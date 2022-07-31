Очередной провал от «Феррари» — на что они рассчитывали?! Теперь в общем зачёте пропасть

Старт в ожидании дождя

Главным вопросом, которым задавались как болельщики, так и команды перед стартом, была погода: Венгрия последние два года радовала нас подсыхающей трассой на старте (правда, в 2020 году мы всю гонку ждали осадков, но так и не дождались). В этот же раз трасса обещала быть не подсыхающей, а, наоборот, намокающей: первый заряд дождя ожидался именно под самый старт гонки.

Старт тем не менее оказался сухим, правда, с оговорками — большинство пилотов всё-таки ждали дождя на первых кругах и выбрали для старта шины «софт», что вполне могло принести дивиденды — об износе, учитывая возможный скорый переход на «зелёные» ободки, можно было не волноваться, а скорости в «софте», разумеется, больше, чем у «медиума». Да и температура трассы говорила о том, что рабочими комплектами в этой гонке в кои-то веки будут именно «софт» и «медиум».



«Жёлтые» же шины на старте из группы лидеров выбрали обе «Феррари», Хэмилтон и «Альпин». В том числе и благодаря этому Расселлу удалось выиграть старт у Сайнса, а позади Льюис Хэмилтон сумел отыграть пару позиций, опередив Алонсо и Окона.



Не обошлось и без инцидентов: во втором повороте не поделили трассу Албон и Феттель, оба продолжили заезд, но засыпали трассу обломками, из-за чего над трассой появился режим виртуальной машины безопасности.

Синхронный прорыв «Ред Булл»

Рестарт позволил Расселлу отъехать от Сайнса на пару секунд и обезопасить себя на некоторое время. Пилоты «Ред Булл» же, стартовавшего из середины пелотона, смогли отыграть пару позиций, а после рестарта Ферстаппен сумел пройти сначала Алонсо, а затем и Окона, выйдя на шестую позицию.



Вскоре то же самое сделал и Перес, заняв положение позади своего напарника. На исходе 11 кругов Максу удалось отыграть ещё одну позицию: он воспользовался борьбой Хэмилтона и Норриса впереди и прошёл Ландо. Кругом спустя то же самое повторил уже по доброй венгерской традиции и Перес.

«Феррари» дала фанатам надежду…

Дождь к 15-му кругу над «Хунгарорингом» так и не пошёл — как итог «софт» начал уходить, и Расселл подпустил к себе Сайнса. Через два круга Джордж сдался и отправился в боксы за свежим «медиумом», вернувшись на трассу позади Окона. Кругом спустя в боксы отправился и Сайнс, причём вернувшись на трассу позади Расселла.



Что до Леклера, то Шарль в боксы, в отличие от напарника, не заехал и захватил лидерство. Монегаск отправился в боксы на 21-м круге и вернулся на трассу позади Расселла, но впереди Сайнса — тактически команда смогла поменять местами своих гонщиков. Ферстаппен же после всей истории с первой волной пит-стопов смог выйти на четвёртое место и пристроиться позади Сайнса.

Леклер на втором отрезке и на одинаковых составах шин явно был быстрее Расселла и к 27-му кругу подъехал к британцу на расстояние атаки. На протяжении четырёх кругов Леклер пытался пройти Расселла, и на 31-м ему это удалось — Шарль нырнул в первый поворот поперёк Джорджа и не оставил британцу шансов на контратаку.



На исходе первой половины гонки над пит-лейном упали первые капли дождя, однако для полноценного дождя и намокания трассы этого было менее чем достаточно. Сайнс к тому моменту догнал Расселла, а Леклер от Джорджа и вовсе отъехал на пять секунд.

…но стратеги команды решили иначе

За 30 кругов до финиша на второй пит-стоп отправился Макс Ферстаппен, вернувшись на трассу позади напарника. Вслед за Максом в боксы отправился и Расселл, вместе с ним и лидер — Леклер. Но гораздо важнее было то, что у «Ред Булл» сработал андеркат: Расселл выехал на трассу позади Ферстаппена, фактически пропустив голландца на вторую позицию сразу позади Леклера.



Шарль оказался всего в нескольких десятых впереди Макса после пит-стопа, и за счёт более мягких шин Ферстаппен сумел выйти в лидеры гонки. Правда, ненадолго: сразу после этого Макса развернуло в предпоследнем повороте, и он вернул позицию Леклеру, немного испортив комплект шин, но быстро вернувшись в зону DRS позади Шарля.



Пару кругов спустя Макс снова атаковал Шарля, прошёл и в этот раз не подарил виртуальное лидерство обратно. Вскоре на второй пит-стоп отправился и Сайнс, причём остановка длилась почти пять секунд, а команда перевела испанца на «софт» за 22 круга до конца дистанции — Карлос вернулся на трассу позади Расселла.



На 51-м круге в боксы отправился и Хэмилтон, что позволило Ферстаппену превратить виртуальное лидерство в реальное. А позади Расселл после пары кругов преследования справился с сопротивлением Леклера: Шарль чуть широко вышел из последнего поворота и пустил вперёд британца, после чего и вовсе отправился в боксы за «софтом».

Расселл Фото: Francois Nel/Getty Images

Шарль вернулся на трассу шестым, позади Переса, в очередной раз оставив множество вопросов к стратегам «Феррари» — переход на не работающий практически ни у кого «хард» выглядел, мягко говоря, странным.

Ферстаппен уже фактически двукратный

Весьма показательным для провала «Феррари» стало то, что произошло за 10 кругов до финиша: Маттиа Бинотто просто покинул капитанский мостик, уйдя в глубины моторхоума «Феррари». Вскоре Маттиа вернулся обратно, но нет никакого удивления, если он выходил просто прокричаться от бессилия…



Хэмилтон к тому времени уже нагнал Сайнса, шины которого явно были в худшем состоянии, чем у семикратного чемпиона мира. За семь кругов до финиша Хэмилтон прошёл Сайнса, лишив многострадальную «Феррари» даже подиума.



Через круг Хэмилтон прошёл и напарника — Расселл сильно уступал в темпе Льюису, что и вылилось в обгон в первом повороте.

Макс не только выиграл гонку с 10-й стартовой позиции, но и в очередной раз продемонстрировал великолепный пилотаж. Выбор «Феррари» для старта шин «медиум» оказался роковым — на средний отрезок у итальянцев оказались связаны руки, поскольку вариантов с переходом на «софт» они себе попросту не оставили, в любом случае оказавшись в ситуации повышенного износа. Использовать «софт» на втором отрезке было сродни стратегическому самоубийству, а на финальном, как показал Карлос Сайнс, «софта» попросту не хватило на всю дистанцию. «Ред Булл» выиграл эту гонку уже на первом её отрезке, продемонстрировав прекрасную стратегию.



«Феррари» окончательно похоронила хоть какие-то шансы на борьбу за титул — перед летним перерывом отставание Леклера от Ферстаппена достигло 80 очков. Учитывая же отошедшего от капитанского мостика Бинотто, не факт, что на Гран-при Бельгии руководить командой будет именно он…