4 знаменитости, провалившиеся за рулём болида Формулы-1

Новость, что Майкл Андретти намерен вернуться в Формулу-1 в новой роли, в одночасье облетела весь мир. Сын чемпиона 1978 года, проваливший свой единственный сезон за «Макларен», построил невероятно успешную карьеру за океаном и теперь готовится к возвращению в «Королевские гонки» в качестве владельца команды. А пока американец ведёт переговоры с ФИА, мы предлагаем вспомнить ещё четверых гонщиков, чьи неудачи на трассе не помешали им добиться мировой славы.

Хозяин Формулы-1

Именно им на протяжении нескольких десятилетий являлся Берни Экклстоун – расчётливый делец, в чьей душе нашлось место для азарта и скорости. В молодости Бернард Чарльз Экклстоун перепродавал машины, параллельно участвуя в гонках национального масштаба. Добившись в них определённых успехов, 28-летний англичанин задумал покорить вершину мирового автоспорта – Формулу-1.

Грэм Хилл и Берни Экклстоун Фото: National Motor Museum/Getty Images

К сожалению, молодому бизнесмену просто не хватило опыта, а потому за немалые деньги он купил уже устаревшие болиды Connaught, не позволившие нанятым им гонщикам пройти квалификацию в Монако. Обвинив пилотов в отсутствии способностей, Берни сел за руль сам и показал худшее среди участников время, так и не выйдя на старт.

Второе пришествие могло случиться в том же году в Великобритании. Частный коллектив BC Ecclestone выставил два болида, которые должны были отправиться в гонку с последнего ряда. В заявочном листе даже числился сам владелец команды, но в последний момент Экклстоун передумал и отдал машину Джеку Фэйрмену, сошедшему на седьмом круге. В следующий раз Берни предстал перед гоночным миром уже в качестве менеджера. И понеслась…

Гений автомобильного века

По всеобщему признанию, Колин Чепмен был гениальным конструктором. Говорили, что он настолько любил проектировать машины, что совсем не интересовался собственно гонками. Впрочем, скорее всего, это преувеличение, ведь авиационный инженер Энтони Колин Брюс Чепмен гонялся сам и был близко к тому, чтобы стать пилотом Формулы-1. Это произошло во Франции, при довольно неожиданных обстоятельствах: талантливого инженера пригласили помочь в создании болида команды «Вануолл», а когда освободилось место в третьей машине, то хозяин Тони Вандервелл, недолго думая, отдал её Колину.

Колин Чепмен, Джим Кларк и вся команда «Лотус» Фото: Blackman/Getty Images

Увы, дебют Чепмена в Формуле-1 так и не состоялся: в квалификации британец столкнулся с Майком Хоторном и разбил машину. А через два года на старт Гран-при Монако (того самого, в котором не смог принять участие Экклстоун) вышли машины «Лотус», которым суждено было сыграть огромную роль в истории автоспорта.

Тот самый гонщик «Форда» против «Феррари»

Герой оскароносной ленты «Форд» против «Феррари» Кэролл Шелби также пробовал свои силы в Формуле-1. Выступая на частной «Мазерати» в 1958-м, американец добился четвёртого места в Италии, разделив машину с Мастеном Грегори. Увы, по правилам того сезона смена пилотов по ходу дистанции хоть и не запрещалась, но автоматически лишала их набранных очков, так что Шелби не заработал заветных баллов.

Фил Хилл, Кэролл Шелби и Рой Сальвадори на старте Гран-при Франции — 1958 Фото: Peter Coltrin/Getty Images

На следующий год он стал пилотом амбициозной программы «Астон Мартин». Выиграв в Ле-Мане на пару с Роем Сальвадори, Шелби в четырёх гонках Формулы-1 довольствовался максимум восьмым местом, по-прежнему страдая от сходов. Впрочем, талант гонщика был очевиден, и новые победы не заставили бы себя ждать, но осенью того же года Шелби досрочно завершил карьеру по состоянию здоровья. А через несколько лет машины «Форд», перестроенные под руководством бывшего пилота, триумфально выиграли всё те же «24 часа Ле-Мана».

Плейбой

Героя этой истории гонки манили исключительно с романтической стороны. Одержав лишь пару побед на протяжении всей карьеры, молодой человек спокойно покупал себе места во всё более серьёзных соревнованиях, пользуясь отцовским состоянием. Дошла очередь и до Формулы-1. В сезоне 1992 года он несколько раз не прошёл квалификацию, а лучшим результатом его болида «Марч» стало девятое место в Венгрии.

Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

Впрочем, пилот не отчаялся и в 1994-м предпринял новую попытку. Увы, на этот раз его команда «Пасифик» была настолько плоха, что в сезоне из 16 гонок он стартовал лишь дважды, да и то сошёл. Утомившись низкими результатами, гонщик, которого сегодня назвали бы рента-драйвером, покинул «Королевские гонки» и больше нигде не светился. Не пожелал он и продолжить дело отца, оставаясь верным однажды выбранному образу жизни. И не было бы ничего в этой истории примечательного, если бы не имя. Молодого человека звали Поль Бельмондо, а спонсором гонок был его отец – знаменитый французский актёр.