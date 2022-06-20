«Феррари» сама отдаёт «Ред Булл» чемпионство, подставляя Леклера. Итоги Гран-при Канады

В Канаде «Ред Булл» одержал шестую победу подряд — такой серии мы не видели с конца 2020 года, когда «Мерседес» выиграл семь гонок кряду, и это в каком-то смысле символично: австрийцы приняли у немцев эстафету доминирования в Формуле-1. Правда, в отличие от побед «Мерседеса», преимущество Милтон-Кинса строится не столько на техническом преимуществе, сколько на спортивном превосходстве.

Итоги девятого этапа сезона-2022 — в нашем традиционном обзоре.

«Феррари» сама усложняет себе жизнь

После двух уверенных побед Леклера на старте сезона казалось, что «Феррари» — главный претендент на чемпионство в этом году, но ближе к середине сезона ситуация поменялась: после Мельбурна Ферстаппен одержал пять побед в шести гонках, ни разу не пропускал подиумов и опережает Шарля на 49 очков. Кажется, что «Ред Булл» непобедим и уверенно опережает своих соперников, но это совсем не так.

Проблема в том, что «Феррари» почти каждый уикенд отдаёт очки соперникам. Так, в прошедшей гонке трёхсекундная заминка на пит-стопе, вероятно, стоила Леклеру подиума — если бы не она, Шарль покинул бы боксы не двенадцатым, а восьмым. Шесть кругов понадобилось гонщику, чтобы пройти Риккардо, Чжоу, Цуноду и Стролла. Очевидно, в борьбе с середняками монегаск сильно изнашивал шины — именно их свежести Леклеру не хватило в борьбе с «Мерседесом». Не факт, что под конец гонки Шарль прошёл бы Хэмилтона и Расселла, но даже при старте с последнего ряда монегаск мог бы набрать 12-15 очков, а не получившиеся в итоге десять.

А до этого лидер «Феррари» потерял по меньшей мере 18 очков в Баку, ещё около шести он отдал из-за запоздалых и неловких решений стратегов в Монако, а в Барселоне из-за технического отказа лишился верной победы. Таким образом, за четыре последние гонки Шарль вместе со своей командой выбросил в мусор те самые 50 очков, которые сейчас уступает Ферстаппену. Так что борьбы в чемпионате пока нет не из-за того, что «Ред Булл» быстрее — просто «Скудерия» раз за разом сама усложняет себе жизнь.

Шансам Чеко на титул конец

После победы в Монако Перес проигрывал Ферстаппену всего 15 очков и, несмотря на неформальный статус второго пилота, всё равно мог надеяться включиться в борьбу за чемпионство. Разумеется, Хельмут Марко не стал бы переориентировать команду на Чеко, но в случае технических проблем у Ферстаппена или его столкновения с Леклером, при котором Серхио досталась бы ещё одна победа, позиции Переса в чемпионате сами по себе оказались бы более выгодными.

Однако в Монреале технические проблемы возникли не у Макса, а у Переса, и теперь — после схода в Монреале и довольно средней гонки в Баку — мексиканец уступает напарнику втрое больше — 46 очков. К старту десятого этапа сезона шансы Серхио существуют исключительно в рамках теории вероятностей, а по факту он окончательно застрял в ранге второго номера и подносчика снарядов для лидера.

И для «Феррари» это тоже плохая новость. Если раньше в Маранелло могли надеяться, что Перес, почувствовав уверенность в своих силах, может попытаться пойти против приказов из боксов и внести некий хаос в действия «Ред Булл», то теперь Чеко ничего не остаётся, кроме как помогать Максу и бороться вместе с командой за Кубок конструкторов.

Цунода рискует местом в команде

Ошибка Юки Цуноды сразу после пит-стопа стала одним из главных эпизодов гонки и едва не стоила Ферстаппену победы — к счастью для «Ред Булл», Сайнсу так и не удалось пройти Ферстаппена на последних кругах. Но вот для самого японца эта оплошность едва ли пройдёт без последствий.

Цунода Фото: Getty Images

Накануне уикенда в Монреале Франц Тост подтвердил, что Пьер Гасли останется в «Альфа Таури» и в следующем сезоне, а это значит, что в пару к опытному французу Хельмут Марко может посадить кого-то из новичков — благо в Формуле-2 выступают сразу четверо гонщиков из молодёжной программы «Ред Булл».

Да, никому из них пока не удаётся по-настоящему блистать, но ведь и Цунода, который гоняется в Ф-1 второй год, тоже не творит чудес, и хуже того — продолжает допускать детские ошибки. В случае ухода Гасли было бы логичнее оставить Цуноду, чтобы иметь некий ориентир для молодого дебютанта, но Пьер остаётся, и ценность Юки пока совсем не очевидна.

Алонсо выходит из себя

Гран-при Канады должен был стать бенефисом Фернандо Алонсо, который на протяжении всего уикенда был одним из быстрейших, а в квалификации занял второе место — так высоко на стартовой решётке команда из Энстоуна не стояла очень давно. Закончился же уикенд лишь девятой позицией и двумя набранными очками.

При этом изначально Алонсо был седьмым — на две строчки он опустился после 5-секундного штрафа за нарушение правил при защите, а до этого, как признался после финиша испанец, терял по 0,8 секунды с круга из-за сбоя двигателя — на прямой силовая установка уходила в режим зарядки батарей. Однако больше всего запомнится не это, а то, как Фернандо спорил с командой, требуя возможность опередить Окона.

Алонсо Фото: Getty Images

Почти наверняка такая реакция вызвана общим недовольством испанца происходящим в «Альпин». Он, напомним, возвращался в Формулу-1 в надежде на то, что новый регламент позволит ему бороться за подиумы и победы даже в составе команды-середняка. Но сейчас у Алонсо на счету лишь 18 очков — вдвое меньше, чем после девяти гонок сезона-2018, по окончании которого он и ушёл на перерыв.