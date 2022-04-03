В «Ред Булл» опять заменят второго пилота? У «быков» шесть гонщиков на четыре места

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что австрийцы рискуют потерять Пьера Гасли — если в сезоне-2023 не смогут предоставить ему место в топ-команде. Так что же, место Серхио Переса под угрозой? Разбираемся в кадрах «Ред Булл», «Альфа Таури» и молодёжной программы Милтон-Кинса.

Да, место Переса под угрозой

Контракт с «Ред Булл», подписанный в конце 2020 года, спас карьеру Чеко в Формуле-1 — без него мексиканец наверняка вовсе остался бы без места. В сезоне-2021 Серхио в качестве напарника Ферстаппена смотрелся увереннее, чем Гасли и Албон до него, но даже он лишь изредка выжимал из техники максимум, зачастую оставаясь позади первой тройки и выполняя роль стратегического подспорья.

Этого было достаточно, чтобы продлить контракт на 2022 год с понятной целью — освоившись в команде, Перес должен чаще выдавать темп на уровне Ферстаппена и приносить пользу в борьбе за победы и очки. Сезон только начался, и пока рано судить, удаётся ли Серхио соответствовать этим ожиданиям. В Джидде мексиканец вплоть до аварии Латифи оставался главным фаворитом гонки, но на первом этапе довольно много терял на фоне Ферстаппена.

В Бахрейне Перес терял относительно Ферстаппена Фото: Clive Mason/Getty Images

«Ред Булл» требуется стабильный второй пилот, и лишь следующие несколько гонок покажут, удаётся ли Пересу регулярно быть так же близко к пределу машины, как его напарнику. Если нет, то смысл продления контракта с ним на сезон-2023 не совсем ясен: раз уж на второй год в команде прогресса не было, едва ли он вероятен на третий.

Тем более когда у команды есть Гасли — гонщик на шесть лет моложе, который с достоинством перенёс 2019 год, выиграл Гран-при Италии в 2020-м и вот уже третий год подряд остаётся лидером «Альфа Таури». Начало сезона-2019 Пьер действительно провёл так себе, но теперь это совсем другой гонщик. В конце концов, в составе молодёжной команды француз проводит уже пятый сезон (это даже если не считать 2019 год) — в Фаэнце расти ему уже некуда, а возвращение в Милтон-Кинс пошло бы на пользу и ему, и команде.

Другие варианты Гасли

Пока, впрочем, Гасли в «Ред Булл» не ждут: у Переса впереди целый сезон за рулём одной из лучших машин в пелотоне, которая уже принесла ему поул и наверняка не раз будет в состоянии выиграть гонку. Даже в Джидде Чеко уверенно контролировал ход гонки и лишь из-за стечения обстоятельств оказался позади главных соперников. Если Серхио продолжит в том же духе и в других гонках — Кристиан Хорнер первым предложит ему новый контракт. И что в таком случае делать Пьеру Гасли?

В «Мерседесе» и «Феррари» в ближайшее время вряд ли появятся свободные места — а если они всё же будут, то фамилия Гасли окажется в числе первых в списках кандидатов. При этом парадоксально, но попасть в «Альпин» у француза куда меньше шансов: в Энстоуне ждёт своего шанса Оскар Пиастри, а «французскую» вакансию закрывает Эстебан Окон. Зато какие-то французские спонсоры могли поддержать переход Пьера в «Хаас» или «Альфа Ромео» — сателлиты «Феррари» стали одним из главных сюрпризов начала сезона и сейчас смотрятся увереннее, чем «Альфа Таури».

Гасли готов усилить любую команду в пелотоне Фото: Peter Fox/Getty Images

Одновременно с этим Гасли выглядит наиболее логичным кандидатом, если «Макларен» или «Астон Мартин» потеряют кого-то из своих пилотов (читай — Риккардо или Феттеля), и хотя сейчас такой переход может показаться странным решением, у обеих команд достаточно ресурсов, чтобы при грамотном их распределении добиться успеха.

Так или иначе, если «Ред Булл» в итоге продлит контракт с Пересом, а Гасли не захочет оставаться в «Альфа Таури» на четвёртый сезон подряд, расстановка сил в чемпионате будет яснее — и окончательное решение Пьер будет принимать, исходя из неё.

«Альфа Таури» может полностью сменить состав

Если перспективы Гасли сейчас выглядят весьма радужно, то вот Юки Цуноде только предстоит завоевать новый контракт. Японец и сам в конце прошлого года признавался, что был удивлён такому решению руководства, и пока оправдать эти авансы ему не удаётся: гонку в Джидде он пропустил не по своей вине, но в квалификации в Бахрейне проехал очень неуверенно и набрал очки лишь из-за технических проблем товарищей по команде.

В этом году у «Ред Булл» сразу три перспективных пилота в Формуле-2. В первую очередь речь идёт о Лиаме Лоусоне, который в прошлом году выступал и в Ф-2, и в DTM и едва не стал чемпионом последней.

Протеже «Уильямса» Логан Сарджент и пилоты «Ред Булл» в Ф-2 Лиам Лоусон и Юри Випс Фото: Lars Baron/Getty Images

Кроме того, уже долгое время австрийцы поддерживают эстонца Юри Випса — в этом году он выступает даже лучше Лоусона и выиграл бы первую длинную гонку сезона, если бы не заминка механиков на пит-стопе. Наконец, в цветах «Ред Булл» в Ф-2 гоняется норвежец Деннис Хаугер — действующий чемпион Формулы-3.

Хаугеру, возможно, рановато переходить в Формулу-1 уже в 2023 году, однако Лоусон и Випс, которые параллельно выполняют роли резервных пилотов и будут выезжать в свободных заездах по пятницам, смогут эффективно заменить Цуноду, если получат достаточно времени на знакомство с машиной. Так что возможный уход Гасли позиции Юки никак не улучшает — рановато хоронили молодёжную программу «Ред Булл»!