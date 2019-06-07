Назло воспоминаниям. Как Кубица едва не погиб и спустя год победил в Канаде

Для многих возвращение Роберта Кубицы в Формулу-1 стало большой неожиданностью, но те, кто видели выступления поляка в Монреале чуть более десяти лет назад, знают, что он обладает несгибаемой волей и абсолютно бесстрашен.



Накануне Гран-при Канады рассказываем историю первой и (пока) единственной победы Кубицы в Формуле-1.

Первый Монреаль Кубицы

Кубица пришёл в Формулу-1 в 2006 году, заменив в «БМВ-Заубере» Жака Вильнёва. БМВ, прежде на протяжении шести лет сотрудничавшая с «Уильямсом», теперь начала новый проект в Хинвиле — и получилось неплохо. «БМВ-Заубер» вышел на пятое место Кубка конструкторов — туда же, где находился ранее «БМВ-Уильямс», правда, до подиумов гонщики доезжали редко: Ник Хайдфельд финишировал третьим на «Хунгароринге», а Кубица завоевал «бронзу» Гран-при Италии — зато в третьей гонке в карьере.

Михаэль Шумахер и Роберт Кубица на подиуме Гран-при Италии-2006 Фото: Vladimir Rys/Bongarts/Getty Images

В БМВ тем не менее ожидали большего — немцы рассчитывали бороться за титул с «Феррари», «Маклареном» и «Рено». Сезон-2007 для «БМВ-Заубера» начался с трёх четвёртых мест Хайдфельда, затем четвёртым в Барселоне стал Кубица, а в Монако пилоты расположились на пятой и шестой позициях. Но главной надеждой баварцев был Гран-при Канады: на скоростной трассе в Монреале мощный двигатель БМВ должен был показать себя во всей красе.



Начался уик-энд с третьего места Хайдфельда в квалификации — он всего одну десятую проиграл Фернандо Алонсо, иначе стартовал бы с первого ряда. Однако испанец уже на старте допустил ошибку и отдал Нику второе место. Кубица тем временем шёл восьмым, а на рестарте после ошибки Сутиля должен был отыгрываться с 14-го места и начал бороться с Ярно Трулли.



На подходе к шпильке между «БМВ-Заубером» и «Тойотой» произошёл контакт, из-за чего Кубицу на огромной скорости выбросило на траву. Погасить скорость гонщик уже не мог, и в результате болид налетел на внутренний отбойник, после чего срикошетил в сторону трассы и кубарем покатился по асфальту.

Посмотреть видео можно в официальном YouTube-аккаунте Формулы-1.



Роберта тут же отвезли в медицинский центр. К счастью, обошлось растяжением связок лодыжки и сотрясением мозга, но выступать в следующей гонке врачи Кубице запретили — на Гран-при США поляка заменил Себастьян Феттель, и это была первая гонка будущего четырёхкратного чемпиона мира в Формуле-1. Победу же в Монреале одержал дебютант Льюис Хэмилтон.

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Когда Хэмилтон помог Кубице

Через год «БМВ-Заубер» сделал ещё один шаг вперёд — Хайдфельд с Кубицей теперь регулярно поднимались на подиумы, а в Бахрейне поляк стартовал с поул-позиции. После второго места в Монако Роберт и вовсе вышел на четвёртое место в чемпионате, а команда занимала третью позицию Кубка конструкторов — всего одно очко уступая «Макларену».



В Канаде машины «БМВ-Заубера» вновь были быстры: Кубица квалифицировался вторым, Хайдфельд занял восьмое место. Вперёд со старта уехал Льюис Хэмилтон, но британец, как и другие лидеры, отправился на пит-лейн, когда из-за пожара на машине Сутиля на трассу выехал сейфти-кар. Согласно процедуре, выезд из боксов был закрыт — Райкконен и Кубица аккуратно остановились перед светофором, а вот Хэмилтон не обратил внимания и врезался в «Феррари» финна. Пит-лейн Кубица в итоге покидал в одиночестве.

Разбитые машины Хэмилтона и Райкконена. Гран-при Канады-2008 Фото: Paul Gilham/Getty Images

Заезд на время возглавил напарник поляка — Хайдфельду подфартило с моментом появления сейфти-кара, и в итоге гонку повели два «БМВ-Заубера», но если Ника заправили до финиша, то Роберту предстояло посетить боксы ещё раз. Немец не стал портить поляку гонку и выпустил вперёд – как выяснится спустя много лет, напарники по «БМВ-Зауберу» на двоих одержат в Ф-1 всего лишь одну победу, и её обладатель определился именно в этот момент. Роберт на лёгкой машине сумел создать достаточный отрыв, чтобы после второго пит-стопа остаться впереди Ника.



В отсутствие конкурентов баварцы завоевали победный дубль: Кубица выиграл, Хайдфельд финишировал вторым, а Дэвид Култхард на «Ред Булл» отстал от победителя на 20 с лишним кругов. По итогам гонки Кубица вышел в лидеры чемпионата, на четыре очка опережая Массу и Хэмилтона, а «БМВ-Заубер» поднялся на вторую строчку командного зачёта — всего в трёх очках от «Феррари».

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Последний триумф

Гран-при Канады-2008 стал высшей точкой для БМВ в Формуле-1 2000-х. Баварцы решили сделать комплексный шаг вперёд — оставить доработку шасси F1.08 и бросить все силы на машину следующего года. В 2008-м команда больше не побеждала, а Кубица занял в чемпионате четвёртое место. Увы, автомобиль сезона-2009 получился неудачным — по баварцам ударил спорный двойной диффузор конкурентов, да и без его учёта машина вышла средненькой. К концу года на фоне экономического кризиса БМВ свернула программу и в Формуле-1 больше не участвовала.

Роберт Кубица перешёл в «Рено», где завоевал несколько подиумов, но это был очевидный шаг назад, а в феврале 2011-го едва не погиб на ралли в Италии — после жуткой аварии врачи несколько часов спасали ему жизнь, а затем буквально по кусочкам собирали правую руку. Никто не верил, что Кубица ещё когда-либо сядет за руль автомобиля.

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В «Рено» Роберта тогда заменил оставшийся без места в Формуле-1 Хайдфельд, однако новый владелец команды Жерар Лопес заменил его на Бруно Сенну уже посреди сезона.



Кубица же сел за руль гоночной машины уже в январе 2012-го — с момента аварии не прошло и года. Сначала Роберт выступил в нескольких ралли, в 2016-м проехал 12-часовой марафон в Мюджелло на машине GT, а в 2017-м уже пилотировал болид Формулы-1 на тестах «Рено»…

Кубица на первых после возвращения тестах Формулы-1 Фото: Charles Coates/Getty Images

В этом году Роберт регулярно уступает напарнику-дебютанту Джорджу Расселлу — и многим болельщикам жаль видеть такое положение дел. Однако это лишний повод вспомнить, что Кубица был одним из самых одарённых гонщиков своего поколения и уже всем всё доказал в 2008-м. Сам Роберт верит, что та победа в Монреале не останется единственной — и если пару лет назад он был единственным, кто верил, что вернётся в Формулу-1, то кто мы такие, чтобы не поверить ему ещё раз?