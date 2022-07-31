Россиянин стартует первым на трассе Формулы-1 в Венгрии! LIVE

На автодроме «Хунгароринг» проходит последний перед летним перерывом Гран-при Формулы-1, и расстановка на старте совершенно нехарактерна для текущего сезона. С поул-позиции стартует Джордж Расселл, который накануне сенсационно завоевал свою первую поул-позицию. Со второй и третьей позиций стартуют гонщики «Феррари» — причём Карлос Сайнс неожиданно опередил Шарля Леклера!



Где «Ред Булл»? Оба пилота австрийцев провалились: у Макса Ферстаппена в решающий момент потерял мощность двигатель, а Серхио Перес не смог собрать круг во второй части — они в итоге стартуют лишь с 10-й и 11-й позиций.



Начинается большой автоспортивный день на «Хунгароринге» с заезда Формулы-3 — его с поул-позиции начнёт россиянин Александр Смоляр, ну а в 12:35 мск нас ждёт старт Формулы-2. Главное блюдо — Гран-при Венгрии Формулы-1 — стартует в 16:00.