущий заклятый соперник Ален Прост уже успел стать полноценной звездой Королевских гонок.



В сезоне-1984 Ален вовсю боролся за титул со своим напарником Ники Лаудой, однако главным героем гонки в Монте-Карло стал именно Сенна. В той гонке бразилец показал всему миру, что в условиях дождя ему нет равных.



Стартовав с 13-го места, Сенна начал свой стремительный прорыв наверх, опережая одного соперника за другим. В конце концов мастерский пилотаж довел Айртона до второго места – впереди оставался только Прост. С каждым кругом бразилец всё сильнее сокращал отрыв от Алена. Однако ожесточённой борьбы за лидерство так и не получилось. Директор гонки Жаки Икс остановил заезд из-за якобы ухудшающихся погодных условий. И когда Сенна обгонял Проста на стартовой прямой, гонка фактически была завершена. Пилотов классифицировали по итогам предыдущего круга, и победителем был объявлен пилот «Макларена». Ну а далее поднялся скандал.



Жаки Икса тут же обвинили в том, что решение об остановке гонки он принял в пользу Алена Проста. Ведь, когда он прерывал гонку, погодные условия особо не отличались от тех, что были предыдущие 30 кругов. К тому же Иксу припомнили и то, что он в то время выступал в гонках на выносливость за команду «Порше». Именно двигателями этого производителя были оснащены болиды «Макларена». Как бы то ни было, предвзятость бельгийца доказать так и не удалось.

Джеймс Хант. Гран-при Испании — 1976

В истории Ф-1 середина 1970-х запомнилась, прежде всего, первой фазой легендарного противостояния «Феррари» и «Макларена». Эпохальная дуэль за титул между Лаудой и Хантом состояла в том числе и из скандальных эпизодов, первый из которых случился на четвёртом этапе сезона в Испании.



Победитель этой гонки менялся дважды, и каждый раз со скандалом. Изначально триумфатором этапа на «Хараме» считался Джеймс Хант, первым пересëкший финишную черту. Однако в стане «Феррари» с результатами гонки не согласились. В «Скудерии» обратили внимание на то, что ширина болида Ханта превышает допустимую норму на полтора сантиметра — команда из Маранелло подала протест на главного соперника.

Фото: Getty Images

Согласно изначальному решению, пилот «Макларена» был дисквалифицирован, а победителем Гран-при Испании объявили Ники Лауду. Однако затем противостояние двух легендарных команд перекочевало с автодрома в зал суда. Несколько недель «Макларен» отчаянно пытался добиться оправдательного приговора, и в конце концов суд удовлетворил апелляцию британской команды. «Макларену» удалось доказать, что нарушение регламента было вызвано расширением шин от нагрева.



В итоге Джеймсу Ханту вернули заслуженные девять очков за победу, которые, кстати, помогли ему стать чемпионом сезона-1976.

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Конечно же, здесь приведены только самые известные примеры скандальных побед. Так, например, в данную подборку не попал триумф Алонсо в Германии-2010 («Фелипе, Фернандо быстрее тебя»). Или же победа Рене Арну на «Поль Рикаре» в 1982-м, которая стала одной из причин его конфликта с Простом. А какие ещё примеры скандальных побед вспомните вы? Пишите в комментариях!