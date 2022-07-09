«Феррари» бессильна против Ферстаппена. Будет ли хоть какой-то шанс в основной гонке Ф-1?

Спринт в рамках Гран-при Австрии Формулы-1 таил в себе немало интриг. Во-первых, мы могли сравнить гоночную скорость «Ред Булл», «Феррари» и «Мерседеса». Во-вторых, посмотреть, как прорвутся Хэмилтон и Перес после неудач в квалификации. Хватало и других интриг…
Кошмар для Алонсо, а Гасли ничему не учится
Стартовать с первой попытки у пелотона не получилось. Для начала ещё перед прогревочным кругом сломался Алонсо: оживить его болид не удалось даже в боксах, так что Фернандо обидно сошёл ещё до старта. Этот самый старт провели после второго прогревочного круга: на первом внезапно заглючил мотор на машине Чжоу, не доехавшего до своей позиции. Китайцу пришлось стартовать уже с пит-лейна.
На самом старте, вопреки некоторым опасениям, Шарль Леклер хорошо рванул с грязной стороны трассы — по крайней мере, достаточно хорошо, чтобы слегка угрожать позициям Макса Ферстаппена. Голландец закрыл от монегаска внутренний радиус, что позволило Карлосу Сайнсу опередить напарника в первом повороте. Правда, ненадолго: уже сам испанец пошёл в атаку на Ферстаппена в третьем повороте и после неидеального выхода пропустил Леклера обратно.
Расселл и Окон сохранили свои позиции, как и два пилота «Хааса», а вот дальше произошла авария, очень похожая на британскую. Но если на «Сильверстоуне» Пьера Гасли зажали между двумя болидами, то на сей раз француз взял на себя роль Джорджа Расселла и сам начал смещаться влево — туда, где в «сэндвиче» уже находился Льюис Хэмилтон. В итоге британец отправил Гасли в полёт, а сам спокойно поехал дальше. Пьер, к счастью, ни в кого не врезался, но продолжил гонку уже одним из последних.
Разворот Пьера Гасли на старте
Фото: Bryn Lennon/Getty Images
Леклер отбился, Перес отыгрался
Стартовые круги гонки намекнули: интриги в борьбе за победу не будет. Ферстаппен начал отрываться от дуэта «Феррари», а Леклер и Сайнс больше думали о борьбе друг с другом. В какой-то момент испанец атаковал в третьем повороте, а после перекрещивания траекторий — уже по внешнему радиусу в четвёртом, но потом Карлосу пришлось отворачивать от напарника. После этого Сайнс поубавил пыл и отстал от Шарля — похоже, порядок в топ-3 был сформирован окончательно.
Расселл был не в силах угнаться за «Феррари»: на сей раз гоночный темп «Мерседеса» не был блестящим. Это доказывал и Льюис Хэмилтон, который опередил Боттаса в споре за девятое место, но затем упёрся в пару гонщиков «Хааса» и никак не мог пройти Шумахера.
Зато здорово прорывался Перес. Уже на первом круге Серхио сменил 13-ю стартовую позицию на восьмую, дальше Чеко обошёл оба «Хааса» (Мика — очень красиво, пока немец размышлял, атаковать ли напарника) и Окона — пятое место отличная реакция на ошибки в квалификации, дающая Серхио хорошие шансы на подиум в воскресенье.
Безоговорочная победа Ферстаппена
Вернёмся к Хэмилтону. Льюис провёл за Шумахером целую вечность и даже начал жаловаться по радио, что Мик не соблюдает пределы трассы — посчитаем это комплиментом пилоту «Хааса» за максимально грамотную оборону. В итоге опередить немца Хэмилтон сумел лишь за три круга до финиша, когда Шумахер лишился DRS от болида Магнуссена.
Крайне неудачный спринт получался у Албона: сначала Алекс получил пятисекундный штраф за то, что выдавливал с трассы Норриса, а затем таиландец ещё и отправил в разворот атаковавшего его по внешнему радиусу Себастьяна Феттеля. Даже если за второй инцидент пилот обновлённого «Уильямса» не получит наказания, всё равно его 12-е квалификационное место превратилось в унылое 16-е.
Ну а впереди ничего интересного мы так и не дождались. Ферстаппен сохранил комфортный отрыв от Леклера, Сайнс спокойно финишировал третьим, Расселл отстал от второй «Феррари» почти на восемь секунд, но не подпустил к себе Переса. Окон финишировал шестым, Хэмилтон не успел догнать Магнуссена, а Боттас — атаковать Шумахера. Такова топ-10.
В субботу «Феррари» была бессильна против Ферстаппена. Есть ли у «Скудерии» шансы в основной гонке? Начнём проверять в воскресенье в 16:00 мск.
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