Из кресла компьютера — в главную «молодёжку» Ф-1. 5 крутых гонщиков — бывших симрейсеров

В январе этого года команда Формулы-2 «Хароуз» объявила о подписании контракта с турецким пилотом Джемом Белюкбаши. Казалось бы, это самая обычная новость из гоночного межсезонья, но не тут-то было. Дело в том, что Белюкбаши прошёл уникальный путь от виртуальных гонок до главной юниорской серии мира. В предстоящем сезоне Джем будет состязаться с самыми талантливыми пилотами мира, хотя ещё три года назад он был самым обычным симрейсером. В честь исторического дебюта турецкого пилота представляем вашему вниманию пятёрку гонщиков, которым через виртуальный автоспорт удалось пробиться в настоящие гоночные серии.

Джем Белюкбаши. В этом сезоне дебютирует в Формуле-2, хотя ещё три года назад не имел опыта во взрослых гоночных сериях

Справедливости ради стоит отметить, что ещё до начала своей киберспортивной карьеры Белюкбаши успел приобрести гоночный опыт на картодроме. На протяжении пяти лет он выступал в различных региональных и международных картинговых чемпионатах (лучший результат – 3-е место по итогам турецкого первенства в классе «мини»). В 2012-м он завершил свою историю взаимоотношений с картингом, а спустя 5 лет добился первых успехов на киберспортивном поприще.

В 2017-м Белюкбаши принял участие в чемпионате Esports Series – первом киберспортивном первенстве, проходящем при поддержке Формулы-1. В том сезоне турецкий пилот выиграл одну гонку и занял 5-е место по итогам турнира. На следующий год в Esports Series пришли настоящие команды Ф-1, которым потребовались профессиональные симрейсеры для выступлений на виртуальных трассах: Белюкбаши был выбран командой «Торо Россо». Свой второй сезон в Esports Series турок провёл значительно хуже предыдущего. Впрочем, этот факт никоим образом не помешал Джему попробовать свои силы в реальном автоспорте уже в следующем сезоне.

Переломным в гоночной карьере Белюкбаши стал 2019 год: турецкая гоночная команда Borusan Otomotiv Motorsport позволила своему соотечественнику дебютировать в Европейской серии GT4. За четыре гонки, проведённых за рулём «БМВ» М4, вчерашнему симрейсеру удалось один раз заехать на подиум. Следующий сезон Белюкбаши начинал уже в статусе основного пилота команды. Возложенные на него надежды Джем более чем оправдал: по итогам чемпионата вместе со своим напарником он занял второе место в личном зачёте класса Pro-Am. Учитывая, что два года назад он гонял исключительно по виртуальной трассе, результат просто фантастический.

В 2021-м Белюкбаши делает следующий шаг в своей карьере, дебютируя сразу в двух сериях с открытыми колёсами (первый опыт он получил в 2019-м в Еврокубке Формулы «Рено»). В азиатской Формуле-3 бывший симрейсер выступил вполне достойно, набрав очки в восьми гонках из десяти, что позволило ему закончить скоротечный чемпионат на 9-м месте личного зачёта – второй результат среди новичков. В открытом чемпионате Евроформулы Белюкбаши был ещё более успешен: несмотря на пропуск почти половины чемпионата, ему удалось одержать две победы и обосноваться на 5-й строчке по итогам сезона.

Конечно, добытые турком результаты не очень-то котируются на фоне его новых соперников из Формулы-2. Минимальный опыт в сериях с открытыми колёсами, а также не самая конкурентоспособная команда вряд ли позволят Белюкбаши выстрелить уже в первый год. Тем не менее у нас точно появился ещё один герой, за которым нужно будет особенно пристально следить в новом сезоне.

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Лукас Ордоньес. Первый в истории выпускник GT Academy

В 2008 году «Ниссан» совместно с Sony запустил культовый проект под названием GT Academy. Это была первая в своём роде программа по трансформации вчерашних симрейсеров в настоящих гонщиков. Принять участие в данном проекте мог любой желающий, ведь первый этап отбора проходил при помощи игровой консоли PlayStation 3: нужно было установить быстрый круг на конкретной трассе в компьютерной игре GranTurismo (эксклюзив от Sony). Следующие этапы отбора проходили уже на глазах у телезрителей в формате реалити-шоу. Победитель проекта получал шанс попробовать свои силы за команду «Ниссан» в чемпионате GT.

Триумфатором первого сезона GT Academy стал испанец Лукас Ордоньес. Согласно заявленным обещаниям, самый быстрый из киберспортсменов получил-таки место в «Ниссане»: уже в следующем году Ордоньес дебютировал в Еврокубке GT4. По сути это был первый в истории случай, когда вчерашний киберспортсмен-любитель становился профессиональным пилотом. С возложенным на себя грузом ответственности Лукас справился просто превосходно: по итогам сезона вместе с напарником он занял вторую строчку личного зачёта.

В 2011-м Ордоньес впервые участвует в легендарной гонке на выносливость «24 часа Ле-Мана». Итогом дебюта на трассе «Сарта» стало второе место в своём классе. На протяжении последующих четырёх лет он неизменно возвращался на север Франции, но свой дебютный результат так и не смог превзойти.

Марк Шульжицкий. Первый российский гонщик, прошедший путь от симрейсера до боевого пилота

В 2012-м GT Academy наконец-таки добралась и до России. Лучше всех с испытаниями «Ниссана» справился 23-летний уроженец Владивостока Марк Шульжицкий. Первым стартом в профессиональном автоспорте для новоявленного победителя стала гонка «24 часа Дубая». Что интересно, в своём дебютном марафоне Марку предстояло делить экипаж с Романом Русиновым – человеком, выполнявшим роль судьи в российской версии GT Academy. Таким вот оригинальным образом Роман лично выбирал себе напарника на гонку в Дубае.

В том же 2013-м Шульжицкого активно использовал «Ниссан» сразу в двух чемпионатах серии GT, где Марк в силу своих возможностей выступал достаточно неплохо. В следующем году россиянину выпала честь попробовать свои силы в легендарном марафоне на трассе «Сарта». Марк показывал достойный темп, а вот необычный прототип «Ниссана», увы, подкачал и сломался. До сих пор Марк Шульжицкий является самым успешным отечественным симрейсером.

Ян Морденборо. Первый выпускник GT Academy, добравшийся до GP3

Ещё один выпускник GT Academy. Из всех пилотов, прошедших через жернова испытаний «Ниссана», Ян Морденборо в своей австоспортивной карьере смог продвинуться дальше всех. Спустя всего лишь два года после победы в GT Academy Морденборо уже участвовал в чемпионатах британской и европейской Формулы-3. В том же 2013-м ему посчастливилось занять третье место в классе LMP2 по итогам гонки «24 часа Ле-Мана».

Прорывным для Яна стал следующий год: британский пилот дебютировал в серии GP3. Причём Морденборо не отбывал номер на трассе, представляя интерес только своим бэкграундом. Он был вполне конкурентоспособен на фоне пилотов, прошедших длинный путь от картинга до GP3 – победа и финиш на 3-м месте тому подтверждение. По итогам сезона он занял девятую строчку личного зачёта, опередив двух своих напарников по команде «Арден».

Немудрено, что Морденборо остался в серии и на следующий год, всё-таки для спонсоров его история становления представляла огромный интерес. В 2015-м он завоевал всё те же два подиума в GP3, а также дебютировал в главной на тот момент юниорской серии мира GP2, проведя две гонки в составе «Карлина». В следующем году британский пилот попробует свои силы в японской Формуле-3, где едва не станет чемпионом, после чего окончательно закончит с открытыми колёсами, сосредоточившись на кузовных сериях.

Джеймс Болдуин. Выиграл турнир и получил приглашение в команду Дженсона Баттона

Как и Белюкбаши, свои первые шаги на гоночном поприще Болдуин делал на картодроме. В 17 лет он попытался пробиться в мир большого автоспорта через Формулу «Форд», но, проведя всего несколько гонок, столкнулся с финансовыми трудностями, после чего был вынужден попрощаться с мечтами о юниорских гоночных сериях. Затем Джеймс открыл для себя удивительный мир смирейсинга, где он не раз познает успех. После победы на турнире eROC Болдуин получит приглашение принять участие в гонке чемпионов 2019 года в составе команды симрейсеров.

Также в 2019-м Джеймс стал частью организованного «Маклареном» проекта World's Fastest Gamer. Это длинный соревновательный отбор, победитель которого получал шанс выступить за команду Дженсона Баттона. Как вы уже догадались, триумфатором стал именно Болдуин.

Согласно изначальному плану, Джеймс должен был поехать именно в Европейской серии GT, но в планы вмешалась пандемия, и дебют вчерашнего симрейсера состоялся в британском первенстве. Уже в своей первой гонке за рулём «Макларена» 720S Болдуин поднялся на первую ступень пьедестала почёта – фантастическое начало. В оставшихся восьми гонках Джеймс вместе со своим напарником завоевал ещё три подиума и завершил сезон на 4-м месте личного зачёта.