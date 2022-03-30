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Формула-1 в сезоне-2022: кто быстрее в борьбе Ферстаппена на «Ред Булл» и Леклера на «Феррари»

«Ред Булл» против «Феррари»: разбираемся, кто сейчас быстрее всех в Формуле-1
Дмитрий Захарченко
«Ред Булл» против «Феррари»
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Невероятно: совсем разные концепции и подходы к настройкам — и по сути одинаковая скорость.

Первые две гонки Формулы-1 сезона-2022 прошли под знаком плотной борьбы действующего чемпиона Макса Ферстаппена на «Ред Булл» и лидера «Феррари» Шарля Леклера. Оба сражения выглядели так, что у главных претендентов на титул примерно равная по силам техника, хотя ведут себя и управляются новые «Феррари» и «Ред Булл», похоже, по-разному.

Разбираемся, в чём сильные и слабые стороны команд-лидеров.

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«Ред Булл»: «дельфинирование» или расчёт?

Начнём с «Ред Булл» — победителей гонки в Джидде. Во время Гран-при Саудовской Аравии можно было заметить, что Леклеру удаётся отрываться от Ферстаппена в поворотах, в то время как у Макса было преимущество на прямых. Это можно отчасти объяснить тем, что заднее антикрыло голландца было настроено на меньшую прижимную силу.

В Бахрейне, как отмечают знаменитые эксперты Джорджо Пиола и Марк Хьюз, картина была примерно той же: в «Ред Булл» настроили свою машину таким образом, чтобы она сталкивалась с меньшим сопротивлением воздуха. С одной стороны, это может объясняться тем, что днище машины «Ред Булл» вместе с закрылками в районе задней подвески генерируют больше прижимной силы, чем «Феррари», а потому команде и не нужен большой угол атаки заднего антикрыла.

Заднее антикрыло «Ред Булл» настроено на меньшую прижимную силу

Заднее антикрыло «Ред Булл» настроено на меньшую прижимную силу

Фото: Clive Mason/Getty Images

С другой — нельзя исключать вероятности того, что при большей загрузке заднего антикрыла (и, соответственно, — большей прижимной силе) автомобиль начинает «дельфинировать» — раскачиваться на прямых, теряя всю эффективность. Именно эта проблема сейчас мешает «Мерседесу». У немцев, правда, ситуация намного хуже, и исправить её можно лишь увеличением дорожного просвета, но в той или иной степени проблема затронула всех.

В Джидде можно было заметить, как машина Ферстаппена регулярно высекает искры из асфальта — это признак того, что автомобиль касается полотна. И неясно, что будет с ним происходить, если загрузить заднее крыло сильнее. Но совсем скоро мы это узнаем: трасса в Мельбурне требует больше прижимной силы, чем автодром в Сахире или уличная трасса в Джидде.

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У «Феррари» лучше динамика, но ниже максималка

«Феррари» в обеих гонках использовала более агрессивные настройки заднего антикрыла, да и сама конфигурация базовой плоскости обладала куда более глубоким изгибом, чем у машины «Ред Булл». С такой формой антикрыла машина испытывает большее сопротивление воздуха — и именно этим объясняется то, что на прямых Ферстаппену удавалось подтягиваться.

Однако одними настройками едва ли можно объяснить разницу в 14 км/ч: во время гонки на отсечке максимальной скорости Ферстаппен разгонялся до 334,6 км/ч (лучший показатель), в то время как Леклер достигал лишь 320,6 (16-й результат), а Сайнс — 318,3 (худший результат среди всех участников гонки). Точного ответа, откуда возникла такая большая разница, пока нет даже у самой «Феррари». Возможно, дело в самой концепции шасси с массивными боковыми понтонами.

В максимальной скорости «Феррари» уступает очень много

В максимальной скорости «Феррари» уступает очень много

Фото: Clive Mason/Getty Images

В то же время благодаря двигателю у «Феррари» лучше динамика разгона на выходе из поворотов. Кроме того, «Скудерии», как признал Хельмут Марко, лучше удаётся работать с резиной: шины эффективны в более широком диапазоне условий, в то время как шасси «Ред Булл» в этом смысле капризнее.

Трасса в Мельбурне куда менее требовательна к максимальной скорости, а потому в теории недостатки новой «Феррари» не должны играть большую роль. Впрочем, пока мы можем лишь гадать, как всё сложится в Австралии.

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Машины разные, время на круге — одинаковое

В двух прошедших гонках «Феррари» и «Ред Булл» принципиально по-разному проходили круги, при этом оба шасси лишь в начальной стадии развития, они будут дорабатываться и меняться, что также сыграет роль в динамике борьбы претендентов на титул.

Это хороший знак: в паддоке опасались, что машины 2022 года получатся одинаковыми, но тревога оказалась ложной. И тем удивительнее то, что в квалификации время на круге у «Феррари» и «Ред Булл» в той же Джидде отличалось буквально на пару сотых секунды, и понять, кто же именно быстрее, пока невозможно. Так что этот сезон, похоже, будет не менее захватывающим, чем предыдущий.

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