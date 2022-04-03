Матч-центр Новости Видео РПЛ без легионеров. LIVE Билеты Рейтинг букмекеров Футбольный менеджер
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Статьи

Хельмут Марко намекнул на возвращение Пьера Гасли в «Ред Булл» Формулы-1 вместо Серхио Переса

В «Ред Булл» опять заменят второго пилота? У «быков» шесть гонщиков на четыре места
Дмитрий Захарченко
В «Ред Булл» опять заменят второго пилота?
Комментарии
Свежие слова про будущее Пьера Гасли — плохие новости для Чеко Переса.

Советник «Ред Булл» по автоспорту Хельмут Марко признался, что австрийцы рискуют потерять Пьера Гасли — если в сезоне-2023 не смогут предоставить ему место в топ-команде. Так что же, место Серхио Переса под угрозой? Разбираемся в кадрах «Ред Булл», «Альфа Таури» и молодёжной программы Милтон-Кинса.

Да, место Переса под угрозой

Контракт с «Ред Булл», подписанный в конце 2020 года, спас карьеру Чеко в Формуле-1 — без него мексиканец наверняка вовсе остался бы без места. В сезоне-2021 Серхио в качестве напарника Ферстаппена смотрелся увереннее, чем Гасли и Албон до него, но даже он лишь изредка выжимал из техники максимум, зачастую оставаясь позади первой тройки и выполняя роль стратегического подспорья.

Этого было достаточно, чтобы продлить контракт на 2022 год с понятной целью — освоившись в команде, Перес должен чаще выдавать темп на уровне Ферстаппена и приносить пользу в борьбе за победы и очки. Сезон только начался, и пока рано судить, удаётся ли Серхио соответствовать этим ожиданиям. В Джидде мексиканец вплоть до аварии Латифи оставался главным фаворитом гонки, но на первом этапе довольно много терял на фоне Ферстаппена.

В Бахрейне Перес терял относительно Ферстаппена

В Бахрейне Перес терял относительно Ферстаппена

Фото: Clive Mason/Getty Images

«Ред Булл» требуется стабильный второй пилот, и лишь следующие несколько гонок покажут, удаётся ли Пересу регулярно быть так же близко к пределу машины, как его напарнику. Если нет, то смысл продления контракта с ним на сезон-2023 не совсем ясен: раз уж на второй год в команде прогресса не было, едва ли он вероятен на третий.

Тем более когда у команды есть Гасли — гонщик на шесть лет моложе, который с достоинством перенёс 2019 год, выиграл Гран-при Италии в 2020-м и вот уже третий год подряд остаётся лидером «Альфа Таури». Начало сезона-2019 Пьер действительно провёл так себе, но теперь это совсем другой гонщик. В конце концов, в составе молодёжной команды француз проводит уже пятый сезон (это даже если не считать 2019 год) — в Фаэнце расти ему уже некуда, а возвращение в Милтон-Кинс пошло бы на пользу и ему, и команде.

Антироссийские санкции поставили на грань срыва этап MotoGP. Под угрозой пара Гран-при Ф-1 Антироссийские санкции поставили на грань срыва этап MotoGP. Под угрозой пара Гран-при Ф-1

Другие варианты Гасли

Пока, впрочем, Гасли в «Ред Булл» не ждут: у Переса впереди целый сезон за рулём одной из лучших машин в пелотоне, которая уже принесла ему поул и наверняка не раз будет в состоянии выиграть гонку. Даже в Джидде Чеко уверенно контролировал ход гонки и лишь из-за стечения обстоятельств оказался позади главных соперников. Если Серхио продолжит в том же духе и в других гонках — Кристиан Хорнер первым предложит ему новый контракт. И что в таком случае делать Пьеру Гасли?

В «Мерседесе» и «Феррари» в ближайшее время вряд ли появятся свободные места — а если они всё же будут, то фамилия Гасли окажется в числе первых в списках кандидатов. При этом парадоксально, но попасть в «Альпин» у француза куда меньше шансов: в Энстоуне ждёт своего шанса Оскар Пиастри, а «французскую» вакансию закрывает Эстебан Окон. Зато какие-то французские спонсоры могли поддержать переход Пьера в «Хаас» или «Альфа Ромео» — сателлиты «Феррари» стали одним из главных сюрпризов начала сезона и сейчас смотрятся увереннее, чем «Альфа Таури».

Гасли готов усилить любую команду в пелотоне

Гасли готов усилить любую команду в пелотоне

Фото: Peter Fox/Getty Images

Одновременно с этим Гасли выглядит наиболее логичным кандидатом, если «Макларен» или «Астон Мартин» потеряют кого-то из своих пилотов (читай — Риккардо или Феттеля), и хотя сейчас такой переход может показаться странным решением, у обеих команд достаточно ресурсов, чтобы при грамотном их распределении добиться успеха.

Так или иначе, если «Ред Булл» в итоге продлит контракт с Пересом, а Гасли не захочет оставаться в «Альфа Таури» на четвёртый сезон подряд, расстановка сил в чемпионате будет яснее — и окончательное решение Пьер будет принимать, исходя из неё.

Сезон «Мерседеса» уже провален? Нет, немцы ещё могут включиться в борьбу за титул Ф-1 Сезон «Мерседеса» уже провален? Нет, немцы ещё могут включиться в борьбу за титул Ф-1

«Альфа Таури» может полностью сменить состав

Если перспективы Гасли сейчас выглядят весьма радужно, то вот Юки Цуноде только предстоит завоевать новый контракт. Японец и сам в конце прошлого года признавался, что был удивлён такому решению руководства, и пока оправдать эти авансы ему не удаётся: гонку в Джидде он пропустил не по своей вине, но в квалификации в Бахрейне проехал очень неуверенно и набрал очки лишь из-за технических проблем товарищей по команде.
В этом году у «Ред Булл» сразу три перспективных пилота в Формуле-2. В первую очередь речь идёт о Лиаме Лоусоне, который в прошлом году выступал и в Ф-2, и в DTM и едва не стал чемпионом последней.

Протеже «Уильямса» Логан Сарджент и пилоты «Ред Булл» в Ф-2 Лиам Лоусон и Юри Випс

Протеже «Уильямса» Логан Сарджент и пилоты «Ред Булл» в Ф-2 Лиам Лоусон и Юри Випс

Фото: Lars Baron/Getty Images

Кроме того, уже долгое время австрийцы поддерживают эстонца Юри Випса — в этом году он выступает даже лучше Лоусона и выиграл бы первую длинную гонку сезона, если бы не заминка механиков на пит-стопе. Наконец, в цветах «Ред Булл» в Ф-2 гоняется норвежец Деннис Хаугер — действующий чемпион Формулы-3.

Хаугеру, возможно, рановато переходить в Формулу-1 уже в 2023 году, однако Лоусон и Випс, которые параллельно выполняют роли резервных пилотов и будут выезжать в свободных заездах по пятницам, смогут эффективно заменить Цуноду, если получат достаточно времени на знакомство с машиной. Так что возможный уход Гасли позиции Юки никак не улучшает — рановато хоронили молодёжную программу «Ред Булл»!

«Ред Булл» против «Феррари»: разбираемся, кто сейчас быстрее всех в Формуле-1 «Ред Булл» против «Феррари»: разбираемся, кто сейчас быстрее всех в Формуле-1
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022