Пять самых странных спонсоров Формулы-1 — от легендарной «Аббы» до принца-мошенника

Во второй половине XX века Формула-1 превратилась в один из мощнейших в мире инструментов продвижения и рекламы — и в паддок нередко прорывались откровенно странные персонажи. Вспоминаем самых необычных спонсоров в истории «Больших призов».

ABBA и ATS

Слим Боргудд выступал в Формуле-1 всего полтора сезона и набрал только одно очко и всё равно вошёл в историю — швед по совместительству был сессионным барабанщиком ABBA, а одна из его машин даже несла на бортах рекламу шведской группы. Ну, не совсем рекламу…



У Боргудда ещё в школе появились два увлечения: музыка и автоспорт, но если поставить дома барабанную установку было реально, то карьера в гонках казалась чем-то недостижимом. Боргудду даже удалось достичь относительного успеха на этом поприще. Lea Riders Group давала большие концерты и выступала по ТВ, а фьюжн-рок группа Made In Sweden, хоть и не добилась коммерческого успеха, считается сейчас одним из прародителей стиля в стране.

Как сейчас выглядят главные соперники Михаэля Шумахера: фото тогда и сейчас Один всё ещё не наигрался, другой подумывает вернуться в Ф-1, а у парочки боссов серьёзные проблемы.

Собственно, благодаря музыке Боргудд познакомился с джазменом Крисом Барбером, который в свободное время гонялся в местных гонках как джентльмен-драйвер. Вдохновившись примером, Слим начал карьеру на приобретённых за собственные средства деньги и даже завоевал третье место в европейской Формуле-3 в сезоне-1979 — чемпионом тогда безоговорочно стал Ален Прост.



Успехи в младших сериях позволили Боргудду пробиться в Формулу-1, но не хватавшая звёзд с неба ATS отчаянно нуждалась в деньгах, а спонсоры поддерживать аутсайдера не решались. Тогда Слим, пользуясь тем, что участвовал в записях ABBA в качестве сессионного барабанщика, предложил для привлечения внимания нанести на машины название группы. Мол, тогда спонсоры захотят разместить свои логотипы рядом. Но они не захотели. Боргудду чудом удалось набрать одно очко за шестое место в Великобритании, но по большей части швед не проходил квалификацию.

Фото: Grand Prix Photo/Getty Images

На следующий год Боргудд заключил соглашение на три гонки с «Тирреллом», но не поднялся выше седьмой позиции и покинул чемпионат, хотя позже добился успехов в кузовных гонках и соревнованиях грузовиков. ATS окончательно вышла из Формулы-1 через несколько лет. А логотипов ABBA в Формуле-1 больше не было.

Захватывающий рассказ Баттона о карьере в Ф-1: ужасные машины, пилотаж через боль, триумфы Чемпион-2009 вспомнил гонку с переломом и полный провал в 2001-м, а также объяснил, что было не так с «Хондой» в 2015-м (спойлер — всё!).

Суперкомпьютер для «Оникса»

В конце 80-х в паддоке Формулы-1 появился бельгийский гуру экономики Жан-Пьер ван Россем — магнат, заработавший сотни миллионов долларов благодаря суперкомпьютеру Moneytron. Этот компьютер анализировал изменения котировок акций и умел предсказывать развитие ситуации на фондовых рынках. Хранился этот компьютер в сейфе в офисе ван Россема в Бельгии. В какой-то момент ван Россем обладал 108 автомобилями «Феррари» и двумя частными самолётами.

Бертран Гашо на Гран-при Франции1989 Фото: Pascal Rondeau/Getty Images

В 1989-м ван Россем стал спонсором и совладельцем команды «Оникс», которая готовилась к переходу из младших серий в Формулу-1. За счёт вложений ван Россема команда смогла позволить себе довольно неплохих пилотов — Бертрана Гашо и Стефана Йоханссона, а также именитого инженера — Алана Дженкинса, который ранее работал в «Макларене». Правда, в большинстве гонок сезона-1989 «Ониксам» не удавалось пройти в квалификацию, а похвастаться команда лишь третьим местом в Португалии.



К концу сезона ван Россем потерял интерес к проекту, тем более что его деятельностью заинтересовались власти. Так, выяснилось, что никакого суперкомпьютера в его офисе нет, а вся компания, якобы привлекавшая инвестиции для игры на бирже, оказалась финансовой пирамидой. В 1991 году ван Россема приговорили к пяти годам тюрьмы за мошенничество.

Погиб не из-за аварии или пожара, а из-за безалаберности. Элио — последний джентльмен Ф-1 34 года назад в Марселе скончался Элио де Анджелис. Его опасались даже топ-пилоты, включая Сенну.

Принц, похоронивший «Эрроуз»

Команда «Эрроуз» выступала в Формуле-1 с конца 70-х, но за 20 с лишним лет так и не одержала ни одной победы, хотя была очень близка к тому с Деймоном Хиллом в Венгрии в 1997-м. Однако экс-чемпион мира покинул команду, потратившую на его жалованье немалую долю бюджета, и «Эрроузу» стало отчаянно не хватать денег. Тогда в команду пришёл Принц Малик Адо Ибрахим, пообещавший поддержать команду суммой в $ 125 млн.

Принц Малик Адо Ибрахим на Гран-при Австралии-1999 Фото: Mark Thompson/Getty Images

Принц Малик утверждал, что является представителем королевской семьи народа Игбира, проживающего в Нигерии, — это никого не смущало, поскольку таких семей Игбира насчитывают десятки. Однако вместе с этим принц заявлял, что выступал в «24 часах Ле-Мана», но не мог подкрепить свои слова никакими доказательствами — это уже вызывало подозрения. Странной выглядела и его идея о создании бренда t-minus, под которым в будущем будут продаваться модная одежда, энергетические напитки и даже мотоциклы. Собственно, логотипами t-minus и были украшены машины «Эрроуза» в сезоне-1999.



За $ 125 млн принц намеревался получить часть акций команды и стать одним из её совладельцев. Сами финансы ему предоставил банк, однако в какой-то момент Малик попросту испарился и не отвечал на звонки. Логотипы t-minus исчезли с бортов автомобилей — вместе с надеждой на улучшение финансовой ситуации. Команда «Эрроуз» обанкротилась в 2002 году — после суда с тем самым банком, предоставившим Малику кредит. Сам принц позже несколько раз попадал в суд по обвинениям в мошенничестве и присвоении денег. Сейчас он занимается проектами, связанными с экологией в Нигерии.

Великое поражение: как Хилл и «Эрроуз» едва не выиграли Гран-при Венгрии Ровно 20 лет назад Деймон Хилл едва не сотворил одно из главных чудес в истории Формулы-1. Но «Эрроуз» всё же превратился из кареты в тыкву.

Rich Energy против «Хааса»

Самая свежая история в нашем материале. В начале сезона-2019 «Хаас» объявил о появлении титульного спонсора — производителя энергетических напитков Rich Energy с экстравагантным Уильямом Стори во главе. Проект изначально выглядел сомнительно, потому что об энергетиках Rich Energy никто не слышал, а достать его можно было только на интернет-аукционах. Стори в ответ на это утверждал, что его напиток — гораздо более эксклюзивная вещь, чем продукция конкурентов, а потому доступны они лишь в шикарных ресторанах и дорогих отелях. Верилось в это с большим трудом.

Уильям Стори на презентации «Хааса» в феврале 2019 года Фото: Bryn Lennon/Getty Images

Закончилась эта история неожиданно быстро — посреди сезона в твиттере Rich Energy появилось сообщение о том, что компания разрывает контракт с «Хаасом», поскольку результаты команды не соответствуют качеству продукта. С результатами действительно было так себе, но Стори требовал, чтобы «Хаас» опережал «Ред Булл». Джин Хаас не стал скандалить и по возможности быстро прекратил все отношения с Rich Energy, хотя компания перевела на счета команды лишь один транш.



Что происходит с Rich Energy сейчас не до конца понятно. Стори сначала ушёл из компании, заявив, что продал все её акции, затем выкупил их обратно, а в марте 2020 года. Сайт компании по-прежнему активен — на нём можно заказать ящик из 24 банок или оформить подписку, по которой такой ящик будут высылать каждый месяц.

Скандальный спонсор оскорбил команду Ф-1 и ушёл. Но потом передумал Титульный спонсор «Хааса» разорвал контракт, обозвав их машину молоковозом. Против принявшего решение организовали переворот.

BBC против Durex

Современного зрителя рекламой презервативов в Ф-1 не удивить — рекламируют же по российскому ТВ средства от эректильной дисфункции. Называть компанию Durex странным спонсором тоже сложно — логичное желание продвинуть маркетологов свою марку, но для общественности 70-х годов это было перебором, а сотрудничество команды с производителем презервативов понравилось не всем.



Так, главы британской BBC решили, что трансляцию с рекламой презервативов в прайм-тайм могут увидеть дети и подобное недопустимо. Как вспоминает легендарный британский комментатор Марри Уокер, конфликт разразился в марте, когда BBC должна была показать внезачётную Гонку чемпионов в Брэндс-Хэтч.

Фото: GP Library/Getty Images

Представители BBC попросили Джона Сертиса, владельца одноимённой команды, снять наклейки с машины — в противном случае телевизионщики отказывались показывать гонку. Сертис ничего снимать не стал, и в итоге съёмочная группа собрала вещи и уехала с трассы. Сезон Формулы-1 1976 года английские болельщики вообще почти не видели в прямом эфире.