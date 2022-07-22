Спонсоры-проходимцы из Формулы-1 кинули ещё две команды. Следующие жертвы очевидны

Формула-1 нередко притягивает к себе разного рода пройдох и мошенников, и если даже из паддока их в конце концов выгоняют, то продолжать свою разрушительную деятельность в других сериях им ничего не мешает.



На этой неделе напомнили о себе сразу две компании, с которыми судились команды Формулы-1. Это якобы производитель якобы энергетиков Rich Energy и якобы производитель якобы телефонов ROKiT — обе посреди сезона разорвали контракты и создали командам кучу проблем.

Кальдерон без машины

Начнём с ROKiT. В этом году компания стала спонсором третьей машины AJ Foyt Enterprises, благодаря чему у Татьяны Кальдерон появился шанс дебютировать в IndyCar. Поначалу всё шло хорошо: деньги приходили, колумбийка выступала, а на овалах уступала место Джей Ар Хильдебранду, но перед этапом в Торонто выяснилось, что очередной транш до команды не дошёл.

Кальдерон пропустила гонку в Канаде, но решить проблемы не удалось — от ROKiT по-прежнему нет поступлений, а потому в заявке на предстоящий в этот уикенд двойной этап в Айове машины №11 снова нет (за руль на овале вновь должен был сесть Хильдебранд). Более того, неясно, будут ли вообще разрешены эти проблемы или для Татьяны сезон-2022 окончен.

Кальдерон с бригадой №11 команды AJ Foyt Enterprises Фото: foytracing.com

И это уже далеко не первый подобный случай в истории компании: примерно так же, просто испарившись посреди сезона, эта компания в 2020 году рассталась с «Уильямсом» — и лишь в январе 2022-го в Гроуве смогли отсудить полагающиеся по контракту $ 35 млн (но не факт, что увидят эти деньги).

Добавим, что проблемы ROKiT могут коснуться и ряда других гонок. Эта компания, например, остаётся основным спонсором «Вентури» в Формуле-Е (её пилот Эдоардо Мортара сражается за чемпионство), а также поддерживает West Surrey Racing в британском туринге и выступает титульным партнёром британской Формулы-4.

Уильям Стори выходит на связь

На фоне проблем AJ Foyt Enterprises похожая драма развернулась в британском Супербайке — Rich Energy внезапно объявила о завершении сотрудничества с командой OMG Racing, и для последней это стало полной неожиданностью. OMG некоторое время хранила молчание, но затем выпустила несколько запутанное заявление.

«Компания Rich Energy никогда не спонсировала OMG Racing. Спонсором выступала компания RichOMG Limited, владеющая коммерческими правами на распространение напитков Rich Energy, — говорится в нём. — Уильям Стори никогда не был спонсором OMG Racing». В Rich Energy на это ответили тем, что у RichOMG нет никаких прав на продукцию, а также подчеркнули, что запрещают OMG Racing использовать свои логотипы…

Пилоты OMG Racing лидируют на этапе британского Супербайка в Нокхилле Фото: twitter.com/OMGRacingUK

До сих пор доподлинно неизвестно, кто управляет аккаунтами Rich Energy в социальных сетях и кто именно написал о расторжении контракта, но в OMG Racing, судя по всему, рассчитывают и дальше сотрудничать со спонсором. Правда, сотрудничество Rich Energy с «Хаасом» в 2020 году развивалось точно так же: внезапное заявление о прекращении сотрудничества, противоречивые сообщения от представителей компании, суд и окончательный разрыв.



И, как и тогда, Уильяма Стори, называющего себя основателем Rich Energy, происходящее, похоже, совсем не волнует. В преддверии Гран-при Франции Формулы-1 он написал в своих социальных сетях, что когда-то тестировал машину «Рено» на «Поль Рикаре» — и был «быстрее большинства профессиональных пилотов». Даже жаль, что в межсезонье в «Хаасе» на освободившееся место взяли Магнуссена, а не Стори — видимо, сыграли роль старые обиды!