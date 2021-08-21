10 выдающихся пилотов Ф-1, которым покорились легендарные «24 часа Ле-Мана»

Гонка «24 часа Ле-Мана» – одно из самых значимых и культовых событий в мире автоспорта. О победе в суточном марафоне мечтали многие пилоты, в том числе и те, кто навсегда вписал своё имя в историю Королевских гонок. В преддверии сражения на трассе «Сарта» мы предлагаем вспомнить выдающихся пилотов Формулы-1, которым покорилась легендарная гонка «24 часа Ле-Мана».

Майк Хоторн – 1 победа (1955)

Начинаем мы с самого неоднозначного представителя данной подборки. Победа, одержанная Хоторном на трассе «Сарта» в 1955 году, по сей день является одной из самых противоречивых в истории Ле-Мана. На 35-м круге гонки своим резким манёвром Майк спровоцировал страшную аварию, в результате которой погибло 84 человека. Главные конкуренты «Ягуар» команда «Мерседес» впоследствии приняла решение прекратить участие в гонке. Немецкий коллектив предложил сделать то же самое и своим соперникам из «Ягуара», однако англичане ответили отказом.

Оставшись практически без конкурентов, Майк Хоторн достаточно уверенно завершил суточный марафон на первом месте. Однако общественность не спешила чествовать победителя гонки. Мало того, что британец продолжил гонку после того, как стал виновником смертельной аварии, так он ещё и не стеснялся праздновать свой триумф после финиша. Впоследствии французское издание L'Auto-Journal опубликует фотографию попивающего шампанское Хоторна, сопроводив её саркастичной подписью «Ваше здоровье, мистер Хоторн!» Что уж говорить, послевкусие у этой победы было не самым приятным.

Несмотря на всю неоднозначность триумфа британского пилота, сам факт победы Майка в гонке «24 часа Ле-Мана» неоспорим. На сегодняшний день Хоторн является одним из пяти чемпионов Формулы-1, которым также покорилась и легендарная гонка на трассе «Сарта».

Лоренцо Бандини – 1 победа (1963)

Бандини представляет собой яркий пример пилота, величие которого заключается отнюдь не в завоёванных кубках и медалях. Несмотря на то что за свою формульную карьеру Лоренцо удалось одержать только лишь одну победу, его смело можно назвать одним из главных итальянских пилотов 1960-х. Большая часть гоночной карьеры Бандини так или иначе была связана с «Феррари». Цвета «Скудерии» талантливый итальянец защищал не только в Формуле-1, принимая участие ещё и в гонках на выносливость. На американской земле Лоренцо состязался в гонках «12 часов Себринга» и «24 часа Дайтоны» (победа в 1967-м), а в Европе выходил на старт суточного марафона на трассе «Сарта».

Впервые в гонке «24 часа Ле-Мана» Бандини принял участие в 1962 году. Дебют Лоренцо получился не самым удачным: механические проблемы не позволили экипажу итальянца добраться до финиша. Зато уже в следующем году Бандини со второй попытки выиграл гонку.

В суточном марафоне 1963 года вполне мог победить другой экипаж «Феррари» под управлением Джона Сёртиса и Вилли Мэресса. Однако, лидируя в гонке, британский пилот заехал на дозаправку, которая закончилась возгоранием машины. После схода лидеров на первую позицию вышел экипаж Бандини и Скарфиотти, который и одержал победу.

В 1963 году руководство «Феррари» планировало использовать Лоренцо исключительно в гонках спорткаров, поэтому сезон Формулы-1 итальянец начинал в составе скромной команды «Скудерия Сентро». Однако вскоре после блестящей победы Бандини в гонке «24 часа Ле-Мана» боссы «Феррари» предложили Лоренцо место в команде на оставшиеся этапы сезона Ф-1. В стане «Скудерии» Бандини провёл всю оставшуюся карьеру, вплоть до своей гибели в 1967 году.

Йохен Риндт – 1 победа (1965)

Выиграть гонку «24 часа Ле-Мана» австрийцу удалось ещё на заре своего формульного пути. Триумф Риндта на трассе «Сарта» вообще стал первой значимой победой в его карьере. Хотя стоит признать, что в итоговый успех экипажа Йохена не верил никто, даже сам австриец.

В гонке «24 часа Ле-Мана» 1965 года Риндт участвовал в составе команды «НАРТ» (North American Racing Team), которая представляла собой, по сути, американское подразделение «Феррари». Вместе со своим напарником Мастеном Грегори Риндт получил в своё распоряжение «Феррари» 250LM, однако главным фаворитом гонки была непосредственно сама «Скудерия», которая доминировала на трассе «Сарта» первую половину 1960-х.

Начало гонки для экипажа Риндта и Грегори не предвещало ничего хорошего. Спустя всего лишь четыре часа после старта Грегори пришлось остановиться в боксах для замены трамблёра. Простояв в гараже 30 минут, «Феррари» 250LM вернулась на трассу только лишь на восемнадцатой позиции. Казалось бы, на этом борьба за высокие места окончена, но у Риндта на этот счёт было другое мнение. Продемонстрировав невероятный пилотаж, за ночь австриец сумел отыграть пятнадцать позиций и к рассвету его экипаж уже находился на третьем месте.

Ну а после рассвета «Феррари» 250LM вышла в лидеры. Несмотря на проблемы с трансмиссией, возникшие ближе к финишу, Мастену удалось закончить гонку на первом месте. Спустя несколько десятилетий резервист команды Эд Хьюгус признался, что подменял в той гонке Мастена Грегори на одном из отрезков марафона. Такой маневр правилами был запрещён и экипаж по идее должны были дисквалифицировать. Но это уже совсем другая история.

Брюс Макларен – 1 победа (1966)

Пожалуй, из всех представителей данной подборки именно Брюс Макларен оставил самый глубокий след в истории автоспорта. Вполне логично, что запомнился Макларен прежде всего как основатель легендарной команды Формулы-1. Однако не нужно забывать, что и гонщиком он был невероятно талантливым. 1966 год стал одним из самых важных в жизни великого новозеландца. Ведь именно в этом году его детище под названием «Макларен» проводило свой первый сезон в Формуле-1. Плюс ко всему всё в том же 1966-м Брюс одержал свою единственную победу в гонке «24 часа Ле-Мана».

Благодаря вышедшему в 2019 году фильму «Ford против Ferrari» о победе Брюса Макларена на трассе «Сарта» знают даже люди далекие от автоспорта. Как и было показано в киноленте, после схода главных соперников в лице «Феррари» у экипажей «Форда» попросту не осталось конкурентов. Кен Майлз первым пересёк финишную черту, однако победителем престижного марафона стал именно Брюс Макларен, который финишировал вслед за ним. Ведь, согласно тогдашним правилам, гонку выигрывал тот пилот, который преодолел наибольшее расстояние за отведённые 24 часа. А поскольку на стартовой решётке «Форд» Макларена стоял дальше, чем машина Майлза, то и победителем суточного марафона стал именно новозеландец. Очень странное правило, благодаря которому легендарный Брюс Макларен выиграл «Ле-Ман».

Грэм Хилл – 1 победа (1972)

Грэм Хилл по сей день остаётся единственным обладателем так называемой тройной золотой короны. То есть за всю многолетнюю историю автоспорта никто, кроме легендарного британца, не смог выиграть три самых престижных гонки мира – Гран-при Монако Формулы-1, «Инди-500» и «24 часа Ле-Мана».

Триумф в легендарной гонке на трассе «Сарта» стала последним пазлом в общей картине невероятных побед Грэма. К 1972 году британец уже успел стать двукратным чемпионом Ф-1, а также выиграть «Инди-500» в 1966 году.

Гонка «24 часа Ле-Мана» 1972 года была для Хилла уже десятой попыткой покорить легендарный марафон. Начиная с 1958-го, Хилл на протяжении девяти лет непрерывно принимал участие в заездах на трассе «Сарта» – каждый раз неудачно. И вот, спустя шесть лет после последнего старта, Хилл предпринял новую попытку войти в историю.

Юбилейная гонка на трассе «Сарта» оказалась счастливой для Хилла. В составе французской команды «Матра» британцу наконец-таки удалось победить в эпохальной гонке на выносливость. Кстати, напарником Хилла в том марафоне был легендарный Анри Пескароло, в будущем четырёхкратный победитель гонки.

Дидье Пирони – 1 победа (1978)

Победа в домашней гонке на выносливость является самой значимой в непродолжительной гоночной карьере Пирони. В 1982-м Дидье вполне мог стать чемпионом Ф-1 (за пять гонок до конца сезона лидировал в личном зачёте). Однако авария на «Хоккенхаймринге» поставила крест как на шансах Пирони на титул, так и на его дальнейшей автоспортивной карьере.

За четыре года до злополучного уик-энда в Германии француз только делал первые шаги в Формуле-1, выступая за команду «Тиррелл». В том же 1978-м Пирони принимал участие уже в своей третьей гонке «24 часа Ле-Мана» в составе команды «Рено Спорт». Совместно с Жан-Пьером Жоссо Дидье выпала честь управлять прототипом, который «Рено» разработали совместно с «Альпин».

В 1978 году вся гонка «24 часа Ле-Мана», по сути, свелась к соперничеству между «Рено» и «Порше». Победу в конечном итоге одержали французы, тем самым прервав двухлетнюю победную поступь команды из Штутгарта. Выиграв гонку на трассе «Сарта», «Рено» со спокойной душой отправились покорять Ф-1, а Дидье Пирони ещё пять сезонов будет радовать французских болельщиков своим пилотажем.

Микеле Альборето – 1 победа (1997)

Альборето – последний итальянец, побеждавший за «Феррари», и просто один из культовых пилотов 1980-х. Ещё в начале своей формульной карьеры Микеле принимал участие в гонках «24 часа Ле-Мана», однако особого успеха не снискал. После 1983 года итальянец взял паузу в отношениях с трассой «Сарта» и вернулся на север Франции только лишь в 1996-м, спустя два года после последнего сезона в Ф-1.

Первое за долгие годы участие в гонке на выносливость для Альборето обернулось неудачей: не получилось даже добраться до финиша. Но Микеле не отчаивался и в следующем году за рулём всё того же «Порше» WSC-95 добился своей первой виктории. Что интересно, одним из напарников Альборето в той гонке был легендарный Том Кристенсен, для которого эта победа в суточном марафоне стала первой из девяти.

Отпраздновав триумф на севере Франции, Микеле и не думал останавливаться. Каждый следующий год он принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» вплоть до тех пор, пока не погиб в апреле 2001-го при тестировании прототипа «Ауди» R8. Микеле ушёл из жизни в возрасте сорока четырёх лет.

Фернандо Алонсо – 2 победы (2018-2019)

Если в ближайшее время кто-то и станет обладателем тройной золотой короны, то этим господином наверняка будет Фернандо Алонсо. Даже сам испанец признаётся, что его цель — это повторение выдающегося достижения Грэма Хилла. Для того чтобы составить компанию великому британцу, Фернандо не хватает только победы на «Старой кирпичнице».

Что касается «Ле-Мана», то здесь Алонсо уже выполнил свою норму. Вообще стоит признать, что у Фернандо просто бешеный КПД на трассе «Сарта»: две гонки – две победы. Первый раз в легендарной гонке на севере Франции Алонсо принял участие ещё во время своего последнего сезона за «Макларен» в 2018 году.

В дебютной гонке «24 часа Ле-Мана» сотоварищами по экипажу для испанца стали его бывшие соперники по Ф-1 – Казуки Накадзима и Себастьен Буэми. В отсутствие «Порше» соперников у японской команды, можно сказать, что и не было. Борьба за победу на трассе «Сарта» развернулась между двумя машинами «Тойоты». Победу в итоге одержал экипаж Алонсо, а японский концерн впервые в истории отпраздновал триумф в гонке «24 часа Ле-Мана».

Фил Хилл – 3 победы (1958, 1961-1962)

Четырнадцать раз Фил Хилл принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана»! Американцу посчастливилось застать «золотую» эпоху «Феррари» в гонках на трассе «Сарта». В период с 1958-го по 1962-й Хиллу трижды удалось отпраздновать триумф по итогам суточного марафона. Что примечательно, каждую из своих побед он разделил с одним и тем же напарником – Оливье Жандебьеном. В 1958 году Фил впервые стал победителем гонки, причём сделал он это ещё до формульного дебюта. Свою первую гонку в Ф-1 Хилл проведёт спустя пару недель после триумфа на трассе «Сарта», причём тоже во Франции.

Следующий раз легендарный марафон покорится американцу уже в 1961-м. В том же году он возьмёт титул в Ф-1 и навсегда потеряет своего товарища по команде и друга Вольфганга фон Трипса, погибшего в ужасной аварии в «Монце». В 1962-м «Феррари» в Ф-1 уже не являлась той грозной силой, как в прошлом сезоне, и Хилл оказался отрезан от борьбы за высокие места. Неудачи в Формуле-1 американец компенсировал уже третьей победой в гонке «24 часа Ле-Мана». В конце 1962 года Хилл покинул «Феррари» и впоследствии приезжал на трассу «Сарта» уже под знамёнами других команд, и делал он это каждый раз неудачно.

Жаки Икс – 6 побед (1969, 1975-1977, 1981-1982)

Вот мы и подобрались к самому успешному пилоту Ф-1, принимавшему участие в гонке «24 часа Ле-Мана». Думаю, здесь не стоит подробно расписывать о подвигах Жаки Икса на трассе «Сарта». О величии бельгийца прежде всего говорят его шесть побед, одержанные в легендарном марафоне на выносливость. Больше Икса побед в гонке «24 часа Ле-Мана» одержал только один человек – абсолютный рекордсмен Том Кристенсен.

Свою первую победу на трассе «Сарта» Жаки Икс одержал с третьей попытки в 1969 году. Тогда бельгиец в упорной борьбе за рулём «Форд» GT40 опередил экипаж «Порше», с которым по иронии судьбы он в будущем будет долго и плодотворно сотрудничать.

С 1975-го по 1977-й Жаки доминировал на трассе «Сарта», никого не подпуская к первой ступени пьедестала (кроме своих напарников, разумеется). С 1976 года начался его самый успешный этап карьеры – как раз в составе «Порше». С командой из Штутгарта Икс одержит ещё четыре победы на севере Франции и окончательно закроет для себя страницу истории под названием «Ле-Ман» в 1985 году. За столь легендарный путь в самой престижной гонке на выносливость Жаки Икс удостоился прозвища Месье Ле-Ман.