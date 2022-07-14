Крах миллиардера: как владелец команды Ф-1 превратился в банкрота и получил тюремный срок

На этой неделе верховный суд Индии напомнил миру о существовании Виджая Малльи: бывший владелец команды «Форс Индия» приговорён к четырём месяцам тюремного заключения. Попытаемся разобраться, как некогда преуспевающий бизнесмен докатился до такой жизни.

За два года превратил бедствующего аутсайдера в крепкого середняка

После того как Эдди Джордан свернул проект своей культовой команды в Формуле-1, на базе в Сильверстоуне воцарилась лёгкое непостоянство: за три года на месте «Джордана» успели побывать три формально разные команды. Сначала попытать счастье в «Королевских гонках» отважился Алекс Шнайдер. Его детище под названием «Мидлэнд» просуществовало всего год и запомнилось только российской гоночной лицензией. Затем на базу в Сильверстоуне заехал уже голландский гоночный коллектив «Спайкер», который с точностью повторил путь своего предшественника, проведя в Формуле-1 только лишь один полноценный сезон. В конце 2007-го бедствующую команду подхватил индийский миллиардер Виджай Маллья – так формульная общественность разблокировала для себя нового персонажа.

Сезон-2008 команда из Сильверстоуна начинала уже под новым названием «Форс Индия». Нельзя сказать, что проект Малльи поначалу внушал хоть каплю оптимизма. На первых порах индийский бизнесмен виделся одним из проходимцев, коих Формула-1 лицезрела немало: при деньгах и без опыта в гонках – идеальная комбинация для провала.

Впрочем, Маллья приобрёл уже существующую гоночную конюшню и уж точно не строил команду с нуля – этот факт заметно облегчал жизнь. По наследству от «Спайкера» достались старая база в Сильверстоуне, контракт на поставку двигателей с «Феррари», а также руководитель конюшни Колин Коллес, технический директор Майк Гаскойн и пилот Адриан Сутиль, который принёс голландской команде единственный зачётный балл в её непродолжительной истории. Что касается второго пилота «Форс Индия», то его было решено выбрать по итогам послесезонных тестов в Хересе. Среди кандидатов числились как потенциальные дебютанты Ролдан Родригес и Гидо ван дер Гарде, так и опытные бойцы – Кристиан Клин, Витантонио Льюцци, Ральф Шумахер и Джанкарло Физикелла. Выбор новообразованной команды был сделан в пользу последнего.

Презентация новой команды Формулы-1 «Форс Индия» Фото: J. Adam Huggins/Getty Images

В дебютном сезоне детище Малльи не сильно отличалось от прошлогоднего «Спайкера»: ровно ноль набранных очков за весь чемпионат. Справедливости ради стоит вспомнить дождливую гонку в Монако: в конце заезда Адриан Сутиль шёл на четвёртой позиции и должен был принести первые очки, но Кими Райкконен не удержал свой болид на выходе из туннеля, после чего протаранил машину «Форс Индия». Печальный итог героического перформанса Сутиля.

В сезоне-2009 индийская команда была уже не столь беспомощна, как в прошлом году, всё ближе и ближе подбираясь к очковой зоне. В том же сезоне «Форс Индия» добилась первых громких успехов. На «Спа-Франкоршам» Джанкарло Физикелла показал быстрейшее время в квалификации, а в воскресенье финишировал вторым.

Физикелла и Маллья отмечают поул-позишен на Гран-при Бельгии Фото: Mark Thompson/Getty Images

Результаты вчерашних аутсайдеров хоть и шокировали гоночную общественность, но были вполне объяснимы: болидам «Форс Индия» банально подходили скоростные трассы с длинными прямыми. Именно поэтому команда Виджая Малльи продемонстрировала приличный темп и на следующем этапе в Монце: Адриан Сутиль стартовал с первого ряда и совсем чуть-чуть не дотянул до дебютного подиума.

Глобально превращение индийской команды из аутсайдера в середняка – следствие главных управленческих решений Малльи. Устав от споров между Коллесом и Гаскойном, Виджай убрал обоих и поставил во главе «Форс Индия» Отмара Зафнауэра и Боба Фернли, которые отлично друг друга дополняли. Кроме того, в «Форс Индия» приняли грамотное решение начать техническое партнёрство с «Маклареном» и «Мерседесом» и сосредоточить собственные скромные ресурсы на аэродинамике – вероятно, именно удачный пример команды из Сильверстоуна через некоторое время вдохновил Джина Хааса на идею по максимуму закупиться у «Феррари».

В 2010 году «Форс Индия» добилась серьёзного прогресса: индийская команда постоянно сражалась за очки, что позволило ей закончить сезон на седьмой строчке командного зачёта. В дальнейшем «Форс Индия» закрепится в середине пелотона, а с наступлением гибридной эры даже немного приблизится к лидерам. В чемпионатах 2016 и 2017 годов индийская команда занимала четвёртое место в Кубке конструкторов, уступая лишь таким гигантам, как «Мерседес», «Феррари» и «Ред Булл».

Это был пик команды Виджая Малльи. Уже в середине сезона-2018 индийскому бизнесмену придётся продать своё детище канадскому миллиардеру Лоуренсу Строллу. В тот момент Виджаю было уже совсем не до гонок.

Взял более миллиарда долларов в кредит и скрылся в Великобритании

Строго говоря, всевозможные негоночные проблемы коснулись индийского бизнесмена гораздо раньше 2018 года. Впрочем, до поры до времени Маллья был весьма успешным деятелем. Можно сказать, карьера предпринимателя была предначертана Виджаю с самого рождения: его отец возглавлял конгломерат United Breweries Group, основная деятельность которого была связана с производством алкогольных и безалкогольных напитков. После смерти отца 28-летний Виджай становится новым председателем конгломерата.

Несмотря на то что столь высокий пост Маллья получил по наследству, он ни разу не был «пассажиром» в суровом мире бизнеса: всего за 15 лет он увеличил общий оборот алкогольного бизнеса более чем на 60%. Затем Виджай начал мыслить более глобально, обратив внимание на сегмент авиаперевозок. В 2005-м он основал авиакомпанию Kingfisher Airlines, которая в будущем принесёт ему немало головной боли.

У Малльи были грандиозные планы на собственную авиакомпанию, да только вот Kingfisher Airlines являлся абсолютно убыточным проектом: ни в одном из отчётных периодов не удалось зафиксировать прибыль. Чтобы оставить на плаву бедственную авиакомпанию, Виджаю пришлось набрать кучу кредитов, но спасти своё детище так и не удалось. К 2012 году долги Kingfisher Airlines составляли почти $ 2,5 млрд. В итоге вся эта история закончилась забастовкой сотрудников (включая инженеров и пилотов), отзывом лицензии и последующей ликвидацией авиакомпании.

И без того бедственное положение Виджая усугубляли внушительные долги перед семнадцатью индийскими банками (общая задолженность составляла почти $ 1,5 млрд). В 2016-м объединение банков всерьёз взялось за задолжавшего бизнесмена: в марте последовало обращение в Верховный суд Индии с требованием запретить Маллье покидать страну. К несчастью для банков, к этому времени Виджай находился уже за пределами Индии, если быть точнее — в Лондоне. Весьма иронично, что пока владелец «Форс Индия» скрывался от родного правосудия, его команда переживала самый удачный период в своей истории.

В том же году выяснилось, что внушительную часть полученных от банка денег Маллья благополучно отмыл, выведя их за границу. Далее были арестованы индийские активы Виджая, а следующим в планах местного правосудия числился сам бизнесмен – на арест Малльи был выдан ордер.

Виджай Маллья во время слушаний об экстрадиции в Индию Фото: Leon Neal/Getty Images

В 2017-м Виджая всё же арестовали британские полицейские по делу о мошенничестве, но вскоре он был освобождён под залог. Дальнейшие судебные тяжбы сводились к требованию индийских властей вернуть Маллью на родину в руки местного правосудия. В тот жизненный период индийскому бизнесмену было, мягко говоря, не до Формулы-1. В 2018-м Маллья свернул проект «Форс Индия»: прямо посреди сезона команда, находившаяся на грани банкротства, была продана Лоуренсу Строллу и переименована в «Рейсинг Пойнт».

В итоге, как Виджай ни сопротивлялся, сколько апелляций он ни подавал, но выиграть дело о собственной экстрадиции ему так и не удалось. Тем не менее возвращение Малльи на родину постоянно откладывалось по самым разным причинам. Даже после недавнего приговора (к слову, скромному – всего четыре месяца тюремного заключения) Виджая не спешат возвращать в Индию.

Так или иначе, это уже не статусный бизнесмен, закатывавший великие вечеринки на яхте в дни Гран-при Монако Формулы-1, а беглец-банкрот, которому слишком дорого обошлось увлечение авиацией. Если бы не оно, вероятно, Виджай и сейчас владел бы командой Ф-1, чья стоимость, кстати, благодаря изменениям в правилах вознеслась до небес. Но Маллье была предначертана другая судьба.